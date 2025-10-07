ETV Bharat / bharat

सोशल मीडिया पर नहीं पता क्या रिपोर्ट हो जाएगा — CJI गवई ने जताई चिंता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई ने मंगलवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान जजों द्वारा कही जाने वाली मौखिक टिप्पणियों (oral remarks) को सोशल मीडिया पर गलत ढंग से पेश किए जाने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में न्यायपालिका की हर टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं.

यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब सोमवार को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में CJI पर कोई वस्तु फेंकने का प्रयास किया. वह वकील कथित तौर पर पिछले महीने खजुराहो में विष्णु प्रतिमा की बहाली को लेकर दायर याचिका पर CJI की टिप्पणी से असंतुष्ट था. घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. इस हमले की निंदा पूरे देश में हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी X (पूर्व ट्विटर) पर घटना की निंदा करते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश पर हुआ हमला हर भारतीय को आक्रोशित करता है. ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है.”

मंगलवार को CJI गवई ने सुनवाई के दौरान हल्के-फुल्के अंदाज़ में एक किस्सा साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने साथी न्यायाधीश, जस्टिस के. विनोद चंद्रन, को एक मामले की सुनवाई के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोका था ताकि सोशल मीडिया पर किसी तरह की गलत व्याख्या न हो सके.

CJI ने कहा, “मेरे माननीय साथी (जस्टिस के. विनोद चंद्रन) कुछ टिप्पणी करना चाहते थे, मैंने उन्हें रोक दिया. हम धीरज मोर केस की सुनवाई कर रहे थे. मैंने उनसे कहा कि इसे मेरे कानों तक ही सीमित रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर नहीं पता क्या रिपोर्ट हो जाएगा.”