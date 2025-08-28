रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी शख्स को हिरासत में लिया है. साथ ही महिला को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है. फॉरेंसिक टीम होटल पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है.

महिला ने पुलिस को दुष्कर्म होने की दी जानकारी: दरअसल, गंगनहर कोतवाली पुलिस को डायल 112 नंबर से एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि रुड़की में देहरादून रोड स्थित एक होटल में विदेशी महिला से बलात्कार की घटना हो गई है. यह सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इसके बाद तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सूचना देने वाली महिला से पूछताछ की.

नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का आरोप: पूछताछ के दौरान महिला ने खुद को अफगानिस्तान का निवासी बताया. साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि एक शख्स ने उसे नशीला पदार्थ खिलाया, फिर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. महिला के आरोप के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी शख्स को तत्काल हिरासत में लिया.

शख्स से पुलिस कर रही गहनता से पूछताछ: पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को हींग कारोबारी बताया है. ये भी बताया कि उसके पास अफगानिस्तान और तुर्की देश की नागरिकता है. बहरहाल, पुलिस अभी आरोपी शख्स से गहनता से पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही पुलिस ने महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है.

फॉरेंसिक टीम जुटा रही साक्ष्य: वहीं, हरिद्वार से रुड़की पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी होटल पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है. सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली में रहते हैं. शख्स के पास विदेशी नागरिकता है. लिहाजा, रुड़की पुलिस की टीम पूरी गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

ट्रेन के जरिए रुड़की पहुंची थी महिला: जानकारी मिली है कि विदेशी महिला बीते दिन दिल्ली से ट्रेन के जरिए रुड़की पहुंची थी. इसके बाद महिला ने शख्स को फोन कर रुड़की बुलाया और दोनों ने रुड़की के एक होटल में कमरा लिया. इसके बाद यह घटना घटी.

दोनों बताए जा रहे व्यापारी: बताया जा रहा है कि दोनों ही व्यापारी हैं. शख्स हींग का कारोबार करता है और महिला ड्राई फ्रूट का कारोबार करती हैं. जानकारी मिली है कि दोनों ही एक दूसरे को करीब 5 महीने से जानते हैं.

"मामला हमारे संज्ञान में है. फिलहाल, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. मामला संदिग्ध लग रहा है. महिला ने पूछताछ में जो बयान दिए हैं, वो सीसीटीवी फुटेज से मेल नहीं खा रहे हैं. अभी तक ये जानकारी मिली है कि दोनों ही बिजनेस वीजा पर दिल्ली में रह रहे हैं. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा."

-नरेंद्र पंत, सीओ, रुड़की -

