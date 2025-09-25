ETV Bharat / bharat

हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना लोक सेवा आयोग के ग्रुप-1 के अंतिम रिजल्ट जारी

हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना लोक सेवा आयोग ग्रुप-1 के अंतिम परिणाम जारी (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 25, 2025 at 8:46 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: तेलंगाना लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) ने ग्रुप-1 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने बुधवार को ग्रुप-1 पर एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दी. इससे परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया. फैसले के बाद टीजीपीएससी के अध्यक्ष बुर्रा वेंकटेशम की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने बैठक की और परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया. उन्होंने आधी रात तक काम किया और अंतिम चयन सूची घोषित की. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि चयनित उम्मीदवारों में से किसी ने भी गलत जानकारी दी है, तो उनकी नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जाएगी और टीजीपीएससी के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अंतिम चयन में मल्टीजोन-1 में 258 और मल्टीजोन-2 में 304 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया. हैदराबाद के ए.एस. राव नगर की लक्ष्मी दीपिका ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा में कुल 900 अंकों में से 550 अंक प्राप्त करके मल्टीजोन-2 श्रेणी में राज्य की टॉपर बनीं. उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. मल्टीजोन-1 श्रेणी में शीर्ष स्थान पाने वाली हनुमानकोंडा जिले की तेजस्विनी ने लिखित परीक्षा में 532 अंक प्राप्त किए. वह वर्तमान में मंडल पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. टीजीपीएससी के अध्यक्ष बुर्रा वेंकटेशम ने बताया कि ग्रुप 1 में शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों का चयन आरडीओ पदों के लिए किया गया है.