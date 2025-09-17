ETV Bharat / bharat

आतंकवाद के शिकार नागरिकों को मुआवजा देने संबंधी मामला, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने दो महीने के अंदर राहत प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 2:33 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सीमा पार गोलीबारी और आतंकवाद के शिकार नागरिकों को मुआवजा देने के मुद्दे पर उरी फाउंडेशन द्वारा दायर चार साल पुरानी जनहित याचिका (PIL) को क्लोज कर दिया है. अदालत ने अधिकारियों को दो महीने के भीतर राहत प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.

बेंच ने कहा कि सालों की देरी के बाद, मुआवजा एक निश्चित समय के भीतर तय किया जाना चाहिए. 2021 में दायर इस याचिका में आतंकवादी, सांप्रदायिक और वामपंथी उग्रवादी हिंसा और सीमा पार गोलीबारी की घटनाओं के नागरिक पीड़ितों को सहायता के लिए केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन में देरी को चुनौती दी गई थी.

पिछले कुछ सालों में, हाई कोर्ट ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अनुपालन हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए कई निर्देश जारी किए, लेकिन पीड़ितों द्वारा राहत का इंतजार करने के कारण मामला लंबित रहा. इस महीने की शुरुआत में, बेंच ने विशेष रूप से उन लोगों के बारे में विस्तृत हलफनामा मांगा था जो अभी भी योजना से बाहर हैं या पात्रता के बावजूद भुगतान से वंचित हैं. मंगलवार (16 सितंबर) की सुनवाई तक ऐसा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया.

सरकार की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन कादिरी ने स्वीकार किया कि याचिका में सूचीबद्ध 71 मामले प्रक्रियाधीन हैं. उन्होंने बेंच को बताया कि 61 पीड़ितों को बारामूला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा गया है ताकि एक मेडिकल बोर्ड विकलांगता प्रतिशत निर्धारित कर सके, जो अंतिम मुआवजे के लिए आवश्यक है. कादिरी ने कहा कि, एक रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है ताकि उसे गृह विभाग को भेजा जा सके... ताकि केंद्र सरकार द्वारा छूट प्रदान की जा सके."

उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ितों में से 10 की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके मामलों की भी जांच की जा रही है और उन्हें उचित समय पर गृह विभाग को भेज दिया जाएगा. हालांकि, 32 अन्य मामले अयोग्य पाए गए क्योंकि वे गोलीबारी अभ्यास दुर्घटनाओं से उत्पन्न हुए थे, जो गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं आते हैं.

उरी फाउंडेशन के वकील, नवीद बुख्तियार और अबरार खान ने कहा कि याचिका ने काफी हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है. साथ ही अदालत से एक समय सीमा तय करने का आग्रह किया. वकील ने तर्क दिया कि, काफी समय पहले ही बीत चुका है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ितों के परिवारों को अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए.

जवाब में, कादिरी ने बेंच को आश्वासन दिया कि, यह मामला संबंधित अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है और आज से दो महीने के भीतर आवश्यक आदेश पारित या जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि तीन दिनों के भीतर एक हलफनामा दायर किया जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल ने बयान स्वीकार कर लिया और मामले का निपटारा करते हुए कहा कि, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर याचिका का निपटारा किया जाता है. हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक हलफनामा निर्धारित समय के भीतर दायर किया जाए.

सीमावर्ती शहर के एक स्थानीय गैर-लाभकारी संगठन, उरी फाउंडेशन ने बार-बार यह शिकायत मिलने के बाद अदालत का रुख किया था कि सीमा पार से गोलाबारी और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को 2019 की योजना के तहत गारंटीकृत लाभ नहीं मिल रहे हैं.

