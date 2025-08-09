नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को रात 9.15 बजे तक चली साढ़े तीन घंटे की लंबी चर्चा के बाद दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल-2025 को पारित कर दिया गया. इस बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 52 साल बाद वह दिन आया है जब दिल्ली में शिक्षा के लिए किसी विधेयक को पेश किया गया है. यह विधेयक पूरी तरह प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोत्तरी पर लगाम लगाने में कारगर होगा. इससे पहले एजुकेशन बिल 1973 के हिसाब से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था चलती थी. अब हमारी सरकार ने इस नए बिल को लाकर के दिल्ली के अभिभावकों को और बच्चों की फीस वृद्धि की चिताओं को खत्म कर दिया है.
बिल में संशोधन को लेकर विपक्षी सदस्यों ने कई संशोधन प्रस्ताव पेश किए, लेकिन उन प्रस्ताव को वोटिंग के दौरान सत्ता पक्ष की सहमति न मिलने से नामंजूर कर दिया गया. उन संशोधनों के विरोध में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपना मत दिया. आप विधायक संजीव झा ने विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिसको सदन ने नामंजूर कर दिया. इसके अलावा आप विधायक, नेता प्रतिपक्ष आतिशी और विधायक कुलदीप कुमार ने भी कई संशोधन पेश किए, लेकिन वह भी सत्ता पक्ष की सहमति न होने के कारण पारित नहीं हो सके. मतदान के दौरान वह सभी प्रस्ताव गिर गए.
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "The 52-year-long 'vanvas' of the parents in Delhi has ended today. For the first time after 1973, there is a Government in Delhi which had the courage to do justice to all parents in Delhi in a transparent manner and provide them relief...The… https://t.co/c48xMs5zpe pic.twitter.com/YL7Ze69XnM— ANI (@ANI) August 8, 2025
मुख्यमंत्री ने दिया था निर्देश: बिल पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विपक्ष ने अप्रैल में मुख्यमंत्री की मुलाकातों और उनके पास पहुंचे शिकायतकर्ताओं के वीडियो का जिक्र किया, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसी दिन, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुझे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हम अभी-अभी चुने गए हैं, लेकिन यह समस्या 27 साल पुरानी है और इसका तुरंत समाधान होना चाहिए. विपक्ष के कई सदस्यों ने इस बिल पर बिना पढ़े सिर्फ राजनीतिक बयान दिए. लगभग 10–12 ने बोला पर बिल की धाराओं का उल्लेख केवल कुछ लोगों ने ही किया.
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta and ministers of her cabinet greet the media after the Assembly passed Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) 2025 Bill. pic.twitter.com/0FlcyVAhDP— ANI (@ANI) August 8, 2025
बिल में फीस वृद्धि का प्रावधान नहीं: उन्होंने कहा कि यह सदन महज रिटोरिक होने से नहीं चलता. जब स्टेटस क्यू टूटता है, तो टकराव होता है और यही कारण है कि 10 साल से जमे लोग आज असहज हैं. विपक्ष द्वारा फैलाया गया यह आरोप कि हम निजी स्कूलों को 10% फीस वृद्धि की अनुमति देंगे, पूरी तरह झूठ है. इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. वास्तविकता यह है कि इनके शासनकाल में ही बार-बार चुनिंदा स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई. 2016–17 में 30 स्कूल, 2017–18 में 60, कोविड के दौरान 94, 2021–22 में 195 और 2022–23 में 145 स्कूल. ऑडिट के नाम पर सिर्फ औपचारिकता की गईं. 1973 के नियमों के तहत जोन में 5 स्कूल के ऑडिट की बजाय, नाममात्र जांच हुई. 2023–24 में 262 स्कूलों ने आवेदन किया, लेकिन केवल 190 को मंजूरी दी गई और बाकी पर कोई फैसला नहीं लिया गया. 2024–25 में 244 स्कूलों ने आवेदन किया, लेकिन एक भी मंजूर नहीं हुआ और फाइलें लंबित रखीं.
#WATCH | Delhi Education Minister Ashish Sood says, "This is very important. All conspiracies of the Opposition stand exposed today...They had brought a Bill in 2015 but they deliberately did not implement it and allowed the people to be looted. They regulated only 250 schools.… https://t.co/c48xMs5zpe pic.twitter.com/UHUBvKs6io— ANI (@ANI) August 8, 2025
प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी: भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल-2025 पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि इस बिल से वर्षों से चली आ रही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी. 82 प्लॉट स्कूलों को डीडीए ने स्कूलों को 2013 में दिए. आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार में 31 नए सरकारी स्कूल बने और प्राइवेट स्कूल 220 बढ़े. निजी स्कूलों को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बढ़ावा दिया. पब्लिक स्कूलों ने दिल्ली का 2009-10 तक दिल्ली में ड्रॉपआउट रेट दो प्रतिशत था. वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जाते समय ड्रॉप आउट रेट बढ़कर 10 प्रतिशत से ज्यादा हो गया. 2013 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 254 वाइस प्रिंसिपल कम थे. आम आदमी पार्टी की सरकार वाइस प्रिंसिपल के 1030 पद खाली छोड़कर गई है.
फीस बढ़ती रही… लेकिन AAP ने कुछ नहीं किया,— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) August 8, 2025
और आज वही अभिभावकों के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं।#EducationNotBusiness @blsanthosh @dpradhanbjp pic.twitter.com/gS1epIp7m7
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "After 52 years, the 'vanvas' of parents in Delhi has ended. Previous governments halted and misled people. They remained indulged in corruption. Ours is the first Government that made a bold decision in such a short time and provided relief to… https://t.co/c48xMs5zpe pic.twitter.com/D9bUt0PV5s— ANI (@ANI) August 8, 2025
अमानतुल्लाह खान को किया गया मार्शल आउट: अरविंदर सिंह लवली की फीस नियंत्रण बिल पर चर्चा के दौरान बीच में टोकने और लगातार बोलने पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मार्शल आउट कर दिया गया. जब इसके बाद भी आप विधायक शांत नहीं हुए तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की. इसके बाद फिर सदन की कार्यवाही छह बजे शुरू हुई तो सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया. अरविंदर सिंह लवली ने चर्चा को आगे बढ़ाया और सरकार व मुख्यमंत्री को फीस नियंत्रण बिल के लिए बधाई देते हुए अपनी बात खत्म की. इसके बाद भाजपा विधायक हरीश खुराना ने फीस रेगुलेशन बिल पर चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.
#WATCH | Delhi Minister Kapil Mishra says, "This is a historic moment. Issues of the common people are being discussed in Delhi Assembly, Bills related to them are being passed. It has been 12-13 years since this happened...This matter related to education and fee regulation was… https://t.co/c48xMs5zpe pic.twitter.com/sxIsZ7GBsw— ANI (@ANI) August 8, 2025
बिल पारदर्शिता का सूर्योदय: उन्होंने आप आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि योजना के तहत मात्र चार पांच बच्चों को विदेश भेजा. उनको सिर्फ 25 लाख रुपया दिया, जबकि इस योजना के विज्ञापन पर 16 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये बात करते हैं शिक्षा मॉडल की. हरीश खुराना ने कई स्कूलों का नाम लेते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर स्कूलों के ऑडिट के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया. वहीं भाजपा विधायक करनैल सिंह ने कहा कि यह बिल पारदर्शिता का सूर्योदय है. इस बिल से अभिभावकों को राहत मिलेगी. इस बिल से बच्चे को स्कूल में फीस के लिए प्रताड़ित करने और उसका रिजल्ट रोकने की अब कोई भी प्राइवेट स्कूल हिम्मत नहीं करेगा.
#WATCH | Delhi | On the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) 2025 Bill, Delhi Assembly LoP & AAP leader Atishi says, "The private school bill passed in the Delhi Assembly is not in favor of parents; it is solely in favor of private schools.… pic.twitter.com/WmXGuRO34N— ANI (@ANI) August 8, 2025
बिल पर नहीं ली गई जनता की राय: विपक्ष की ओर से इस बिल पर चर्चा करते विधायक संजीव झा ने कहा कि इस बिल पर जनता की राय नहीं ली गई. यह बिल छुपाकर लाया गया. सरकार की ओर से जानबूझकर यह बिल अगस्त में लाया गया है, ताकि सारे स्कूल अपनी फीस बढ़ा लें. अब सरकार ने बिल लाकर उस बढ़ी हुई फीस को प्रोटेक्शन दे दिया. संजीव झा ने कहा कि यह बिल स्कूलों को प्रोटेक्शन देगा यह अभिभावकों से फीस वसूली को बढ़ावा देगा. दिल्ली के पेरेंट्स को इस बिल के बारे में जानना चाहिए.
इस तरह लागू होगा बिल: पहले स्कूल लेवल पर फीस रेगुलेशन कमेटी बनेगी. कमेटी में पैरेंट्स, स्कूल की प्रिंसिपल और तीन टीचर होंगे. स्कूल के डायरेक्टर उसके ऑब्जर्वर होंगे. जितने पेरेंट्स हैं उनमें से ड्रॉ के माध्यम से पेरेंट्स को कमेटी के लिए चुना जाएगा. कमेटी 3 साल से लिए फीस बढ़ाने का निर्णय लेगी. स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी स्कूल कौन सा ग्रेड देता है, कौन सी पे कमीशन टीचर्स को देता है, लैब कितनी है, लाइब्रेरी कितनी है, लाइब्रेरी डिजिटल है या नहीं ऐसे 18 नियमों के आधार पर स्कूल यह निर्णय करेगा. कमेटी तय करेगी कि फीस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए. यह कमेटी 31 जुलाई तक गठित हो जाएगी. अगले अकैडमिक ईयर के लिए लागू होने वाली फीस की चर्चा करने के लिए 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी. अगर यह कमेटी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं दे पाएगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास मामला चला जाएगा.
मंत्रालय तय करेगा चेयरपर्सन: इस कमेटी में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का चेयरपर्सन डिप्टी डायरेक्टर होंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, दो टीचर ड्रा ऑफ लॉट्स से चुने जाएंगे और दो पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल अपील को सुनेंगे. यह कमेटी 30 से 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी. अगर यहां पर भी सहमति नहीं होगी तो स्टेट लेवल की कमेटी (जिसका चेयरपर्सन मंत्रालय तय करेगा) उसके साथ एजुकेशनिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि, पेरेंट्स के प्रतिनिधि, एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन के प्रतिनिधि ऐसे सात लोगों की कमेटी रिव्यू करेगी और अपना निर्णय देगी. बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर स्कूल बिना अनुमति के फीस बढ़ाता है तो उस पर एक लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा.
