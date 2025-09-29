ETV Bharat / bharat

UKSSSC पेपर लीक CBI जांच: 8 दिन का आंदोलन और दबाव में आ गई सरकार, जानें कब क्या हुआ

सीएम ने कहा था जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराएंगे: 7 दिन तक सरकार से लेकर संगठन तक सभी एसआईटी जांच और इस पूरे मामले को गंभीर तो बताते रहे, लेकिन इन सब के बीच कई बार बयानों से भी मामला बिगड़ता दिखाई दिया. सीएम का नक़ल जिहाद से लेकर पेपर लीक को ना मानने वाला बयान हो या हरिद्वार से कुछ बसों में भरकर लोगों का देहरादून आना और सचिवालय में सचिव से मिलना, सभी दांव एक तरह से किसी काम नहीं आये. लेकिन अब आंदोलन के विस्तार को देख कर सरकार में कुछ कुछ बयानों में ना केवल नरमी बल्कि बीच का रास्ता निकालने की भी बातचीत हो रही थी. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार किसी भी अभ्यर्थी के साथ धोखा नहीं होने देगी. उन्होंने साफ कहा कि अगर छात्र चाहेंगे, तो सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार ने पहले दिन से ही इस मामले में सख्ती दिखाई है और SIT को फ्री हैंड दिया है.

हल्द्वानी में अनशनकारियों को जबरन उठाया गया: आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र इस समय राजधानी देहरादून बना हुआ था. इसके बाद हल्द्वानी में भी आंदोलन अपने पूरे चरम पर था. हल्द्वानी में सोमवार को अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती कराया. इससे गुस्से में आए छात्रों और युवाओं ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की. प्रशासन का तर्क था कि आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था. लेकिन छात्रों ने इसे उनकी आवाज दबाने की कोशिश बताया. रविवार को ही सीएम धामी ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से फ़ोन पर बात करके अपना अनशन समाप्त करके बातचीत से हल निकालने की पेशकश की थी.

रविवार 21 सितंबर को हुआ था पेपर लीक: उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन गया था. 21 सितंबर को पेपर लीक होने के बाद से शुरू हुआ बवाल सोमवार को आठवें दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा था. आलम अब ये था कि राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ के दूरस्थ जिलों तक यह आंदोलन लगातार फैलता जा रहा था. चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए. यहां तक कि भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन की आवाजें सुनाई दे रही थी. ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि क्या आंदोलन समाप्त करवाने के लिए सीएम धामी सीबीआई जांच की संस्तुति दे सकते हैं. ये इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि सीएम ने रविवाक को ही इस ओर इशारा किया था.

देहरादून: 21 सितंबर को हुए UKSSSC पेपर लीक केस ने उत्तराखंड में हड़कंप मचा रखा था. युवाओं का ये आंदोलन सबसे बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका था. इतना बड़ा कि इसमें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री तक हो चुकी थी. राज्य भर में आंदोलन हो रहे थे तो देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था. प्रदर्शनकारी युवा सीबीआई जांच से कम किसी बात पर मानने को तैयार नहीं थे. आखिरकार सोमवार 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद परेड ग्राउंड पहुंचे. धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी युवाओं से बात की. इसके बाद उन्होंने UKSSSC पेपर लीक केस की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी.

त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से बढ़ा दबाव: पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी छात्रों के पक्ष में बयान दिया. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए. सरकार को बिना देर किए सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए. उनके इस बयान के बाद भाजपा संगठन और सरकार पर दबाव और बढ़ गया. यही वजह रही कि रविवार को मुख्यमंत्री को पत्रकारों के सामने यह कहना पड़ा कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई गुरेज नहीं.

विपक्ष और संगठनों का समर्थन: कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन के कई दल खुलकर आंदोलनकारियों के साथ खड़े थे. कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना लगातार एसआईटी जांच को नाकाफी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि SIT सरकार के अधीन है. ऐसे में उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना गलत होगा. वहीं हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लिखित में सीबीआई जांच की मांग रखी.

माहरा का 12 घंटे के अंदर सरकार गिर जाने का दावा: UKSSSC पेपर लीक केस ने कांग्रेस को बैठे-बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया. पार्टी के बड़े नेताओं ने 26 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगारों के समर्थन में धरना दिया. इस दौरान कांग्रेस ने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने तो दावा कर दिया है कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच होती है, तो 12 घंटे के भीतर सरकार गिर जाएगी.

SIT की जांच जारी, खालिद के घर छापा: इधर SIT अपनी जांच में तेजी दिखाती रही. शनिवार और रविवार को टीम ने UKSSSC पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी खालिद मलिक के घर पर छापेमारी की. उस परीक्षा केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां से पेपर बाहर भेजा गया था. खालिद का कनेक्शन कई जिलों तक फैला हुआ है. बताया जा रहा है कि वह पहले भी सरकारी ठेकों और अस्थायी नौकरियों से जुड़ा रहा है. SIT ने उससे जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं.

आंदोलन क्यों बना सरकार के लिए चुनौती: दरअसल UKSSSC पेपर लीक केस के खिलाफ आंदोलन अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया था. बेरोजगार संघ, सामाजिक संगठन, कई छात्र यूनियन और स्थानीय लोग भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए. रोजाना प्रदर्शन स्थलों पर जुटने वाली भीड़ बढ़ रही थी. पहाड़ से मैदान तक लोग सोशल मीडिया पर #CBIforExamLeak ट्रेंड चलाने लगे. सरकार के लिए चुनौती यह भी हो गई कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहते हुए लगातार व्यापक होता जा रहा था. इससे विपक्ष को इसे मुद्दा बनाने का मौका मिल रहा था.

उत्तराखंड का आंदोलनकारी इतिहास: उत्तराखंड का इतिहास आंदोलनों से भरा पड़ा है. अलग राज्य की मांग से लेकर कई बड़े मुद्दों तक, यहां जनता ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है. यही वजह है कि मौजूदा पेपर लीक आंदोलन को भी नया जनांदोलन कहा जाने लगा. आंदोलनकारी कह रहे कि जब तक पेपर दोबारा आयोजित नहीं किया जाता और सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा.

सोमवार को प्रदर्शनकारी युवाओं से मिले सीएम और कर दी सीबीआई जांच की संस्तुति: रविवार से पहले सीएम धामी काफी सख्त मूड में थे. रविवार को उन्होंने इशारा किया कि छात्र अगर चाहेंगे तो वो इस मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार हैं. आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं की भी यही प्रमुख मांग थी. सोमवार को सीएम धामी देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे. उन्होंने धरना दे रहे आंदोलनकारियों से बात की. इसके बाद उन्होंने UKSSSC पेपर लीक केस की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों और युवाओं का ये आंदोलन समाप्त होता है या फिर उसमें कोई नई मांग जुड़ती है.

पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने जताई खुशी: पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि मेरा पहले दिन से मानना था कि UKSSC पेपर लीक के प्रकरण की CBI जाँच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे छात्रों, नौजवानों और अभिभावकों का विश्वास टूटना नहीं चाहिये. ये सब हमारे परिवार के बच्चे हैं. इनके संघर्ष पर हम न आरोप लगा सकते हैं, न शंका कर सकते हैं.

परीक्षा की पारदर्शिता अगर भंग हुई है और छात्र असंतुष्ट होकर आन्दोलित हैं, तो समाधान जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए. ताकि ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चों और अभिभावकों का सिस्टम और सरकार पर विश्वास बना रहे. अन्ततः मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami जी का आभार, उन्होंने पूरे प्रदेश में आंदोलित छात्रों और युवाओं की भावनाओं के अनुरूप अपेक्षित CBI जाँच की संस्तुति की.

-त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद-

