ETV Bharat / bharat

बिहार के बाद अब केरल में भी SIR की तैयारी, वोट कटने की आशंका से बढ़ा सियासी बवाल

बिहार में जिस तरह एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, वैसा ही असर अब केरल में दिखने लगा है.

SIR in Kerala
केरल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते चुनाव आयोग. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 5:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: बिहार की तर्ज पर अब केरल में भी एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की तैयारी है. चुनाव आयोग की इस तैयारी ने सूबे में सियासी हलचल बढ़ा दी है. बिहार में जिस तरह एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, वैसा ही असर अब केरल में दिखने लगा है. कई दलों ने आशंका जताई है कि इस प्रक्रिया में करीब 52 लाख वोट कट सकते हैं, जिससे मताधिकार प्रभावित होगा.

सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) दोनों ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के 'बिहार मॉडल' को लागू करने की भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की योजना पर कड़ी आपत्ति जताई है.

क्या है चिंताः

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. यूआर रतनखेलकर द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान व्यापक विरोध सामने आया. एलडीएफ और यूडीएफ नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि प्रस्तावित संशोधन, जो 2002 की मतदाता सूची को आधार के रूप में उपयोग करता है, अनुमानित 52 लाख पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है. जिन्होंने पिछले चार विधानसभा और पांच लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है.

राजनीतिक दलों की चिंताः

सीपीएम प्रतिनिधि एम.वी. जयराजन ने बताया कि बिहार मॉडल अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जिससे केरल में इसका कार्यान्वयन समय से पहले और अस्वीकार्य है. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बिहार में 62 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के चुनाव आयोग के शुरुआती प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही रोका गया था, जिसने आयोग को आधार को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था.

उन्होंने 2002 की सूची को आधार के रूप में उपयोग करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया तथा इसे "अत्यधिक संदिग्ध" बताया, क्योंकि पिछले संशोधन नवीनतम मतदाता सूची पर आधारित थे. उन्होंने तर्क दिया कि प्राथमिकता 2024 की मतदाता सूची में सभी नामों को बरकरार रखने की होनी चाहिए, जबकि केवल डुप्लिकेट प्रविष्टियों और मृत व्यक्तियों के नामों को हटाया जाना चाहिए.

कांग्रेस विधायक पी.सी. विष्णुनाथ ने भी इसी तरह की आपत्तियां व्यक्त कीं और एसआईआर को जल्दबाजी में लागू करने को "रहस्यमय" बताया. उन्होंने कहा कि केरल को गहन संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे वास्तविक मतदाताओं को असुविधा हो रही है. उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि आधार और चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 12 अन्य दस्तावेज़ों के अलावा, राशन कार्ड को भी एक वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाए.

विष्णुनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे मॉडल को लागू नहीं होने देगी जिसका देश भर में विपक्षी दलों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है. पूर्व मंत्री और सीपीआई प्रतिनिधि के. राजू ने अगले विधानसभा चुनाव में अभी सात महीने बाकी होने के मद्देनजर इस तरह के गहन पुनरीक्षण की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया.

इसके विपरीत, भाजपा प्रतिनिधि बी. गोपालकृष्णन ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि सभी मतदाता वास्तविक नागरिक हों. उन्होंने "बिहार मॉडल" को लेकर किसी भी चिंता को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा "बिहार से नहीं डरती."

पारदर्शिता का आश्वासनः

सीईओ डॉ. रतनखेलकर ने सभी दलों को आश्वस्त किया कि किसी भी योग्य मतदाता को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी होगी, और 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को उनके मताधिकार की गारंटी दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहली बार नहीं है जब भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया हो, केरल में पिछली बार 2002 में ऐसा किया गया था.

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम 2002 की सूची में थे, वे गणना फॉर्म भरकर अपना मताधिकार बरकरार रख सकते हैं. हालांकि, जिन लोगों का नाम 2002 के बाद सूची में शामिल हुआ है, उन्हें फॉर्म के साथ 12 निर्दिष्ट दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि गैर-निवासी मतदाताओं के लिए ऑनलाइन गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे. सीईओ ने कहा कि केरल में संशोधन वास्तव में बिहार मॉडल का अनुसरण करेगा.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

केरल में एसआईआरबिहार में एसआईआरSIR IN BIHARSIR IN KERALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.