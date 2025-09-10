ETV Bharat / bharat

ऐश्वर्या राय के बाद अब अभिषेक बच्चन भी पहुंचे कोर्ट, पर्सनैलिटी राइट्स पर फैसला सुरक्षित

अभिषेक बच्चन की अनुमति के बिना उनकी फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित (ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 6:16 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 6:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन की अनुमति के बिना उनके फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर विस्तृत आदेश पारित करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.

अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन : कोर्ट ने कहा कि वे उन यूआरएल (वेबलिंक) को हटाने का आदेश देंगे जो अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. बता दें कि हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को अभिषेक बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की भी ऐसी ही याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.सुनवाई के दौरान अभिषेक बच्चन की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद ने कहा कि याचिकाकर्ता की तस्वीर, और उनकी पसंद नापसंद का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं.

कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे यूआरएल हटाने का आश्वासन : लोग अभिषेक बच्चन का व्यावसायिक इस्तेमाल भी कर रहे हैं. यहां तक कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर फोटो, वीडियो और दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ यूट्यूब चैनलों, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक प्रोफाइल पर अशोभनीय कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं. सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से पेश वकील ममता रानी ने कहा कि उनका प्लेटफार्म कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे यूआरएल को हटा देगा.

ऐश्वर्या राय ने मंगलवार को लगाई थी याचिका : बता दें कि ऐश्वर्या राय की याचिका में कहा गया है कि ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नामक एक फर्म ऐश्वर्या राय की तस्वीर का इस्तेमाल अपने लेटरहेड में चेयरपर्सन के रुप में करती है. जबकि ऐश्वर्या राय को इसके बारे में पहले से कोई जानकारी भी नहीं है. ऐसा करना पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा है. याचिका में उन वेबसाईट और ऐप का जिक्र किया गया है जो उनके नाम का इस्तेमाल करते पाए गए हैं.

