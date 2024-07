ETV Bharat / bharat

हावड़ा-मुंबई मेल रेल हादसाः टाटानगर स्टेशन पर अलर्ट, कई ट्रेन रद्द, कई ट्रेनों का बदला गया मार्ग - Howrah Mumbai Mail train accident

SHORT TERMINATION AND SHORT ORIGINATION:

1)08534(PSA-CTC)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT TERMINATED AT KUR AND 08533(CTC-PSA)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT ORIGINATED EX-KUR SERVICE BETWEEN KUR-CTC-KUR WILL REMAIN CANCELLED.

2)08422(GNPR-CTC)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT TERMINATED AT KUR AND 08421(CTC-GNPR)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT ORIGINATED EX-KUR SERVICE BETWEEN KUR-CTC-KUR WILL REMAIN CANCELLED.

3)08555(BHC-DSPL)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT TERMINATED AT BBSN AND 08556-(DSPL-BHC)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT ORIGINATED EXKUR SERVICE BETWEEN BBSN-DSPL-BBSN WILL REMAIN CANCELLED.

4)08415(JER-PUI)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT TERMINATED AT CTC AND 08416(PUI-JER)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT ORIGINATED EX-CTC SERVICE BETWEEN CTC-PURI-CTC WILL REMAIN CANCELLED.

5-18125(ROU-PURI) JCO-30.07.24 WILL BE SHORT TERMINATED AT ANGL AND 18126(PURI-ROU)JCO-30.07.24 WILL BE SHORT ORIGINATED EX ANGL SERVICE BETWEEN ANGL-PURI-ANGL WILL REMAIN CANCELLED.

RE-SCHEDULING

1-12278(PURI-HWH)JCO-30.07.24 WILL BE RE-SCHEDULLED AT 10:45 HRS INSTEAD OF 05:45 HRS.



