खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अधिकारियों के अनुसार, एक भीड़ ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) परिसर पर धावा बोल दिया, सुरक्षा बलों द्वारा खदेड़े जाने से पहले इसके कुछ हिस्सों में आग लगा दी. झड़पें तेज होने पर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. शाम तक, चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई और कम से कम 50 घायल हुए, जिनमें 22 सुरक्षा बल के जवान शामिल थे.

बुधवार को, हजारों प्रदर्शनकारियों ने छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर भूख हड़ताल के समर्थन में लेह में मार्च किया. विरोध प्रदर्शन उस समय हिंसा में बदल गया जब कुछ समूहों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय पर हमला किया, पुलिस पर पथराव किया और एक पुलिस ट्रक सहित वाहनों को आग लगा दी.

अधिकारियों ने कहा कि हितधारकों के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली की त्वरित कार्रवाई की इच्छा पर संदेह व्यक्त किया. कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेता सज्जाद कारगिली ने कहा, "गेंद अब केंद्र के पाले में है." "लद्दाख के लोग बहुत लंबे समय से धैर्यवान हैं." 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए जाने के बाद से यह शांति कुछ सबसे खराब अशांति के बाद आई है.

मंत्रालय ने कहा, "सुबह हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर, लद्दाख में स्थिति शाम 4 बजे तक नियंत्रण में आ गई थी." गुरुवार को लेह में शांति बनी रही, लेकिन निवासियों ने कहा कि अनिश्चितता बनी हुई है. पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं और पाँच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर अब भी प्रतिबंध है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निवासियों से सोशल मीडिया पर पुराने या भड़काऊ वीडियो प्रसारित न करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि गलत सूचना तनाव बढ़ा सकती है.

लद्दाख प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "क्षेत्र में शांति लौट आई है. कल शाम से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है." उन्होंने आगे कहा, "लेह में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, और 4 या अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है,"

अधिकारियों ने कहा कि आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते आक्रोश को दूर करने के लिए नई दिल्ली से बातचीत करने का आग्रह किया है.

श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने गुरुवार को दावा किया कि लेह शहर में एक दिन के भीषण अशांति के बाद "शांति" लौट आई है. इस दिन राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए थे. इस हिंसा को लेकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

हिंसा ने एक ऐसे आंदोलन में एक तीव्र बदलाव को चिह्नित किया जो मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहा था. जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो राज्य के अभियान के अग्रिम मोर्चे पर रहे हैं. इन झड़पों के बाद बुधवार शाम को अपना अनशन समाप्त करने से पहले 15 दिनों की भूख हड़ताल पर थे.

वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, "हमारा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण रहा है... मैं युवाओं से हिंसा को अस्वीकार करने का आग्रह करता हूं, यह उन सभी चीजों के खिलाफ है, जिनके लिए हमने पिछले पांच वर्षों में काम किया है." वांगचुक ने कहा कि गुस्सा सरकार की चुप्पी से उपजा है.

उन्होंने कहा, "हम लेह से दिल्ली तक पैदल चले हैं, हमने उपवास किया है, हमने ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है." उन्होंने अधिकारियों से बातचीत शुरू करने और युवाओं से अहिंसक तरीकों पर लौटने की अपील की.

​​जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डों ने बताया कि जब प्रदर्शनकारी वहां से एलएएचडीसी कार्यालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जबरन अंदर घुस गए और इमारत के कुछ हिस्सों में आग लगा दी. जवाब में, प्रशासन ने लेह में निषेधाज्ञा लागू कर दी.

इन प्रतिबंधों के तहत बिना पूर्व अनुमति के रैलियां, मार्च और पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है. शांति के लिए खतरा माने जाने वाले लाउडस्पीकर और सार्वजनिक बयानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और तनाव को और बढ़ने से रोकना है.

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भी हिंसा की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक वीडियो संदेश में, उन्होंने कहा कि झड़पें "लद्दाख की परंपराओं के खिलाफ" हैं और उन्होंने जवाबदेही की मांग की. गुप्ता ने कहा कि नई दिल्ली पहले ही मांगों पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हो गई है और उन्होंने "कुछ समूहों" पर अराजकता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता युवाओं के भविष्य की रक्षा करना है, जिसमें उनकी शिक्षा, नौकरी और पर्यटन शामिल हैं." "आजीविका या रिकॉर्ड बर्बाद करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी." गुप्ता ने कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमले हुए हैं और व्यवस्था बहाल करने के लिए अस्थायी कर्फ्यू लगाना ज़रूरी हो गया है. हिंसा ने लद्दाख के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन पर भी ग्रहण लगा दिया, जिससे अधिकारियों को वार्षिक लद्दाख महोत्सव के समापन समारोह को रद्द करना पड़ा.

स्थानीय कलाकारों, सांस्कृतिक मंडलियों और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले इस आयोजन में उपराज्यपाल को भी शामिल होना था. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कहा, "प्रशासन स्थानीय कलाकारों, सांस्कृतिक मंडलियों, पर्यटकों और निवासियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है." इस अशांति पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुईं.

कारगिली ने कहा कि लद्दाख, जो कभी शांति का आदर्श था, सरकार के "असफल केंद्र शासित प्रदेश प्रयोग" के कारण हताशा की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने और राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों की मांगों को पूरा करने की जिम्मेदारी नई दिल्ली की है. लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के अध्यक्ष थुपस्तान त्सवांग ने कहा कि मारे गए लोगों के बलिदान को "व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा."

उन्होंने दोहराया कि लद्दाख की मांगों को संविधान के ढांचे के भीतर आगे बढ़ाया गया है और चेतावनी दी है कि क्षेत्र की संवेदनशील सीमा स्थिति ने आगे की अस्थिरता से बचने के लिए इसे आवश्यक बना दिया है. उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि हमारी सीमाओं पर दो दुश्मन हैं और वे ऐसी स्थितियों का फायदा उठा सकते हैं."

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अशांति नई दिल्ली के लिए आंख खोलने वाली होनी चाहिए. उमर ने एक्स पर लिखा, "लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था, उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया और अब विश्वासघात और गुस्सा महसूस कर रहे हैं."