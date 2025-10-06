ETV Bharat / bharat

"जिसका कोई नहीं, उसके हम हैं यारों", अपनी जेब से पैसे खर्च कर लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा अघोर सेवा संस्थान

लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा अघोर सेवा संस्थान ( Etv Bharat )

Published : October 6, 2025 at 8:54 PM IST | Updated : October 6, 2025 at 9:17 PM IST

फरीदाबाद : अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरे के लिए जीना ही असल में समाज सेवा है. इसको सच साबित कर रहे हैं ऋतुराज. दरअसल ऋतुराज अपने साथियों के साथ मिलकर उन लाशों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं जिनके परिवारों के पास पैसे नहीं होते हैं. ऋतुराज लावारिस लाशों का सनातन धर्म के तहत अंतिम संस्कार करते हैं. ऐसे आया आईडिया : ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ऋतुराज ने बताया कि "हमेशा से ही समाज सेवा को लेकर मैं समाज में अग्रसर रहा हूं. ऐसे में मेरे कुछ साथी हैं जो मेरे साथ मिलकर समाज सेवा कर रहे हैं. हमने अघोर सेवा की शुरुआत 14 साल पहले की थी. एक बुजुर्ग थे जो पेड़ के नीचे रहते थे उनकी मौत हो गई तो वहां के SHO थे विक्रम रेहरा जो हमें जानते थे, उनका हमारे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे रह रहे बुजुर्ग की मौत हो गई है. इनका कोई नहीं है. आप लोग इनका अंतिम संस्कार कर दो. उसके बाद मैं अपने साथियों के साथ उस पार्क में पहुंच गया, जहां पर बुजुर्ग पेड़ के नीचे रह रहे थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद हमने लाश का अपने साथियों के साथ मिलकर विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया. उसके बाद से ही मेरे मन में आया कि जीते जी किसी को मान सम्मान मिले ना मिले लेकिन हर व्यक्ति का हक है कि अंतिम विदाई उसे सम्मान के साथ मिले. इसी वजह से हमने अघोर सेवा की शुरुआत की." अघोर सेवा संस्थान कर रहा लाशों का अंतिम संस्कार (Etv Bharat) अपनी जेब से देते हैं खर्चा : अपनी संस्था के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि "हालांकि हमने 2 साल पहले ही अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवाया है. हमारे पास बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आने लगे. गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के कोने-कोने से हमारे पास फोन आने लगे. हमने एक एंबुलेंस भी ले रखी है. जो खर्चा आता था वो हम सारे दोस्त मिलकर अपनी जेब से लगाते हैं. अभी तक हमारे पास 102 मेंबर है जो हर महीने 201 रुपए देते हैं जो हमारी मंथली फीस है. इसके अलावा हमारे बीच कुछ ऐसे भी मेंबर है, जो महीने का 500-1000 रुपये तक देते हैं. इसी से हमारा पूरा खर्चा चलता है. हालांकि अभी तक हमने गवर्नमेंट से किसी भी तरह की फंड के लिए ट्राई नहीं किया है और ना ही हमें कोई मदद मिली है." एंबुलेंस से ले जाते हैं लाश (Etv Bharat)

