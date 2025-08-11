उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी धराली आपदा ऐसे जख्म दे गई, जो आजीवन नहीं भर पाएंगे. धराली महातबाही के खौफनाक तस्वीर को याद कर अभी भी लोगों की रूह कांप जाती है. साथ ही इस त्रासदी ने कई अंतहीन सवाल भी छोड़े हैं. कई लोग अपनों को तलाशने में जुटे हैं. लेकिन हर किसी की किस्मत नेपाली मूल के रहने वाले लालमणि अधिकारी जैसी नहीं है, जो धराली आपदा में लापता अपने बेटे को तलाशने के लिए जद्दोजदह कर रहा था, जिसकी झोली में पुलिस ने अच्छी खबर डाल दी. बेटे के मिलने के बाद जैसे पिता को उसका खोया संसार फिर से मिल गया और उसके आंखू से खुशी के आंसू छलक पड़े.
आपद के बाद बेटे से नहीं हो पा रहा था संपर्क: उत्तराखंड की धामी सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावितों के आंसू पोंछने में लगी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है. लेकिन हर्षिल, धराली आपदा में कई लोग लापता हैं, जिनकी की तलाश में परिजन काफी परेशान हैं. नेपाली मूल के लालमणि अधिकारी का बेटा धराली आपदा के बाद लापता था. परिजनों का उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था. जिसके बाद परिजन काफी परेशान थे और उन्हें अनहोनी की चिंता सता सताने लगी थी. इसी बीच टिहरी जिले में निवास कर रहे लालमणि अधिकारी ने 112 पर कॉल कर बताया गया कि उनका बेटा आपदा के दौरान धराली, हर्षिल क्षेत्र में था.
सूचना पर पुलिस हेल्प डेस्क हर्षिल मे नियुक्त जवान राहुल नेगी व नरविंद द्वारा युवक की जानकारी जुटाकर परिजनों से बात करवाई गयी। बेटे की कुशलक्षेम पाकर युवक के पिता भावुक व प्रसन्न हो गये।#Dharali #rescue #dharalirescue #UKPoliceHaiSaath— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 10, 2025
पुलिस ने बेटे से मिलाया: आपदा के बाद से बेटे से कोई संपर्क नहीं होने से पूरा परिवार चिंतित हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाई. सूचना पर पुलिस हेल्प डेस्क हर्षिल में नियुक्त जवान राहुल नेगी व नरविंद ने युवक की जानकारी जुटाकर परिजनों से उसकी बात करवाई. बेटे की कुशलक्षेम पाकर पिता भावुक हो गया और उसके आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे. बेटे के मिलने पर पिता ने पुलिस का आभार जताया. लालमणि अधिकारी ने जिस बेटे के लिए भविष्य का तानाबाना बुना था, भयावह आपदा के बाद उसके मिलने पर उसके खुशी का ठिकाना नहीं है.
त्रासदी को भुला नहीं पा रहे लोग: गौर हो कि उत्तरकाशी धराली जलप्रलय ने लोगों के घर, होटल और होमस्टे को मलबे में दफन कर दिया. इस त्रासदी में जो लोग बचे हैं, उनके पास सिर छिपाने की तरह की जगह नहीं बची है. आपदा के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसरा है. वहीं नियति ने जो जख्म लोगों को दिए हैं, उनके आंखों में साफ झलक रहे हैं. लोग जहां भी नजर दौड़ा रहे हैं वहां उन्हें मलबे का ढेर नजर आ रहा है, जिसमें वो अपनों को तलाश रहे हैं.
