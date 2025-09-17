ETV Bharat / bharat

आतंकवाद के शिकार नागरिकों को मुआवजा देने संबंधी मामला, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सीमा पार गोलीबारी और आतंकवाद के शिकार नागरिकों को मुआवजा देने के मुद्दे पर उरी फाउंडेशन द्वारा दायर चार साल पुरानी जनहित याचिका (PIL) को क्लोज कर दिया है. अदालत ने अधिकारियों को दो महीने के भीतर राहत प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.

बेंच ने कहा कि सालों की देरी के बाद, मुआवजा एक निश्चित समय के भीतर तय किया जाना चाहिए. 2021 में दायर इस याचिका में आतंकवादी, सांप्रदायिक और वामपंथी उग्रवादी हिंसा और सीमा पार गोलीबारी की घटनाओं के नागरिक पीड़ितों को सहायता के लिए केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन में देरी को चुनौती दी गई थी.

पिछले कुछ सालों में, हाई कोर्ट ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अनुपालन हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए कई निर्देश जारी किए, लेकिन पीड़ितों द्वारा राहत का इंतजार करने के कारण मामला लंबित रहा. इस महीने की शुरुआत में, बेंच ने विशेष रूप से उन लोगों के बारे में विस्तृत हलफनामा मांगा था जो अभी भी योजना से बाहर हैं या पात्रता के बावजूद भुगतान से वंचित हैं. मंगलवार (16 सितंबर) की सुनवाई तक ऐसा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया.

सरकार की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन कादिरी ने स्वीकार किया कि याचिका में सूचीबद्ध 71 मामले प्रक्रियाधीन हैं. उन्होंने बेंच को बताया कि 61 पीड़ितों को बारामूला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा गया है ताकि एक मेडिकल बोर्ड विकलांगता प्रतिशत निर्धारित कर सके, जो अंतिम मुआवजे के लिए आवश्यक है. कादिरी ने कहा कि, एक रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है ताकि उसे गृह विभाग को भेजा जा सके... ताकि केंद्र सरकार द्वारा छूट प्रदान की जा सके."

उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ितों में से 10 की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके मामलों की भी जांच की जा रही है और उन्हें उचित समय पर गृह विभाग को भेज दिया जाएगा. हालांकि, 32 अन्य मामले अयोग्य पाए गए क्योंकि वे गोलीबारी अभ्यास दुर्घटनाओं से उत्पन्न हुए थे, जो गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं आते हैं.