पहले बाढ़ से तबाही, अब जम्मू-कश्मीर में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ा

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा. ( ETV Bharat (File) )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ ने जहां हर जगह जानमाल का नुकसान पहुंचाया है, वहीं पानी के ठहराव और हर जगह पीने योग्य पानी की कमी के कारण जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है.

जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में से, जिन इलाकों में प्राकृतिक बारिश और बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा, वहां इन बीमारियों के फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा है.

इस साल जुलाई तक, जम्मू-कश्मीर में पीलिया, तीव्र दस्त, तीव्र हेपेटाइटिस, पेचिश और टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियों के 79,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई महीने तक इस केंद्र शासित प्रदेश में इन जल जनित रोगों के कुल 79677 मामले दर्ज किए गए. इनमें पीलिया के 544 मामले, तीव्र दस्त के 54331 मामले, तीव्र हेपेटाइटिस के 5167 मामले, पेचिश के 5776 मामले और टाइफाइड के 13859 मामले शामिल हैं.

राज्य के सभी 20 जिलों में से, जम्मू जिले में पीलिया और तीव्र दस्त के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इनमें क्रमशः 170 और 11050 शामिल थे. श्रीनगर जिले में इस वर्ष जुलाई तक तीव्र हेपेटाइटिस के सबसे अधिक 4333 मामले दर्ज किए गए. वहीं उधमपुर जिले में पेचिश और टाइफाइड के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इनमें क्रमशः 911 और 2737 शामिल थे.

जल जनित रोगों के कारण कुल नौ लोगों की मृत्यु हुई. इनमें जम्मू जिले में तीव्र दस्त के कारण 5 मौतें और तीव्र हेपेटाइटिस के कारण तीन मौतें और बारामूला जिले में तीव्र हेपेटाइटिस के कारण एक मौत शामिल है.

साल 2024 में, केंद्र शासित प्रदेश में जल जनित रोगों के कुल 130100 मामले दर्ज किए गए. इनमें पीलिया के 1309 मामले, तीव्र दस्त के 81007 मामले, तीव्र हेपेटाइटिस के 10190 मामले, पेचिश के 10795 मामले और टाइफाइड के 26799 मामले शामिल हैं. जम्मू जिले में पीलिया, तीव्र दस्त और पेचिश के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इनमें क्रमशः 482, 18234 और 1733 मामले शामिल हैं.

श्रीनगर जिले में तीव्र हेपेटाइटिस के सबसे अधिक 7458 मामले दर्ज किए गए. उधमपुर में 2024 के दौरान टाइफाइड के सबसे अधिक 4829 मामले दर्ज किए गए. कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई. इनमें जम्मू में 8 और रामबन में एक व्यक्ति शामिल है.