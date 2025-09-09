ETV Bharat / bharat

कश्मीरी सेब के लिए तरसेंगे! श्रीनगर-जम्मू रोड ठप, हालात नहीं सुधरे तो बागों में ही सड़ जाएंगे एप्पल

सेब उत्पादकों को लगा झटका. ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool Published : September 9, 2025 at 5:10 PM IST 4 Min Read

श्रीनगर: श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से जम्मू-कश्मीर के बागवानी क्षेत्र पर असर पड़ा है, और सेब उत्पादकों के लिए रेलवे माल ढुलाई की आखिरी उम्मीद भी धूमिल हो गई है. वहीं, रेलवे जम्मू क्षेत्र में पिछले महीने आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुलों की मरम्मत कर रहा है. उधमपुर जिले के थराद गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे हफ़्ते भी बंद रहा. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में राजमार्ग के अपने दौरे पर कहा था कि राजमार्ग को पूरी तरह से बहाल करने में 20-25 दिन लगेंगे. वहीं, आज उधमपुर में बहाली कार्यों की समीक्षा के लिए आए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एनएचएआई के जम्मू-कश्मीर क्षेत्रीय अधिकारी आर.एस. यादव ने बताया कि "सड़क की एक लेन जल्द ही यातायात के लिए खोल दी जाएगी." व्यापारियों को रेलवे से बहुत उम्मीदें थीं, जिसने इस साल जुलाई में कश्मीर के बडगाम और नई दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच सितंबर से दैनिक संयुक्त पार्सल उत्पाद-रेलवे कार्गो सेवा (जेपीपी-आरसीएस) शुरू करने की घोषणा की थी. यह महत्वपूर्ण घोषणा रेलवे द्वारा इस साल मई में कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई तक कश्मीरी चेरी के परिवहन के लिए विशेष कार्गो संचालित करने और जुलाई में पंजाब से अनंतनाग तक सीमेंट कार्गो की शुरुआत करने के बाद की गई थी. उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने इसे (रेल माल सेवा) 11 सितंबर से शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, स्थिति बेहतर होने के बाद ही नई तारीखों की सूचना दी जाएगी." अगस्त में आई बाढ़ ने जम्मू क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे देश के बाकी हिस्सों में ट्रेनों की सुचारु आवाजाही बाधित हुई. उत्तर रेलवे द्वारा 7 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पुष्टि की गई कि जम्मू संभाग में अचानक आई बाढ़ से कई रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गए.