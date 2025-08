ETV Bharat / bharat

संदिग्ध महिला आतंकी शमा परवीन की बैक ग्राउंड खंगाल रही एटीएस, आतंक के कनेक्शन की जांच शुरू - JHARKHAND ATS

रांची: गुजरात एटीएस द्वारा बेंगलुरु से गिरफ्तार संदिग्ध महिला आतंकी शमा परवीन के झारखंड के कोडरमा से संबंध सामने आने के बाद झारखंड एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. शमा परवीन पर अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल को संचालित करने का आरोप है. झारखंड एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या शमा का झारखंड में किसी आतंकी नेटवर्क से संबंध था और क्या उसका लिंक पहले पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल्स, जैसे डॉ. इश्तियाक अहमद और शबनम परवीन के नेटवर्क, से जुड़ा है.

झारखंड एटीएस की जांच में नया टास्क

झारखंड एटीएस, जो पहले से ही कई आतंकी मामलों की जांच में जुटी है, अब शमा परवीन के मामले में गहन पड़ताल कर रही है. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि गुजरात एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं. इन सूचनाओं के आधार पर झारखंड एटीएस ने शमा के कोडरमा और अन्य संभावित स्थानीय संपर्कों की जांच शुरू कर दी है. उनका कहना है, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शमा का झारखंड में कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं था. उसके परिवार, दोस्तों, और अन्य संदिग्धों की जानकारी खंगाली जा रही है."

झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा का बयान (ईटीवी भारत)

क्यों महत्वपूर्ण है झारखंड कनेक्शन की जांच?

पिछले छह महीनों में झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड में अल-कायदा और हिज्ब-उत-तहरीर जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल्स का पर्दाफाश किया है. अगस्त 2024 में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने संयुक्त रूप से डॉ. इश्तियाक अहमद से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसमें रांची, हजारीबाग और लोहरदगा से कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे. इसके अलावा झारखंड एटीएस ने हिज्ब-उत-तहरीर के झारखंड मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए धनबाद के वासेपुर से शबनम परवीन सहित पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या शमा का इन मॉड्यूल्स से कोई संबंध था.

शमा परवीन का कोडरमा कनेक्शन

गुजरात एटीएस के अनुसार, 30 वर्षीय शमा परवीन मूल रूप से झारखंड के कोडरमा जिले की रहने वाली है. वह कुछ समय तक हैदराबाद में रही और चार साल पहले बेंगलुरु के हेब्बल इलाके में अपने छोटे भाई के साथ किराए के मकान में शिफ्ट हो गई थी. गुजरात एटीएस ने बताया कि शमा सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक, के जरिए जिहादी विचारधारा और गजवा-ए-हिंद जैसे कट्टरपंथी एजेंडे को बढ़ावा दे रही थी. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट strangers_nation02 और फेसबुक पेज Strangers of The Nation और Strangers of The Nation 2 पर 14,000 से अधिक फॉलोअर्स थे, जहां वह अल-कायदा के नेता मौलाना असीम उमर और अन्य कट्टरपंथी नेताओं के भड़काऊ भाषण शेयर करती थी.

गुजरात एटीएस से सहयोग और पूछताछ के लिए टीम रवाना

झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि उनकी टीम गुजरात एटीएस के साथ लगातार संपर्क में है. जल्द ही झारखंड एटीएस की एक टीम शमा परवीन से पूछताछ के लिए गुजरात जाएगी. इसके साथ ही, कोडरमा में शमा के परिवार, दोस्तों और स्थानीय संपर्कों की गहन जांच की जा रही है. एसपी झा ने कहा, "हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शमा का कोडरमा में कोई नेटवर्क था या वह अन्य संदिग्धों के साथ मिलकर काम कर रही थी."

शबनम परवीन: वासेपुर की खतरनाक हैंडलर

हिज्ब-उत-तहरीर के झारखंड मॉड्यूल से जुड़ी 20 वर्षीय शबनम परवीन की गिरफ्तारी ने पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाया था. झारखंड एटीएस के अनुसार, शबनम न केवल अपने पति और अन्य संदिग्धों को जिहादी विचारधारा के लिए प्रेरित कर रही थी, बल्कि वासेपुर में स्थानीय युवाओं को भी कट्टरपंथ की ओर आकर्षित कर रही थी. उसके मोबाइल से बरामद संदेशों में देश-विरोधी सामग्री और उग्र प्रदर्शन के लिए उकसाने वाले तथ्य सामने आए थे. शबनम के साथ चार अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया था. इस मामले ने यह सवाल उठाया था कि क्या झारखंड में महिलाएं आतंकी संगठनों की नई रणनीति का हिस्सा बन रही हैं. शमा परवीन की गिरफ्तारी ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है.