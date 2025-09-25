ETV Bharat / bharat

हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना लोक सेवा आयोग के ग्रुप-1 के अंतिम रिजल्ट जारी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप-1 असेस्मेंट, रैंकिंग लिस्ट संबंध में 10 मार्च के परिणामों के आधार पर घोषित रैंकिंग लिस्ट मार्कशीट को रद्द कर दिया था.

TELANGANA GROUP 1 FINAL
हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना लोक सेवा आयोग ग्रुप-1 के अंतिम परिणाम जारी (सांकेतिक फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 8:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) ने ग्रुप-1 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने बुधवार को ग्रुप-1 पर एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दी. इससे परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया. फैसले के बाद टीजीपीएससी के अध्यक्ष बुर्रा वेंकटेशम की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने बैठक की और परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया. उन्होंने आधी रात तक काम किया और अंतिम चयन सूची घोषित की.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि चयनित उम्मीदवारों में से किसी ने भी गलत जानकारी दी है, तो उनकी नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जाएगी और टीजीपीएससी के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अंतिम चयन में मल्टीजोन-1 में 258 और मल्टीजोन-2 में 304 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया.

हैदराबाद के ए.एस. राव नगर की लक्ष्मी दीपिका ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा में कुल 900 अंकों में से 550 अंक प्राप्त करके मल्टीजोन-2 श्रेणी में राज्य की टॉपर बनीं. उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

मल्टीजोन-1 श्रेणी में शीर्ष स्थान पाने वाली हनुमानकोंडा जिले की तेजस्विनी ने लिखित परीक्षा में 532 अंक प्राप्त किए. वह वर्तमान में मंडल पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. टीजीपीएससी के अध्यक्ष बुर्रा वेंकटेशम ने बताया कि ग्रुप 1 में शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों का चयन आरडीओ पदों के लिए किया गया है.

टॉप -10 रैंक क्रमशः लक्ष्मी दीपिका, दादी वेंकटरमण, वामसी कृष्णा रेड्डी, जिन्ना तेजस्विनी, कृतिका, हर्षवर्द्धन, अनुषा, निखिता, भाव्या और श्री कृष्ण साई ने हासिल की. सामान्य मेरिट रैंक सूची में टॉप 10 रैंक में छह महिलाएं हैं. टॉप 50 रैंक में 25 महिलाएं और टॉप 100 रैंक में 41 महिलाएं हैं। ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा में 52 उम्मीदवारों ने 500 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं.

टॉप-3 रैंक हासिल करने वालों के साथ, पाँच गैर-तेलंगाना स्थानीय उम्मीदवारों ने टॉप-100 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. टीजीपीएससी ने ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सामान्य रैंक सूची-जीआरएल की घोषणा की. टीजीपीएससी ने फरवरी 2024 में ग्रुप-1 के 563 पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी.

मुख्य परीक्षाएँ 21 से 27 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित की गई. 30 मार्च को मुख्य परीक्षा के सभी पेपर देने वाले 21,085 उम्मीदवारों के अंक घोषित किए गए. योग्यता परीक्षा में अंग्रेजी सहित छह पेपरों के अंक सामने आए जो मुख्य परीक्षाएं हैं. कुछ उम्मीदवारों ने विभिन्न कारणों से अदालत का दरवाजा खटखटाया.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, अन्यथा परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए. कल टीजीपीएससी द्वारा इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. इसके साथ ही आयोग ने अंतिम चयन परिणामों की घोषणा कर दी. तेलंगाना राज्य के गठन के बाद यह पहली बार है जब ग्रुप-1 के पदों पर भर्तियाँ की गई हैं. टीजीपीएससी ने घोषणा की कि अंतिम चयन उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन होंगे.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप-1 जनरल रैंकिंग लिस्ट रद्द की, लापरवाही के लिए सरकार की आलोचना

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA PUBLIC SERVICE COMMISSIONतेलंगाना लोक सेवा आयोगTELANGANA HIGH COURT VERDICTटीजीपीएससी ग्रुप1 पदTELANGANA GROUP 1 FINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.