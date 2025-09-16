पहले बाढ़ से तबाही, अब जम्मू-कश्मीर में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ा
इस साल जुलाई तक जम्मू-कश्मीर में पीलिया, तीव्र दस्त, तीव्र हेपेटाइटिस, पेचिश, टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियों के 79,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं.
Published : September 16, 2025 at 3:45 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ ने जहां हर जगह जानमाल का नुकसान पहुंचाया है, वहीं पानी के ठहराव और हर जगह पीने योग्य पानी की कमी के कारण जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है.
जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में से, जिन इलाकों में प्राकृतिक बारिश और बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा, वहां इन बीमारियों के फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा है.
इस साल जुलाई तक, जम्मू-कश्मीर में पीलिया, तीव्र दस्त, तीव्र हेपेटाइटिस, पेचिश और टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियों के 79,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं.
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई महीने तक इस केंद्र शासित प्रदेश में इन जल जनित रोगों के कुल 79677 मामले दर्ज किए गए. इनमें पीलिया के 544 मामले, तीव्र दस्त के 54331 मामले, तीव्र हेपेटाइटिस के 5167 मामले, पेचिश के 5776 मामले और टाइफाइड के 13859 मामले शामिल हैं.
राज्य के सभी 20 जिलों में से, जम्मू जिले में पीलिया और तीव्र दस्त के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इनमें क्रमशः 170 और 11050 शामिल थे. श्रीनगर जिले में इस वर्ष जुलाई तक तीव्र हेपेटाइटिस के सबसे अधिक 4333 मामले दर्ज किए गए. वहीं उधमपुर जिले में पेचिश और टाइफाइड के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इनमें क्रमशः 911 और 2737 शामिल थे.
जल जनित रोगों के कारण कुल नौ लोगों की मृत्यु हुई. इनमें जम्मू जिले में तीव्र दस्त के कारण 5 मौतें और तीव्र हेपेटाइटिस के कारण तीन मौतें और बारामूला जिले में तीव्र हेपेटाइटिस के कारण एक मौत शामिल है.
साल 2024 में, केंद्र शासित प्रदेश में जल जनित रोगों के कुल 130100 मामले दर्ज किए गए. इनमें पीलिया के 1309 मामले, तीव्र दस्त के 81007 मामले, तीव्र हेपेटाइटिस के 10190 मामले, पेचिश के 10795 मामले और टाइफाइड के 26799 मामले शामिल हैं. जम्मू जिले में पीलिया, तीव्र दस्त और पेचिश के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इनमें क्रमशः 482, 18234 और 1733 मामले शामिल हैं.
श्रीनगर जिले में तीव्र हेपेटाइटिस के सबसे अधिक 7458 मामले दर्ज किए गए. उधमपुर में 2024 के दौरान टाइफाइड के सबसे अधिक 4829 मामले दर्ज किए गए. कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई. इनमें जम्मू में 8 और रामबन में एक व्यक्ति शामिल है.
वर्ष 2023 में जल जनित रोगों के कुल 102236 मामले दर्ज किए गए. इनमें पीलिया के 1428 मामले, तीव्र दस्त के 57184 मामले, तीव्र हेपेटाइटिस के 7904 मामले, पेचिश के 9391 मामले और टाइफाइड के 26329 मामले शामिल थे.
जम्मू जिले में पीलिया, तीव्र दस्त और पेचिश के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें क्रमशः 658, 15724 और 2095 मामले शामिल थे. श्रीनगर जिले में तीव्र हेपेटाइटिस और टाइफाइड के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इनमें क्रमशः 6336 और 4549 मामले शामिल थे.
कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई. इनमें जम्मू में तीव्र दस्त से तीन और तीव्र हेपेटाइटिस से एक, बडगाम में तीव्र हेपेटाइटिस से एक और किश्तवाड़ में टाइफाइड से एक व्यक्ति की मृत्यु शामिल थी.
अब, अगस्त के महीने में जम्मू-कश्मीर के ज़्यादातर हिस्से भारी बारिश की चपेट में आ गए जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। हर जगह पेयजल आपूर्ति लाइनें टूट गईं और बाढ़ का पानी लोगों के घरों और खेतों में घुस गया.
विशेषज्ञों का मानना है कि जल जनित बीमारियों के बढ़ने का खतरा है और सरकार को बड़े पैमाने पर इनके प्रकोप को रोकने के लिए निवारक उपाय करने चाहिए.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, वरिष्ठ सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. हर्षदीप जोशी ने कहा, "बाढ़ के बाद जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों में पीने योग्य पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है. इस समय, लोगों को पीने, नहाने और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए. ज़्यादातर उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे संक्रमण की संभावना कम होती है."
उन्होंने कहा, "चूंकि पीलिया, दस्त, मलेरिया, टाइफाइड और पेचिश जैसी बीमारियाँ फैलने की संभावना है, इसलिए लोगों को पानी के कारण त्वचा रोग भी हो सकते हैं."
डॉ. जोशी का मानना था कि इस समय जागरूकता फैलाने और लोगों को पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका बहुत बढ़ जाती है.
