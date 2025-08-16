ETV Bharat / bharat

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक - DHARALI DISASTER IN UTTARKASHI

धराली आपद के बाद लोग गहरे सदमे में हैं और भयावह आपदा के मंजर को याद कर लोग सहम जा रहे हैं.

धराली आपदा के बाद तनाव में लोग (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2025 at 9:37 AM IST

उत्तरकाशी: धराली आपदा ने जितना नुकसान जिंदगियों, घरों, दुकानों, होटलों, खेती और बागवानी को पहुंचा, उतना ही गहरा घाव ये आपदा लोगों के मनों पर भी छोड़ गई. मलबे में दबे मकानों की तस्वीरें, बहते लोगों की चीखें और लापता अपनों की चिंता ने कई लोगों की आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन लिया है. स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान क्षेत्र में कई लोग घबराहट, बेचैनी और नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हैं.

खीर गंगा से धराली-हर्षिल और आसपास के क्षेत्र में मची तबाही के बाद लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण को लिए गंगोत्री, धराली, गंगनानी, डबरानी, भटवाड़ी और हीना में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाए गए हैं. क्षेत्र के लोगों की मानसिक पीड़ा को समझने के लिए स्टेट मेंटल हेल्थ अस्पताल सेलाकुई देहरादून के मनोचिकित्सक डॉ. रोहित गोदवाल 6 अगस्त को टीम के साथ धराली पहुंचे. पहले दिन उन्होंने करीब 150 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. जिनमें 10 लोग घबराहट, बेचैनी और नींद न आने की समस्या से जूझते मिले.

धराली आपदा ने आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीना (Video-ETV Bharat)

आपदा प्रभावित लोगों में ज्यादातर वे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से तबाही का मंजर देखा. जिनके परिजन अब भी लापता हैं. कुछ लोग अब भी बार-बार वही दृश्य याद कर खौफ में आ रहे हैं. यह स्थिति मानसिक आघात की होती है. पीटीएसडी ऐसी मानसिक स्थिति है जो किसी दर्दनाक घटना के बाद विकसित होती है. इसमें बार-बार वही घटना आंखों के सामने ताजा हो जाती है. दिल की धड़कन तेज हो जाती हैं, नींद टूट जाती है और व्यक्ति छोटी-सी आवाज या हलचल से भी घबरा सकता है.
डॉ. रोहित गोदवाल, मनोचिकित्सक

मनोचिकित्सक डॉ. रोहित गोदवाल ने बताया कि दूसरे दिन के परीक्षण में भी 70 लोगों में से 10 लोग चिड़चिड़ापन और घबराहट से ग्रस्त मिले. सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और युवाओं में देखा गया. महिलाएं और बच्चे कम संख्या में प्रभावित पाए गए. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी सोचते हैं कि खीर गंगा फिर से तबाही ला सकती है. कुछ को लगता है कि खोए हुए उनके परिजन आसपास ही मौजूद हैं. बताया कि 8 दिन तक धराली में कैंप किया और हर्षिल अस्पताल में भी काउंसलिंग की गई. उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि खुद को अकेला न रखें. घटना के बारे में बार-बार चर्चा करने से बचे. परिवार के साथ सामान्य माहौल व सकारात्मक बने रखें. यदि कोई मानसिक समस्या से परेशान है तो हेल्पलाइन नंबर 144166 पर कॉल कर 24 घंटे काउंसलिंग और मार्गदर्शन ले सकता है.

धराली से लौटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर देहरादून के सीएमएस/ फिजिशियन डॉ. मोहन डोगरा ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कई लोगों ने शरीर में भारीपन, थकान और कमजोरी की समस्या बताई. दवाई और आराम के बाद अब स्थिति काफी सामान्य हुई है. धराली आपदा के नोडल अधिकारी/ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सीपी त्रिपाठी का कहना है कि आपदा के माहौल में मां और बच्चे का मानसिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण है. गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को जितना हो सके खुशनुमा माहौल में रखना चाहिए, क्योंकि मां का मन ही बच्चे के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है.

