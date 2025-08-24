नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आरोप लगाया कि ‘‘वोट चोरी’’ के बाद भाजपा अब ‘‘सत्ता चोरी’’ में लगी हुई है और ‘‘30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारों को गिराने’’ तथा गिरफ्तारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर ‘‘लोकतंत्र को अस्थिर’’ करने के लिए विधेयक ला रही है.

खड़गे ने दावा किया कि ये विधेयक नागरिकों से उनकी चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन लेते हैं और यह शक्ति ईडी-सीबीआई जैसी संस्थाओं को दे देते हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है.’’ उन्होंने यहां इंदिरा भवन में हरियाणा और मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस समितियों (DCC) के नवनियुक्त अध्यक्षों के साथ बैठक में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में यह टिप्पणी की.

खड़गे ने जिला कांग्रेस प्रमुखों को बूथ और मंडल समितियों के गठन में विशेष सावधानी बरतने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इन समितियों के लोग पार्टी के प्रति वफादार हों और कांग्रेस की विचारधारा से विचलित न हों.

सभी लोग पार्टी के प्रति वफादार और मेहनती हों

खड़गे ने कहा, "जिला अध्यक्ष अपने अधीन ब्लॉक समिति बनाता है. वह मंडल और बूथ समितियां बनाता है. जब आप ये समितियां बनाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये सभी लोग पार्टी के प्रति वफादार और मेहनती हों. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कांग्रेस की विचारधारा से विचलित न हों."

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई उन्हें प्रलोभन भी दे तो भी उनकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति बनी रहनी चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत है.

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मजबूत संगठन के कारण लंबे समय तक देश पर शासन किया और मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे जब भी किसी जिले में जाएं तो सबसे पहले जिला अध्यक्ष से संपर्क करें.

उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस प्रमुखों से कहा, "जिला अध्यक्ष कांग्रेस संगठन की सबसे मजबूत कड़ी है. अगर राज्य में सरकार बनानी है तो विधानसभा में उम्मीदवार को जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. अगर देश में सरकार बनानी है तो लोकसभा जीतने के लिए आपके समर्थन की जरूरत है."

उन्होंने कहा, "बीच में इस परंपरा में थोड़ा बदलाव आया. मंत्री अपने पसंदीदा लोगों को जिला अध्यक्ष बनाने लगे. योग्यता और विचारधारा को नजरअंदाज किया जाने लगा. राहुल (गांधी) जी और मुझे यह अहसास हुआ कि संगठन को मजबूत किए बिना, जिला अध्यक्षों को महत्व दिए बिना हम मजबूती से सत्ता में वापसी नहीं कर सकते."

खड़गे ने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी थी कि किस तरह कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर एक साजिश के तहत रणनीतिक तरीके से वोट चुराए गए.

वोट चोरी का छह महीने शोध के बाद पता चला

उन्होंने कहा, "हमें यह सब छह महीने के शोध के बाद पता चला." उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया. अब पूरा देश इसे समझ रहा है। बिहार में एसआईआर पर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के बयान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है."

हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के बारे में बोलते हुए, खड़गे ने कहा कि विपक्ष चाहता था कि संसद चले और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) और "वोट चोरी" जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो.

पूरे पांच साल सावधान रहना होगा

उन्होंने कहा, "भाजपा एसआईआर जैसी योजनाओं से हमारे लोगों के वोट काटती रहेगी. जिला अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें पूरे पांच साल सावधान रहना है."

खड़गे ने कहा, "हमें अपनी मतदाता सूची की गहन जांच करते रहना होगा ताकि अगर भाजपा के लोग या बीएलओ हमारे लोगों के नाम काटते हैं, तो हम उन्हें तुरंत पकड़ सकें." उन्होंने कांग्रेस नेताओं से आग्रह किया कि वे लोगों को बताएं कि इस देश में सभी को वोट देने का अधिकार कांग्रेस की देन है.

उन्होंने कहा, ‘‘राजीव गांधी ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी ताकि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके.’’

पीएम लोगों को गुमराह करने घुसपैठियों की बात कर रहे

वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा बिहार में "मतदाता अधिकार यात्रा" निकाले जाने का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा, "लेकिन प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करने के लिए घुसपैठियों की बात कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "वोट चोरी के बाद, भाजपा अब पॉवर चोरी में लगी है. संसद के आखिरी दिन, वे तीन नए विधेयक लेकर आए, जिनमें एक संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है. जबकि उनके पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है."

खड़गे ने आरोप लगाया कि ये विधेयक नागरिकों से उनकी चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन लेते हैं और यह अधिकार ईडी-सीबीआई जैसी संस्थाओं को दे देते हैं. उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है."

भाजपा 30 दिनों में विपक्षी सरकारों को गिरा सकती है

खड़गे ने आगे आरोप लगाया, "इन विधेयकों के साथ भाजपा 30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारों को गिरा सकती है, गिरफ्तारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके लोकतंत्र को अस्थिर कर सकती है."

उन्होंने कहा, "हमने देखा है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ 193 मामलों में से ईडी की कार्रवाई से केवल दो मामलों में ही दोषसिद्धि हुई है. कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया और महीनों तक जेल में रखा गया. लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है."

जिन्हें भ्रष्ट कहा, उन्हें ही मंत्री बना दिया

खड़गे ने बैठक में कहा, "मोदीजी आज भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने उन सभी लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया है, जिन्हें वे भ्रष्ट कहते थे और यहां तक ​​कि उन्हें मंत्री भी बना दिया है."

कांग्रेस प्रमुख ने डीसीसी प्रमुखों से गुटबाजी से बचने और संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करने का भी आग्रह किया.

एकजुट होकर ही चुनाव में जीत संभव

उन्होंने कहा, "अंत में, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं - आपको सभी को एकजुट रखना होगा. गुटबाजी को पनपने न दें. जब कांग्रेस एकजुट रहेगी, तभी हम चुनाव जीतेंगे."

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए तीन विधेयक पेश किए थे, जिसका विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध किया और मसौदा कानून की प्रतियां फाड़ दीं और नारे लगाते हुए शाह की सीट के पास तक गए थे.

सदन द्वारा विधेयकों को जांच के लिए संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे.

ये तीन विधेयक हैं - संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025.

विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री को ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, जिनमें कम से कम पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान है, तो वे 31वें दिन अपना पद खो देंगे.

