कर्नाटक में अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने दी दस्तक, अब तक 100 सूअरों की मौत, 57 को मारने का फैसला - AFRICAN SWINE FEVER

डॉक्टर रंगप्पा ने बताया कि, अफ्रीकी स्वाइन फीवर संक्रमित सूअरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है.

African swine fever confirmed in Chikkaballapu
हेब्बारी गांव में स्थित एक फार्म में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read

चिक्कबल्लापुर: कर्नाटक में चिक्कबल्लापुर के हेब्बारी गांव में स्थित एक फार्म में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाया गया है. इस कारण से एहतियात के तौर पर करीब 57 सूअरों को मारने का फैसला लिया गया है. बता दें कि, यह गांव चिंतामणि तालुक में स्थित है.

लैब रिपोर्ट में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि
19 अगस्त से अब तक एक सूअर फार्म में 100 सूअरों की मौत हो चुकी है. इसकी सूचना मिलते ही पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और इसकी जांच की. सूअरों के खून के नमूने भोपाल स्थित नेशनल लैब भेजे गए. लैब रिपोर्ट में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है. इसलिए एहतियात के तौर पर फार्म में 57 सूअरों को मारने का फैसला लिया गया है.

क्या बोले डॉक्टर रंगप्पा
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के उप निदेशक डॉ. रंगप्पा ने बताया कि, पिछले एक सप्ताह से सूअरों की मौत के बाद फार्म का निरीक्षण करने के लिए एक दौरा किया गया था. स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद, फार्म से सूअरों के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इस बीमारी का दवा और इलाज नहीं
डॉक्टर रंगप्पा ने बताया कि, अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक संक्रामक रोग है. यह बीमारी घरेलू और जंगली सूअरों में फैलता है. इस रोग से संक्रमित सूअर मर जाते हैं. इस बीमारी के लिए कोई विशिष्ट दवा या इलाज फिलहाल नहीं है. एहतियात के तौर पर, जिस स्थान पर रोग की पुष्टि हुई है, उसके एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले सूअरों को मार दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, यह रोग संक्रमित सूअरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है. ऐसे में लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

स्वाइन फीवर से संक्रमित सूअरों को जिंदा दफना गया
पिछले जून में, बागलकोट जिले के इलाकल तालुका के गोराबाला गांव के फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाया गया था. इससे जिले के लोग चिंतित थे. 22 मई को, पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सूअरों के खून के नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित एक प्रयोगशाला में भेजे. जांच रिपोर्ट में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद बीमारी से संक्रमित सूअरों को जिंदा दफना दिया गया.

