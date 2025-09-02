नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा के पास दो EPIC नंबर हैं. बीजेपी ने यह आरोप ऐसे समय में लगाया है, जब राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी को कथित 'वोट चोरी' के दावों पर नया खुलासा करने की चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने जल्द ही 'हाइड्रोजन बम' गिराने की कसम खाई थी.

इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से देश देख रहा है कि राहुल गांधी देश के कोने-कोने में जाकर आम नागरिकों को नकली और चोर कह रहे हैं...राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा के पास दो EPIC नंबर हैं...राहुल गांधी का एक करीबी सहयोगी वोटों की हेराफेरी में शामिल है."

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62, सब सेक्शन 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोट नहीं दे सकता...अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मानेंगे कि असली 'चोर' पवन खेड़ा हैं..

अमित मालवीय ने भी साधा निशाना

वहीं, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी मंगलवार को कांग्रेस को 'सर्वोत्कृष्ट वोट चोर' कहा और आरोप लगाया कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास दिल्ली में दो चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर हैं. मालवीय ने एक्स पर EPIC की डिटेल शेयर करते हुए दावा किया कि खेड़ा दो विधानसभा क्षेत्रों, जंगपुरा और नई दिल्ली, में मतदाता के रूप में रजिस्टर हैं.

मालवीय ने एक्स पर लिखा, "राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' का नारा जोर-जोर से लगाया, लेकिन जिस तरह वह यह बताना भूल गए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था, उसी तरह अब यह सामने आया है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा—जो गांधी परिवार से अपनी निकटता दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते—के पास दो एक्टिल EPIC नंबर हैं (जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में, जो क्रमशः पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं)."

उन्होंने चुनाव आयोग से खेड़ा के कई EPIC नंबर रखने की जांच करने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि वह बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं. मालवीय ने लिखा, "अब चुनाव आयोग को यह जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास दो सक्रिय EPIC नंबर कैसे हैं और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया—जो चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है."

मालवीय ने राहुल गांधी पर पिछले आरोपों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कांग्रेस के खिलाफ अपने आरोप दोहराए. उन्होंने दावा किया, "रिकॉर्ड के लिए राहुल गांधी ने अभी तक बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में लगाए गए फर्ज़ी आरोपों की जांच की मांग के लिए शपथ लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है. यह तो बताने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में गड़बड़ी के आरोप वाले मामले को पहले ही खारिज कर चुका है."

पवन खेड़ा का पलटवार

इन आरोपों का जवाब देते हुए, पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है. उनका दावा है कि 2016 में स्थानांतरित होने के बावजूद उनका नाम अभी भी नई दिल्ली में है. उन्होंने चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी आपत्ति जताई.

'मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए'

खेड़ा ने एएनआई को बताया, "कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यही कह रही है. चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हम यही सवाल उठा रहे हैं... यह सूची भाजपा नेताओं के साथ-साथ चुनाव आयोग के पास भी उपलब्ध है. कांग्रेस बार-बार सूची मांगती रहती है, लेकिन उसे कभी नहीं मिलती... मैं चुनाव आयोग से जानना चाहता हूं कि मेरे नाम पर नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से किसे वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है. मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए. मैं 2016 में वहां से शिफ्ट हो गया था. मैंने वहाँ से अपना नाम हटवाने की प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन मेरा नाम अभी भी वहां क्यों है?"

