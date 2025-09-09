कश्मीरी सेब के लिए तरसेंगे! श्रीनगर-जम्मू रोड ठप, हालात नहीं सुधरे तो बागों में ही सड़ जाएंगे एप्पल
श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के बाद, जम्मू में पटरियों की मरम्मत के बीच सेब उत्पादकों के लिए रेल माल ढुलाई की उम्मीदें धूमिल हुईं.
Published : September 9, 2025 at 5:10 PM IST
श्रीनगर: श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से जम्मू-कश्मीर के बागवानी क्षेत्र पर असर पड़ा है, और सेब उत्पादकों के लिए रेलवे माल ढुलाई की आखिरी उम्मीद भी धूमिल हो गई है. वहीं, रेलवे जम्मू क्षेत्र में पिछले महीने आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुलों की मरम्मत कर रहा है.
उधमपुर जिले के थराद गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे हफ़्ते भी बंद रहा. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में राजमार्ग के अपने दौरे पर कहा था कि राजमार्ग को पूरी तरह से बहाल करने में 20-25 दिन लगेंगे.
वहीं, आज उधमपुर में बहाली कार्यों की समीक्षा के लिए आए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एनएचएआई के जम्मू-कश्मीर क्षेत्रीय अधिकारी आर.एस. यादव ने बताया कि "सड़क की एक लेन जल्द ही यातायात के लिए खोल दी जाएगी."
व्यापारियों को रेलवे से बहुत उम्मीदें थीं, जिसने इस साल जुलाई में कश्मीर के बडगाम और नई दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच सितंबर से दैनिक संयुक्त पार्सल उत्पाद-रेलवे कार्गो सेवा (जेपीपी-आरसीएस) शुरू करने की घोषणा की थी.
यह महत्वपूर्ण घोषणा रेलवे द्वारा इस साल मई में कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई तक कश्मीरी चेरी के परिवहन के लिए विशेष कार्गो संचालित करने और जुलाई में पंजाब से अनंतनाग तक सीमेंट कार्गो की शुरुआत करने के बाद की गई थी.
उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने इसे (रेल माल सेवा) 11 सितंबर से शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, स्थिति बेहतर होने के बाद ही नई तारीखों की सूचना दी जाएगी."
अगस्त में आई बाढ़ ने जम्मू क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे देश के बाकी हिस्सों में ट्रेनों की सुचारु आवाजाही बाधित हुई. उत्तर रेलवे द्वारा 7 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पुष्टि की गई कि जम्मू संभाग में अचानक आई बाढ़ से कई रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गए.
इनमें पठानकोट कैंट के पास चक्की नदी पर पुल संख्या 232, कठुआ और माधोपुर के बीच पुल संख्या 17 और घगवाल और हीरानगर के बीच पुल संख्या 137 शामिल हैं.
जम्मू संभाग के मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार ने अपनी टीम के साथ स्थलों का निरीक्षण करने के बाद कहा, "बाढ़ की घटनाओं के बाद, हमने 232 पुलों का विस्तृत निरीक्षण शुरू किया और 250 से अधिक श्रमिकों की तैनाती के साथ आवश्यक मरम्मत कार्य किया जा रहा है। कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं."
सेब व्यापारी, जो रेलवे कार्गो के माध्यम से अपनी उपज भेजने की उम्मीद लगाए बैठे थे, का कहना है कि परिवहन संकट ने उन्हें "असहायता की स्थिति" में धकेल दिया है.
सोपोर फल विक्रेता एवं उत्पादक संघ के अध्यक्ष फैयाज मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "उत्तर रेलवे को कार्गो सुविधाएं चालू करनी चाहिए ताकि ट्रकों को सीधे स्टेशनों पर लोड किया जा सके और विभिन्न मंडियों में भेजा जा सके."
उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने जम्मू क्षेत्र में पुल की मरम्मत और रखरखाव के बीच रेलवे अधिकारियों को तत्काल बहाली के लिए पत्र भी लिखा था. लेकिन जम्मू में पुलों पर ट्रैक की क्षति और मरम्मत कार्यों के कारण अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है.
कश्मीर घाटी फल उत्पादक और विक्रेता संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने ईटीवी भारत को बताया, "देरी का मतलब है कि हमारे फल बाजारों में पहुंचने से पहले ही सड़ सकते हैं."
पुलवामा के एक उत्पादक मुहम्मद अशरफ ने कहा, कश्मीर के बागवानी क्षेत्र के लिए, सड़क संपर्क की कमी का मतलब है कि उत्पादकों और व्यापारियों को उद्योग में बढ़ते नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जो केंद्र शासित प्रदेश के खजाने में सालाना 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है. साथ ही सीजन के दौरान 35 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करता है. "उच्च घनत्व वाले सेब फल, नाशपाती और आड़ू पक गए हैं और कुछ ही दिनों में पूरे भारत की मंडियों में पहुंच जाने चाहिए. अगर राजमार्ग और रेलवे दोनों बंद रहे, तो हमारी फसल मंडियों और बागों में सड़ जाएगी."
