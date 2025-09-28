ETV Bharat / bharat

त्रिधारा में अघोरियों का 'शिव तांडव', 66 पल्ली थीम केरल का 'थैय्यम'

प्राचीन शैली का मंदिर देवादिदेव महादेव ऊंची वेदी पर देवालयों में से एक हैं. उनके ठीक बगल में एक प्राचीन शैली का मंदिर है. यह एक आध्यात्मिक मिलन स्थल जैसा है. पूरे महल की दीवारों पर देवनागरी लिपि, काली की मूर्तियां और विभिन्न मूर्तियां उकेरी गई हैं. पहाड़ी रेगिस्तान में डूबते झंडों जैसा ही दृश्य यहां भी दिखाई देते हैं. फव्वारे का पानी भी मंदिर के पत्थरों से नीचे गिर रहा है, जो वातावरण को और भी वास्तविक और अनोखा बनाता है. परिणामस्वरूप, पैगालेज में प्रवेश करते ही एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही एहसास में खो जाएंगे.

इस बार त्रिधारा अकाल बोधन एक अलग ही माहौल के सेतु की तरह है. दक्षिण कोलकाता की सबसे लोकप्रिय पूजाओं में से एक, इस साल अपने 79वें वर्ष में प्रवेश कर रही है. राष्ट्रपति से पुरस्कार हासिल करने वाले कलाकार गौरांग किला के हाथों में मंडप में एक प्राचीन मंदिर का स्वरूप उभर आया है, जहां हर ईंट, हर मूर्ति बोलती हुई प्रतीत होती है.

कोलकाता: दक्षिण कोलकाता के दो सबसे लोकप्रिय दुर्गा पूजा पंडाल त्रिधारा अकाल बोधन और 66 पल्ली हर बार पूजाओं के आयोजक एक-दूसरे को सरप्राइज देते हैं. इस साल भी दोनों ने एक-दूसरे सरप्राइज दिया है. अपने 79वें वर्ष में त्रिधारा अकाल बोधन की थीम है 'चलो वापस चलें', यानी प्राचीन कला, स्थापत्य और मूर्तिकला की अद्भुत दुनिया में लौटना. इसी तरह, केरल का मंदिर नृत्य 'थयम' 66 पल्ली की दुर्गा पूजा में उभरकर आया है.

कलाकृतियां मुख्य आकर्षण

कलाकार गौरांग किला ने कहा, "हमने देखा है कि प्राचीन काल में कितनी प्राचीन मूर्तियां बनी थीं. आज भी सुंदर कलाकृतियां बनी हैं, लेकिन उस समय की प्रकृति अलग थी. हम उस छवि को यहां चित्रित करना चाहते थे." सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार मूर्ति के अलावा कहीं भी रंग का प्रयोग लगभग नहीं किया गया है. उकेरी की कलाकृतियां इस बार का मुख्य आकर्षण हैं.

त्रिधारा और 66 पल्ली पंडाल में दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

कलाकार शिव तांडव करेंगे.

हालांकि, बात यहीं खत्म नहीं होती. त्रिधारा ने दर्शकों के लिए एक अनोखी व्यवस्था की है. वाराणसी के अघोरी कलाकार 26 सितंबर से मंडप में शिव तांडव कर रहे हैं. वे हर दिन लाइव प्रस्तुति देंगे, जो दर्शकों को जरूर प्रभावित करेगी. त्रिधारा के संयोजक शुभजीत चक्रवर्ती ने कहा, "हर साल हम दर्शकों के लिए एक खास सरप्राइज रखते हैं. इस साल भी उस जगह पर अघोरी समुदाय के कलाकार शिव तांडव करेंगे. यह प्रस्तुति पूरी तरह से हमारे 'चलो फिरी' विचार के अनुरूप है.

66 पल्ली पंडाल

दक्षिण कोलकाता की पारंपरिक पूजाओं में से एक 66 पल्ली एक विशिष्ट थीम पर सजी हुई है और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है. इस बार, 66 पल्ली अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है. इस विशेष वर्ष को यादगार बनाने के लिए, केरल की एक कला, थाईयम, को मंडप में लाया गया है. दक्षिण भारत के कासरगढ़ और कन्नूर जिलों में प्राचीन काल से प्रचलित यह नृत्य कला न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि लोगों की आध्यात्मिक मान्यताओं और भक्ति से भी गहराई से जुड़ी हुई है.

त्रिधारा और 66 पल्ली पंडाल में दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

स्थानीय मंदिरों में, इस नृत्य को देवता की आराधना के एक अनूठे माध्यम के रूप में देखा जाता है, जो मानव जीवन के दर्द, आशीर्वाद और संदेशों को व्यक्त करता है. थायम में कलाकार देवताओं का रूप धारण करते हैं. उनकी आवाज में प्रार्थना और पीड़ा के शब्द उच्चारित होते हैं. मातृशक्ति की महिमा और दिव्य शक्ति के अनेक रूप उनके वस्त्रों और मुख-भावों के माध्यम से प्रकट होते हैं, जहां महिला थायम देवियां पार्वती के कोमल किन्तु स्नेही रूप का प्रतीक हैं, वहीं पुरुष थायम देवता शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं.

66 गांवों के मंडपम को सजाया

इस साल की पूजा के लिए कलाकार गोपाल पोद्दार ने थायम कला से प्रेरित होकर 66 गांवों के मंडपम को सजाया है. उन्होंने वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्रों और नृत्य शैली की मूल धुनों व रंगों को संगत के साथ मिलाकर देवी को एक रूप दिया है. उनके शब्दों में, "थायम कई कलाओं का सम्मिश्रण है. अभिनय, नृत्य, संगीत और रंग-बिरंगी वेशभूषा - ये सब मिलकर इसे एक अनूठा लोक नृत्य बनाते हैं. इस वर्ष, यह कला पहली बार कोलकाता में दुर्गा उत्सव के मंच पर सजीव प्रस्तुत की जाएगी."

त्रिधारा और 66 पल्ली पंडाल में दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

इस विशेष आयोजन को साकार करने के लिए केरल से लगभग 20-25 कलाकार आए हैं. 66 गांवों का यह अनूठा मंडपम पिछले तीन महीनों की उनकी अथक मेहनत से निर्मित हुआ है. प्रतिदिन, दर्शक थायम नृत्य का सजीव प्रदर्शन देख सकेंगे. देवी की आराधना के अलावा, 66 गांवों की दुर्गा पूजा ने कोलकाता के लोगों और केरल की संस्कृति के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बीच एक अनूठा सेतु भी बनाया है.

यह भी पढ़ें- सबरीमाला द्वारपालक आसन बरामद, संदेह के घेरे में स्पांसर