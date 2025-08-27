ETV Bharat / bharat

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट! अमेरिकी टैरिफ के बाद EUDR ने बढ़ाई मुश्किल, 73% मार्केट पर सीधा असर - JODHPUR HANDICRAFT

अमेरिकी टैरिफ के बाद जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के लिए एक और बड़ी मुसीबत आ गई है. पढ़िए ये रिपोर्ट...

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर असर
जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर असर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 7:26 PM IST

6 Min Read

जोधपुर : पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखने वाला जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट संकट में है. अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगने के साथ ही इंडस्ट्री के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है. अमेरिका के बाद सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट मार्केट यूरोपीयन देश है और वहां पर (ईयूडीआर) यूरोपीय यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन लागू होने के बाद अब एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा. 1 जनवरी से इसके तहत भारत में हैंडीक्राफ्ट में आने वाली लकड़ी जिस पेड़ से काटी जाएगी, उसके जिओ टैग की जानकारी साथ में एक्सपोर्टर को देनी होगी.

ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि भारत में प्रत्येक किसान के लिए यह संभव नहीं है. इसके चलते एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट (EPCH) रास्ते तलाश रही है. एक्सपोर्टस को यूरोपियन नियमों की पालना करवाने के लिए जागरूक भी कर रही है. वहीं, निर्यातकों का कहना है कि 27 अगस्त से टैरिफ लागू हो गया है. इसकी मार तो अभी से झेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो आस बची थी वह यूरोपियन देश थे, लेकिन वहां भी जो नियमों में बदलाव हुआ है, उससे हमारे काम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसले के खिलाफ जन समस्या निवारण मंच का विरोध, स्वदेशी अपनाने का आह्वान

ईपीसीएच के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि अमेरिका में भारत के लिए हैंडीक्राफ्ट का 40% एक्सपोर्ट मार्केट है. वहीं, यूरोपियन देशों में यह 33% से ज्यादा मार्केट है. ऐसे में 73 प्रतिशत हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर असर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. आने वाले समय में अमेरिका और यूरोपीयन देशों के विकल्प तालाशें जा सकते है, जिनमें सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, लेटीन अमेरिका, रूस, इटली और स्पेन जैसे देश शामिल हैं. इसके अलावा जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड समझौते हो रखें है, उनकी तरफ रूख करना होगा. इसके लिए हम काम कर रहे हैं.

जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट पर संकट
जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट पर संकट (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. अमेरिका के बहाने मोदी पर रंधावा का तंज, टैरिफ बढ़ने के बाद पाकिस्तान से कारोबारी संबंध की हिमायत

50 प्रतिशत टैरिफ के साथ ही काम करना है : ईपीसीएच के चैयरमेन डॉ. ​नीरज विनोद खन्ना ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि हमें यह मान लेना चाहिए कि हमें इसी टैरिफ में काम करना है. इससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मजबूत करेंगे. टेक्नॉलोजी को बढ़ाकर बाजार में कॉम्पिटेटिव होना पड़ेगा, हमारे डिजाइन ऐसे होने चाहिए जो किसी के पास नहीं हो. इसके अलावा यू​रोपियन यूनियन के जो नियम हैं, इसके लिए हमें सरकार से उम्मीद हैं. कैसे किसान को जागरूक करें, नियम में शिथिलता कैसे मिले इस पर भारत सरकार को काम करना होगा?.

सरकार से है ये मांग
सरकार से है ये मांग (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बोले- स्वदेशी अपनाएं तो अमेरिका 100 फीसदी टैरिफ लगाए, तब भी नहीं पड़ेगा असर

एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा, सरकार पहल करें : जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश बोथरा का कहना है​ कि यूरोपियन यूनियन का मकसद सही है, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं है. भारत में जिन लकड़ियों पर जियो टैगिंग मांगी जाएगी, वह काम नहीं आती है तो जलाने के काम आती है. सरकार को इसे आगे समझाना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे. पहले हमारे बायर्स ने शीशम को भी इसी श्रेणी में लाया था, जिससे काफी परेशानी हुई, लेकिन बाद में रास्ता निकल गया. हालांकि, बॉयर्स ने शीशम का फर्निचर ही खरीदना बंद कर दिया. पहले जहां 50 फीसदी यह लकड़ी काम में आती थी, अब सिर्फ दो फीसदी उपयोग हो रहा है. ऐसे में भारत सरकार को पहल करनी ही होगी.

अमेरिकी टैरिफ के बाद EUDR ने बढ़ाई मुश्किल
अमेरिकी टैरिफ के बाद EUDR ने बढ़ाई मुश्किल (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. 50 % टैरिफ ले डूबेगा हैंडीक्राफ्ट उद्योग को, एक्सपोर्टर्स में हड़कंप, सरकार से मांगी राहत

अमेरिका से ही रास्ता निकालने की तैयारी : ईपीसीएच के महानिदेशक का कहना है कि भारत का हैंडीक्राफ्ट अमेरिका में 40 फीसदी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वहां से 30 फीसदी री एक्सपोर्ट हो रहा है. इसमें लैटिन अमेरिकी सहित कई देश शामिल हैं. हम उन देशों में सीधे बाजार तलाश कर रहे हैं. अमेरिका से री एक्सपोर्ट लैटीन अमेरिका के 42 देशों में किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 10 देश हैं. यह देश भारत से सीधे माल खरीद नहीं पाते हैं. हम ऐसे देशों को एप्रोच कर रहे हें, जिन्हें सीधा माल देंगे तो 50 फीसदी टैरिफ से बचेंगे. इसके अलावा अमेरिका के बड़े बायर्स, जो माल खरीदकर स्टॉक करते हैं, उनकी बजाय हम सीधे बड़े रिटेल चेन से संपर्क कर रहे हैं. इसके लिए हमने वहां दो वेयर हाउस खोलने की योजना बनाई है.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट!
जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट! (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. 'टैरिफ बम' से बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री पर संकट, एक लाख रोजगार खतरे में

इनसे करना होगा संघर्ष : ईपीसीएच ने अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ को उन्हीं के देश में मात देने की भी रणनीति बनाई है. इसके तहत स्पेसिफिक स्टोर्स, स्मॉल रिटेलर्स के माध्यम से अमेरिकन कंज्यूमर तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. इसमें भारत की प्रतिस्पर्धा इंडोनेशिया, वियतनाम, तुर्की, बांग्लादेश जैसे देशों से होगी, जिनका टैरिफ भी कम है. इसके लिए अब डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को सीमित करने का प्लान बनाया गया है, ताकि लागत को कम किया जा सके. इसके लिए भारतीय बाजार में अमेरिका में वेयरहाउस खोलने की शुरुआत भी कर दी है.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा
जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. Trump Tariff से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट बाजार को झटका, उबरने के लिए नए विकल्प की जरूरत

50 फीसदी टैरिफ और ईयूडीआर के साथ यह होगी मुश्किल :

  1. टैरिफ से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में 50% महंगे हो जाएंगे. भारत प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं टिक पाएगा. ऐसे में हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा.
  2. अमेरिकी आयातक भारत की बजाय वियतनाम, बांग्लादेश, तुर्की और चीन से इंपोर्ट बढ़ाने लग जाएंगे.
  3. जोधपुर में 1 लाख लोगों को इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है, उस पर संकट होगा. देश के अन्य शहरों में भी एक्सपोर्टर्स को दिक्कतें होंगी.
  4. यूरोपीय यूनियन देशों में ईयूडीआर में छूट नहीं मिली तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को बचाना बहुत मुश्किल होगा.
  5. निर्यात में भारी गिरावट का माहौल बनने से देश भर में हजारों यूनिट्स पर ताला लगने का संकट रहेगा. एक्सपोर्टर्स की चिंता है कि लेबर एक बार गई तो वापस नहीं आएगी.

जोधपुर : पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखने वाला जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट संकट में है. अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगने के साथ ही इंडस्ट्री के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है. अमेरिका के बाद सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट मार्केट यूरोपीयन देश है और वहां पर (ईयूडीआर) यूरोपीय यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन लागू होने के बाद अब एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा. 1 जनवरी से इसके तहत भारत में हैंडीक्राफ्ट में आने वाली लकड़ी जिस पेड़ से काटी जाएगी, उसके जिओ टैग की जानकारी साथ में एक्सपोर्टर को देनी होगी.

ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि भारत में प्रत्येक किसान के लिए यह संभव नहीं है. इसके चलते एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट (EPCH) रास्ते तलाश रही है. एक्सपोर्टस को यूरोपियन नियमों की पालना करवाने के लिए जागरूक भी कर रही है. वहीं, निर्यातकों का कहना है कि 27 अगस्त से टैरिफ लागू हो गया है. इसकी मार तो अभी से झेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो आस बची थी वह यूरोपियन देश थे, लेकिन वहां भी जो नियमों में बदलाव हुआ है, उससे हमारे काम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसले के खिलाफ जन समस्या निवारण मंच का विरोध, स्वदेशी अपनाने का आह्वान

ईपीसीएच के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि अमेरिका में भारत के लिए हैंडीक्राफ्ट का 40% एक्सपोर्ट मार्केट है. वहीं, यूरोपियन देशों में यह 33% से ज्यादा मार्केट है. ऐसे में 73 प्रतिशत हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर असर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. आने वाले समय में अमेरिका और यूरोपीयन देशों के विकल्प तालाशें जा सकते है, जिनमें सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, लेटीन अमेरिका, रूस, इटली और स्पेन जैसे देश शामिल हैं. इसके अलावा जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड समझौते हो रखें है, उनकी तरफ रूख करना होगा. इसके लिए हम काम कर रहे हैं.

जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट पर संकट
जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट पर संकट (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. अमेरिका के बहाने मोदी पर रंधावा का तंज, टैरिफ बढ़ने के बाद पाकिस्तान से कारोबारी संबंध की हिमायत

50 प्रतिशत टैरिफ के साथ ही काम करना है : ईपीसीएच के चैयरमेन डॉ. ​नीरज विनोद खन्ना ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि हमें यह मान लेना चाहिए कि हमें इसी टैरिफ में काम करना है. इससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मजबूत करेंगे. टेक्नॉलोजी को बढ़ाकर बाजार में कॉम्पिटेटिव होना पड़ेगा, हमारे डिजाइन ऐसे होने चाहिए जो किसी के पास नहीं हो. इसके अलावा यू​रोपियन यूनियन के जो नियम हैं, इसके लिए हमें सरकार से उम्मीद हैं. कैसे किसान को जागरूक करें, नियम में शिथिलता कैसे मिले इस पर भारत सरकार को काम करना होगा?.

सरकार से है ये मांग
सरकार से है ये मांग (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बोले- स्वदेशी अपनाएं तो अमेरिका 100 फीसदी टैरिफ लगाए, तब भी नहीं पड़ेगा असर

एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा, सरकार पहल करें : जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश बोथरा का कहना है​ कि यूरोपियन यूनियन का मकसद सही है, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं है. भारत में जिन लकड़ियों पर जियो टैगिंग मांगी जाएगी, वह काम नहीं आती है तो जलाने के काम आती है. सरकार को इसे आगे समझाना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे. पहले हमारे बायर्स ने शीशम को भी इसी श्रेणी में लाया था, जिससे काफी परेशानी हुई, लेकिन बाद में रास्ता निकल गया. हालांकि, बॉयर्स ने शीशम का फर्निचर ही खरीदना बंद कर दिया. पहले जहां 50 फीसदी यह लकड़ी काम में आती थी, अब सिर्फ दो फीसदी उपयोग हो रहा है. ऐसे में भारत सरकार को पहल करनी ही होगी.

अमेरिकी टैरिफ के बाद EUDR ने बढ़ाई मुश्किल
अमेरिकी टैरिफ के बाद EUDR ने बढ़ाई मुश्किल (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. 50 % टैरिफ ले डूबेगा हैंडीक्राफ्ट उद्योग को, एक्सपोर्टर्स में हड़कंप, सरकार से मांगी राहत

अमेरिका से ही रास्ता निकालने की तैयारी : ईपीसीएच के महानिदेशक का कहना है कि भारत का हैंडीक्राफ्ट अमेरिका में 40 फीसदी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वहां से 30 फीसदी री एक्सपोर्ट हो रहा है. इसमें लैटिन अमेरिकी सहित कई देश शामिल हैं. हम उन देशों में सीधे बाजार तलाश कर रहे हैं. अमेरिका से री एक्सपोर्ट लैटीन अमेरिका के 42 देशों में किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 10 देश हैं. यह देश भारत से सीधे माल खरीद नहीं पाते हैं. हम ऐसे देशों को एप्रोच कर रहे हें, जिन्हें सीधा माल देंगे तो 50 फीसदी टैरिफ से बचेंगे. इसके अलावा अमेरिका के बड़े बायर्स, जो माल खरीदकर स्टॉक करते हैं, उनकी बजाय हम सीधे बड़े रिटेल चेन से संपर्क कर रहे हैं. इसके लिए हमने वहां दो वेयर हाउस खोलने की योजना बनाई है.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट!
जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट! (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. 'टैरिफ बम' से बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री पर संकट, एक लाख रोजगार खतरे में

इनसे करना होगा संघर्ष : ईपीसीएच ने अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ को उन्हीं के देश में मात देने की भी रणनीति बनाई है. इसके तहत स्पेसिफिक स्टोर्स, स्मॉल रिटेलर्स के माध्यम से अमेरिकन कंज्यूमर तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. इसमें भारत की प्रतिस्पर्धा इंडोनेशिया, वियतनाम, तुर्की, बांग्लादेश जैसे देशों से होगी, जिनका टैरिफ भी कम है. इसके लिए अब डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को सीमित करने का प्लान बनाया गया है, ताकि लागत को कम किया जा सके. इसके लिए भारतीय बाजार में अमेरिका में वेयरहाउस खोलने की शुरुआत भी कर दी है.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा
जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. Trump Tariff से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट बाजार को झटका, उबरने के लिए नए विकल्प की जरूरत

50 फीसदी टैरिफ और ईयूडीआर के साथ यह होगी मुश्किल :

  1. टैरिफ से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में 50% महंगे हो जाएंगे. भारत प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं टिक पाएगा. ऐसे में हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा.
  2. अमेरिकी आयातक भारत की बजाय वियतनाम, बांग्लादेश, तुर्की और चीन से इंपोर्ट बढ़ाने लग जाएंगे.
  3. जोधपुर में 1 लाख लोगों को इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है, उस पर संकट होगा. देश के अन्य शहरों में भी एक्सपोर्टर्स को दिक्कतें होंगी.
  4. यूरोपीय यूनियन देशों में ईयूडीआर में छूट नहीं मिली तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को बचाना बहुत मुश्किल होगा.
  5. निर्यात में भारी गिरावट का माहौल बनने से देश भर में हजारों यूनिट्स पर ताला लगने का संकट रहेगा. एक्सपोर्टर्स की चिंता है कि लेबर एक बार गई तो वापस नहीं आएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP TARIFFEXPORT OF JODHPUR HANDICRAFTEUROPEAN COUNTRY EUDRजोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर असरJODHPUR HANDICRAFT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान में कमजोर हुआ मानसून, IMD ने बताया अब किस तारीख को बरसेंगे मेघ

राजस्थान में स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनेंगे फीडिंग प्वाइंट, स्टरलाइजेशन-टीकाकरण पर सख्त मॉनिटरिंग

राजनाथ सिंह ने बताया भारतीय सेना की ताकत का राज, कहा- हर सैनिक को मिलेगी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग

जॉब से लेकर लेकर ग्रोथ तक, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने से भारत पर क्या होगा असर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.