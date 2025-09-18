बिहार के बाद इन राज्यों में होगी SIR, तैयारियां शुरू, चुनाव आयोग से हरी झंडी का इंतजार
बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद इसे अगले राज्यों में भी शुरू किया जाएगा.
Published : September 18, 2025 at 5:27 PM IST
बेंगलुरु: बिहार के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली और कर्नाटक में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारी शुरू कर दी है. एसआईआर की सटीक तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी. इस संबंध में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि जिन लोगों का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें अपना गणना फॉर्म जमा करते समय पहचान प्रमाण देना होगा.
बयान में कहा गया है, "आम जनता को सूचित किया जाता है कि आयोग ने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के लिए पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने का निर्णय लिया है." बयान में कहा गया है कि इस व्यापक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय राजधानी में विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा.
2002 की मतदाता सूची ऑनलाइन अपलोड
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दिल्ली के सीईओ ने 2002 की मतदाता सूची भी ऑनलाइन अपलोड की और वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों को 2002 के निर्वाचन क्षेत्रों से जोड़ा, ताकि मतदाताओं को यह पता लगाने में मदद मिल सके कि उनका (या उनके माता-पिता का) नाम उस पुरानी सूची में है या नहीं.
कर्नाटक में भी SIR की तैयारियां
वहीं, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार ने कहा है कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारियां चल रही हैं और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा राज्य के लिए तारीखों की घोषणा के बाद इसे शुरू किया जाएगा. बेंगलुरु में बुधवार को आयोजित एक मीडिया वर्कशॉप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एसआईआर की तैयारियां पिछले एक महीने से चल रही हैं.
उन्होंने कहा, "इसके तहत शहरों और गांवों में 58,000 ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ट्रेनिंग 23 सितंबर तक पूरा हो जाएगी और हम चुनाव आयोग के तारीखों की घोषणा के बाद एसआईआर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं."
अंबु कुमार ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र वोटर लिस्ट में शामिल न हो. उन्होंने कहा,"अंतिम एसआईआर कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी और डेटा का उपयोग संदर्भ के लिए किया जाएगा.
कर्नाटक में कब हुई थी आखिरी SIR?
कर्नाटक में पिछली एसआईआर 2002 में हुई थी. पिछली एसआईआर (2002) के बाद की मतदाता सूचियां पहले ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुकी हैं." उन्होंने आगे कहा कि 2002 में 3.4 करोड़ मतदाता थे, जो अब 5.4 करोड़ हो गए हैं और वे किसी भी विसंगति का पता लगाने के लिए वर्तमान 2025 के आंकड़ों का 2002 के आंकड़ों से मिलान करेंगे.
'12 दस्तावेज होंगे मान्य'
उन्होंने कहा, "बीएलओ घर-घर जाकर दो पहले से भरे हुए गणना फॉर्म लेकर आएंगे, जिन पर यूनीक क्यूआर कोड होंगे. वे प्रत्येक मतदाता की नागरिकता सहित उसकी पुष्टि करेंगे. मतदाताओं को अपना स्थान या जन्मतिथि स्थापित करने के लिए आधार कार्ड सहित 12 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक प्रदान करना होगा. वेरिफिकेशन के बाद बीएलओ एक गणना फॉर्म, जिस पर उनके हस्ताक्षर होंगे, मतदाता को एक्नॉलिजमेंट के रूप में सौंपेंगे और दूसरा चुनाव आयोग के पास जमा करेंगे, जिसे उसके सर्वर पर अपलोड किया जाएगा."
गलत जानकारी देने वालों पर एक्शन
उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और चेतावनी दी कि गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि एक से अधिक एंट्री वाले मतदाताओं की पहचान तकनीक का उपयोग करके की जाएगी. उन्होंने कहा, "यदि दो मतदाताओं की फोटो और जनसांख्यिकीय एंट्री 65 प्रतिशत तक मेल खाती हैं, तो उनकी पहचान की जाएगी और उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा."
घर-घर जाकर गणना के बाद बीएलओ अनुपस्थित, मृत और प्रवासी मतदाताओं के साथ-साथ संभावित डुप्लिकेट मतदाताओं की भी सूची तैयार करेंगे. निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षी जांच के बाद, मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएगी और इसके लिए तीन महीने लगेंगे.
