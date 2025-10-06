"जिसका कोई नहीं, उसके हम हैं यारों", अपनी जेब से पैसे खर्च कर लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा अघोर सेवा संस्थान
हरियाणा के फरीदाबाद में ऋतुराज अपने साथियों के साथ मिलकर लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं.
Published : October 6, 2025 at 8:54 PM IST
Updated : October 6, 2025 at 9:17 PM IST
फरीदाबाद : अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरे के लिए जीना ही असल में समाज सेवा है. इसको सच साबित कर रहे हैं ऋतुराज. दरअसल ऋतुराज अपने साथियों के साथ मिलकर उन लाशों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं जिनके परिवारों के पास पैसे नहीं होते हैं. ऋतुराज लावारिस लाशों का सनातन धर्म के तहत अंतिम संस्कार करते हैं.
ऐसे आया आईडिया : ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ऋतुराज ने बताया कि "हमेशा से ही समाज सेवा को लेकर मैं समाज में अग्रसर रहा हूं. ऐसे में मेरे कुछ साथी हैं जो मेरे साथ मिलकर समाज सेवा कर रहे हैं. हमने अघोर सेवा की शुरुआत 14 साल पहले की थी. एक बुजुर्ग थे जो पेड़ के नीचे रहते थे उनकी मौत हो गई तो वहां के SHO थे विक्रम रेहरा जो हमें जानते थे, उनका हमारे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे रह रहे बुजुर्ग की मौत हो गई है. इनका कोई नहीं है. आप लोग इनका अंतिम संस्कार कर दो. उसके बाद मैं अपने साथियों के साथ उस पार्क में पहुंच गया, जहां पर बुजुर्ग पेड़ के नीचे रह रहे थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद हमने लाश का अपने साथियों के साथ मिलकर विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया. उसके बाद से ही मेरे मन में आया कि जीते जी किसी को मान सम्मान मिले ना मिले लेकिन हर व्यक्ति का हक है कि अंतिम विदाई उसे सम्मान के साथ मिले. इसी वजह से हमने अघोर सेवा की शुरुआत की."
अपनी जेब से देते हैं खर्चा : अपनी संस्था के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि "हालांकि हमने 2 साल पहले ही अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवाया है. हमारे पास बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आने लगे. गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के कोने-कोने से हमारे पास फोन आने लगे. हमने एक एंबुलेंस भी ले रखी है. जो खर्चा आता था वो हम सारे दोस्त मिलकर अपनी जेब से लगाते हैं. अभी तक हमारे पास 102 मेंबर है जो हर महीने 201 रुपए देते हैं जो हमारी मंथली फीस है. इसके अलावा हमारे बीच कुछ ऐसे भी मेंबर है, जो महीने का 500-1000 रुपये तक देते हैं. इसी से हमारा पूरा खर्चा चलता है. हालांकि अभी तक हमने गवर्नमेंट से किसी भी तरह की फंड के लिए ट्राई नहीं किया है और ना ही हमें कोई मदद मिली है."
विद्युत शवदाह गृह शुरू कर सरकार : विद्युत शवदाह गृह के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि "मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद, गुरुग्राम में विद्युत शवदाह गृह है जिसे कोविड में चालू किया गया था, वो पिछले 5 साल से बंद है. अगर वो चालू हो जाता है तो बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी. आज हमारा काम ज्यादा बढ़ गया है. लोग दिल्ली-एनसीआर से कॉल करते हैं. हमें भी इस काम को करके सुकून मिलता है क्योंकि आखिरी विदाई लोगों को सम्मान के साथ देनी चाहिए. हमारा और हमारे संस्थान का मकसद यही है कि जिन लोगों के पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है और अगर अकेले रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका अंतिम संस्कार कर सके."
"जिनका कोई नहीं, उनके हम हैं" : उन्होंने कहा कि "हमने ऐसे कई बॉडी का अंतिम संस्कार किया जो कभी बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद उनको चार कंधे तक नसीब नहीं हो रहे थे. इसके अलावा हमने कुछ ऐसी भी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश में सेटल कर दिया और जब उनकी मौत हो गई तो बच्चे आ नहीं पाए और पड़ोसियों ने भी अपने पैर पीछे खिंच लिए. उस स्थिति में भी हमने ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार किया है. कोरोना के समय जब परिवार ने डेड बॉडी को छोड़ दिया और हाथ लगाने से भी डर रहा था तो उन डेड बॉडी का भी अंतिम संस्कार हम लोगों ने किया. कोविड के समय हमने कई ऐसे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया, जिसको उनके अपने परिजनों ने छोड़ दिया."
सेवा को निशुल्क रखने की पूरी कोशिश : हरियाणा के झज्जर में स्थित एम्स के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि "वहां पर लोग अलग-अलग राज्यों से आते हैं. इस दौरान अगर किसी पेशेंट की मौत हो जाती है तो उनके परिवार के लिए डेड बॉडी अपने राज्य में ले जाना काफी महंगा पड़ता है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे डेड बॉडी लेकर जाएं या फिर यहां पर कहीं अंतिम संस्कार कर सके. उस स्थिति में भी हमारी संस्था डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करती है. जब तक महादेव की कृपा रहेगी, तब तक ये सेवा निशुल्क जारी रहेगी."
