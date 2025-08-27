जोधपुर : पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखने वाला जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट संकट में है. अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगने के साथ ही इंडस्ट्री के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है. अमेरिका के बाद सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट मार्केट यूरोपीयन देश है और वहां पर (ईयूडीआर) यूरोपीय यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन लागू होने के बाद अब एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा. 1 जनवरी से इसके तहत भारत में हैंडीक्राफ्ट में आने वाली लकड़ी जिस पेड़ से काटी जाएगी, उसके जिओ टैग की जानकारी साथ में एक्सपोर्टर को देनी होगी.

ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि भारत में प्रत्येक किसान के लिए यह संभव नहीं है. इसके चलते एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट (EPCH) रास्ते तलाश रही है. एक्सपोर्टस को यूरोपियन नियमों की पालना करवाने के लिए जागरूक भी कर रही है. वहीं, निर्यातकों का कहना है कि 27 अगस्त से टैरिफ लागू हो गया है. इसकी मार तो अभी से झेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो आस बची थी वह यूरोपियन देश थे, लेकिन वहां भी जो नियमों में बदलाव हुआ है, उससे हमारे काम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

ईपीसीएच के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि अमेरिका में भारत के लिए हैंडीक्राफ्ट का 40% एक्सपोर्ट मार्केट है. वहीं, यूरोपियन देशों में यह 33% से ज्यादा मार्केट है. ऐसे में 73 प्रतिशत हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर असर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. आने वाले समय में अमेरिका और यूरोपीयन देशों के विकल्प तालाशें जा सकते है, जिनमें सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, लेटीन अमेरिका, रूस, इटली और स्पेन जैसे देश शामिल हैं. इसके अलावा जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड समझौते हो रखें है, उनकी तरफ रूख करना होगा. इसके लिए हम काम कर रहे हैं.

50 प्रतिशत टैरिफ के साथ ही काम करना है : ईपीसीएच के चैयरमेन डॉ. ​नीरज विनोद खन्ना ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि हमें यह मान लेना चाहिए कि हमें इसी टैरिफ में काम करना है. इससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मजबूत करेंगे. टेक्नॉलोजी को बढ़ाकर बाजार में कॉम्पिटेटिव होना पड़ेगा, हमारे डिजाइन ऐसे होने चाहिए जो किसी के पास नहीं हो. इसके अलावा यू​रोपियन यूनियन के जो नियम हैं, इसके लिए हमें सरकार से उम्मीद हैं. कैसे किसान को जागरूक करें, नियम में शिथिलता कैसे मिले इस पर भारत सरकार को काम करना होगा?.

एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा, सरकार पहल करें : जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश बोथरा का कहना है​ कि यूरोपियन यूनियन का मकसद सही है, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं है. भारत में जिन लकड़ियों पर जियो टैगिंग मांगी जाएगी, वह काम नहीं आती है तो जलाने के काम आती है. सरकार को इसे आगे समझाना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे. पहले हमारे बायर्स ने शीशम को भी इसी श्रेणी में लाया था, जिससे काफी परेशानी हुई, लेकिन बाद में रास्ता निकल गया. हालांकि, बॉयर्स ने शीशम का फर्निचर ही खरीदना बंद कर दिया. पहले जहां 50 फीसदी यह लकड़ी काम में आती थी, अब सिर्फ दो फीसदी उपयोग हो रहा है. ऐसे में भारत सरकार को पहल करनी ही होगी.

अमेरिका से ही रास्ता निकालने की तैयारी : ईपीसीएच के महानिदेशक का कहना है कि भारत का हैंडीक्राफ्ट अमेरिका में 40 फीसदी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वहां से 30 फीसदी री एक्सपोर्ट हो रहा है. इसमें लैटिन अमेरिकी सहित कई देश शामिल हैं. हम उन देशों में सीधे बाजार तलाश कर रहे हैं. अमेरिका से री एक्सपोर्ट लैटीन अमेरिका के 42 देशों में किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 10 देश हैं. यह देश भारत से सीधे माल खरीद नहीं पाते हैं. हम ऐसे देशों को एप्रोच कर रहे हें, जिन्हें सीधा माल देंगे तो 50 फीसदी टैरिफ से बचेंगे. इसके अलावा अमेरिका के बड़े बायर्स, जो माल खरीदकर स्टॉक करते हैं, उनकी बजाय हम सीधे बड़े रिटेल चेन से संपर्क कर रहे हैं. इसके लिए हमने वहां दो वेयर हाउस खोलने की योजना बनाई है.

इनसे करना होगा संघर्ष : ईपीसीएच ने अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ को उन्हीं के देश में मात देने की भी रणनीति बनाई है. इसके तहत स्पेसिफिक स्टोर्स, स्मॉल रिटेलर्स के माध्यम से अमेरिकन कंज्यूमर तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. इसमें भारत की प्रतिस्पर्धा इंडोनेशिया, वियतनाम, तुर्की, बांग्लादेश जैसे देशों से होगी, जिनका टैरिफ भी कम है. इसके लिए अब डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को सीमित करने का प्लान बनाया गया है, ताकि लागत को कम किया जा सके. इसके लिए भारतीय बाजार में अमेरिका में वेयरहाउस खोलने की शुरुआत भी कर दी है.

