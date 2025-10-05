ETV Bharat / bharat

नेपाल में शांति बहाल, दिल्ली–काठमांडू बस सेवा फिर शुरू; जानें किराया, दस्तावेज़ और यात्रा की जरूरी जानकारी

यह सेवा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) द्वारा चलाई जा रही है और इसे 25 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था. इसके साथ ही नेपाल की तरफ से मंजूश्री प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी भारत नेपाल के बीच बसं चालान किया जाता है. नेपाल में हिंसा के बाद यह सेवा रोक दी गई थी. अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे भारत व नेपाल के बीच लोगों से लोगों के संपर्क को और मजबूत किया जा सके.

नई दिल्ली: नेपाल में हालात सामान्य होने व दोनों देशों के बीच आवागमन बहाल होने के बाद दिल्ली–काठमांडू अंतरराष्ट्रीय बस सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है. ये बस सेवा यात्रियों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे धार्मिक, पर्यटन व व्यावसायिक यात्राएं फिर सुगम हो सकेंगी.

बस नई दिल्ली के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल (दिल्ली गेट) से सुबह 10:00 बजे प्रस्थान करती है और काठमांडू के स्वयंभू बस टर्मिनल पर अगले दिन सुबह 9:00 बजे पहुंचती है. रास्ते में बस की निर्धारित हॉल्टें फिरोजाबाद, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश), सनौली (भारत-नेपाल सीमा), मुग्लिंग (नेपाल) पर होती हैं.

यह बस एयर-कंडीशन्ड लग्जरी कोच है, जिसमें 2x2 आरामदायक सीटें, पर्याप्त लेगरूम, वाई-फाई व जीपीएस ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. यात्रियों की सुरक्षा व आराम को ध्यान में रखते हुए हर बस में प्रशिक्षित चालक व परिचालक तैनात हैं.

भारतीय व नेपाली नागरिकों को यात्रा के लिए केवल सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट या वोटर आईडी) की आवश्यकता होगी. लेकिन अन्य देशों के नागरिकों को वैध पासपोर्ट व वीजा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है. इसके साथ ही यात्रियों को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम एक घंटा पहले टर्मिनल पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है.

टिकट बुकिंग व किराया

टिकट बुकिंग ऑफिस: डॉ. अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल, दिल्ली गेट है. 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के यात्रियों का किराया 2800 रुपए प्रति व्यक्ति है. 2 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क है. उनके लिए सीट आरक्षित नहीं होती है. यात्रा तिथि से 60 दिन पहले तक टिकट बुक करने की सुविधा दी जाती है.



टिकट रद्दीकरण व रिफंड नीति

यात्रा से 72 घंटे पहले रद्द करने पर 75 प्रतिशत राशि वापस होती है. 24 से 72 घंटे के बीच रद्द करने पर 50 प्रतिशत रिफंड और 24 घंटे से कम समय में रद्दीकरण पर कोई रिफंड नहीं मिलता है. टिकट गुम होने की स्थिति में पुलिस रिपोर्ट (एनसीआर) और पहचान पत्र दिखाने पर 25 प्रतिशत शुल्क देकर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है.



सामान ले जाने का नियम

एक यात्री को 25 किलो तक का सूटकेस (अधिकतम 29" लंबा) व एक हैंड बैग ले जाने की अनुमति है. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हैंडबैग के अलावा मुफ्त लगेज की अनुमति नहीं होती है. अम्ल, विस्फोटक, गैस सिलेंडर या ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है. बस निर्धारित हॉल्ट पॉइंट्स पर रुकती है, जहां पर यात्री अपने खर्चे पर भोजन या चाय-नाश्ता कर सकते हैं.