गुजरात के बाद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा होगा खास, कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की करेंगे शुरुआत - ORGANIZATIONAL REVAMP IN MP

राहुल गांधी, फाइल फोटो ( ANI )

By Amit Agnihotri Published : May 29, 2025 at 8:53 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 9:42 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: गुजरात के बाद राहुल गांधी भाजपा शासित मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की शुरुआत करेंगे. पूर्व पार्टी प्रमुख 3 जून को मध्य प्रदेश के लिए नवनियुक्त एआईसीसी पर्यवेक्षकों से बातचीत करेंगे और जल्द ही हरियाणा के पर्यवेक्षकों से चर्चा करेंगे. हाल ही में हाईकमान ने विभिन्न राज्यों के 50 वरिष्ठ नेताओं को मध्य प्रदेश और 21 वरिष्ठ नेताओं को हरियाणा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया था. हरियाणा में पिछले 11 सालों से जिला स्तरीय समितियां नहीं हैं. इसके विपरीत, मध्य प्रदेश ने संगठन के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव और बाद में 2024 में सभी 29 लोकसभा सीटें भगवा पार्टी से हार गई. मध्य प्रदेश के AICC प्रभारी हरीश चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि, राहुल गांधी 3 जून को राज्य में नए जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की देखरेख करने वाले AICC पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत करेंगे. यह संगठन को फिर से खड़ा करने की प्रक्रिया को चिह्नित करेगा और इसे एक नई दिशा देगा. वापसी करने के लिए हमें अगले चुनावों तक लड़ाई के मूड में रहना होगा. उन्होंने कहा कि, एक बार संगठनात्मक पुनरुद्धार हो जाने के बाद, पार्टी का एक नया रूप होगा. हमारा मुख्य लक्ष्य स्थानीय स्तर पर एक मजबूत संगठन और सही तरह के कार्यकर्ताओं को प्राप्त करना है जो लोगों के लिए लड़ते रहेंगे. राजस्थान के एक विधायक चौधरी को हाल ही में राहुल द्वारा मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया था और तब से वे राज्य का दौरा कर रहे हैं ताकि बदलाव के लिए जमीन तैयार की जा सके जिसके तहत जिला इकाई प्रमुख पार्टी को चलाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे. मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने ईटीवी भारत से कहा कि, पिछले कुछ हफ्तों में हमने जिलों का दौरा किया है और स्थानीय नेताओं से योजनाओं में किए जा रहे बदलावों पर बातचीत की है.

उन्होंने कहा कि, हमने ब्लॉक स्तर के प्रमुखों और पंचायत स्तर के प्रमुखों की सूची तैयार की है. शहरों में हमारे पास स्थानीय स्तर की इकाइयां भी होंगी. इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. कांग्रेस प्रबंधकों ने आलाकमान को विश्वास दिलाया था कि पार्टी दस साल तक विपक्ष में रहने के बाद विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस 90 में से 37 सीटों पर सिमट गई, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से 9 कम है. जहां पार्टी आलाकमान 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में हार से नाराज था, वहीं शीर्ष नेतृत्व 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार से हैरान था, जहां सबसे पुरानी पार्टी 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए आश्वस्त थी. कांग्रेस प्रबंधकों ने हाईकमान को यह विश्वास दिलाया था कि पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी 90 में से केवल 37 सीटें ही जीत सकी, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से 9 कम है. राहुल कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा से नाराज थे, जिन्होंने जीत का आश्वासन दिया था और परिणामों के बाद समीक्षा बैठक के लिए उन्हें नहीं बुलाया था. हुड्डा ने कहा था कि उन्होंने स्थानीय स्तर की इकाइयों के गठन के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए. तब से, पार्टी हाईकमान बदलाव की तलाश में है और मध्य प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में युवा चेहरों को लाकर उत्तरी राज्य में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहता है, लेकिन यह कवायद अभी तक पूरी नहीं हुई है. हरियाणा के पर्यवेक्षकों में से एक एआईसीसी पदाधिकारी मनोज चौहान ने ईटीवी भारत को बताया कि, चुनाव जीतने के लिए राज्य में स्थानीय टीमों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है. ये भी पढ़ें: 'सर्जिकल स्ट्राइक' को लेकर शशि थरूर के दावे पर बवाल! इस पर क्या बोले कांग्रेस नेता

