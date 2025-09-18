ETV Bharat / bharat

बिहार के बाद इन राज्यों में होगी SIR, तैयारियां शुरू, चुनाव आयोग से हरी झंडी का इंतजार

Published : September 18, 2025

बेंगलुरु: बिहार के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली और कर्नाटक में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारी शुरू कर दी है. एसआईआर की सटीक तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी. इस संबंध में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि जिन लोगों का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें अपना गणना फॉर्म जमा करते समय पहचान प्रमाण देना होगा. बयान में कहा गया है, "आम जनता को सूचित किया जाता है कि आयोग ने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के लिए पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने का निर्णय लिया है." बयान में कहा गया है कि इस व्यापक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय राजधानी में विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा. 2002 की मतदाता सूची ऑनलाइन अपलोड

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दिल्ली के सीईओ ने 2002 की मतदाता सूची भी ऑनलाइन अपलोड की और वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों को 2002 के निर्वाचन क्षेत्रों से जोड़ा, ताकि मतदाताओं को यह पता लगाने में मदद मिल सके कि उनका (या उनके माता-पिता का) नाम उस पुरानी सूची में है या नहीं. कर्नाटक में भी SIR की तैयारियां

वहीं, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार ने कहा है कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारियां चल रही हैं और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा राज्य के लिए तारीखों की घोषणा के बाद इसे शुरू किया जाएगा. बेंगलुरु में बुधवार को आयोजित एक मीडिया वर्कशॉप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एसआईआर की तैयारियां पिछले एक महीने से चल रही हैं. उन्होंने कहा, "इसके तहत शहरों और गांवों में 58,000 ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ट्रेनिंग 23 सितंबर तक पूरा हो जाएगी और हम चुनाव आयोग के तारीखों की घोषणा के बाद एसआईआर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं." अंबु कुमार ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र वोटर लिस्ट में शामिल न हो. उन्होंने कहा,"अंतिम एसआईआर कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी और डेटा का उपयोग संदर्भ के लिए किया जाएगा.