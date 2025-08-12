ETV Bharat / bharat

बदलते भू-राजनीतिक संबंधों के बीच पांच साल बाद भारत-चीन के बीच फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें - INDIA CHINA FLIGHTS

चीन में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-चीन के बीच फिर से सीधी फ्लाइट शुरू होने की घोषणा की जा सकती है.

भारत-चीन के बीच शुरू होंगी सीधी उड़ानें (सांकेतिक तस्वीर IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच पांच साल के बाद सीधे पैसेंजर फ्लाइट फिर शुरू हो सकती है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बातचीत से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत और चीन अगले महीने की शुरुआत में सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. इस कदम का उद्देश्य दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच हवाई संपर्क बहाल करना है, जो कोविड-19 महामारी के बाद से सस्पेंड है.

भारतीय एयरलाइंस को चीन के लिए कम समय में उड़ानों के लिए तैयार रहने को कहा गया है. सूत्रों ने बताया कि अगस्त के अंत में चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.

बदलते भू-राजनीतिक संबंध
उल्लेखनीय है कि महामारी के दौरान भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें बंद हो गईं थी, जिससे यात्रियों को हांगकांग या सिंगापुर जैसे हब के रास्ते इनडायरेक्ट रूट्स अपनाने पड़ रहे थे. अब बदलते भू-राजनीतिक संबंधों के बीच हवाई मार्गों को फिर से खोला जा रहा है. भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के जवाब में वाशिंगटन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करने के बाद हाल ही में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है.

टूरिस्ट वीजा पर प्रतिबंधों में ढील
बता दें कि 2020 में सीमा पर हुई झड़पों के बाद भारत और चीन के बीच संबंध काफी ज्यादा बिगड़ गए. इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे. वहीं, कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे. हाल ही में भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर प्रतिबंधों में ढील दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है.

प्रमुख एयरलाइनों को सूचित किया
भारतीय विमानन प्राधिकरणों, एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइनों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. सूत्रों ने चेतावनी दी है कि उड़ानें फिर से शुरू करने की समय-सीमा अनिश्चित बनी हुई है और बातचीत में अभी भी बाधाएं आ सकती हैं.

फ्लाइट बंद होने से पहले एयर इंडिया और इंडिगो सहित भारतीय एयरलाइनों ने एयर चाइना और चाइना सदर्न जैसी चीनी एयरलाइनों के साथ मिलकर चीन के लिए उड़ानें संचालित की थीं। वर्तमान योजना यह है कि भारतीय एयरलाइंस जल्द ही सेवाएं फिर से शुरू करें.

इससे पहले जनवरी और जून में सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन राजनयिक तनाव के कारण वे रुक गए थे. पिछले दो हफ़्तों में ही नई प्रगति हुई है, और एयरलाइनों को अब योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है.

