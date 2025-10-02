ETV Bharat / bharat

अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आएंगे, UNSC ने दी मंजूरी

नई दिल्ली : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान नेता आमिर खान मुत्ताकी अगले हफ़्ते नई दिल्ली आएंगे, जिससे भारत-तालिबान संबंधों में मज़बूती आने की संभावना है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने मुत्ताकी को भारत यात्रा की अनुमति दे दी है.

विदेश मंत्री मुत्ताकी के अगस्त के आखिरी हफ़्ते में नई दिल्ली आने की संभावना थी, लेकिन उस समय उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से यात्रा प्रतिबंध में छूट नहीं मिल पाई थी. तालिबान सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जो 2021 से विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, 9-10 अक्टूबर को नई दिल्ली में होंगे. इससे पहले वह 6 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे.

2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद, दिल्ली और काबुल अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक नए बड़े बदलाव का सामना कर रहे हैं. दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है. ऐसे समय में जब काबुल और इस्लामाबाद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनकी नई दिल्ली यात्रा को एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.

वर्तमान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच डूरंड रेखा पर तनाव बना हुआ है. इस्लामाबाद ने काबुल पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के कैडर को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और हाल ही में सीमा पार हवाई हमले भी किए हैं, जिसकी तालिबान नेतृत्व ने कड़ी आलोचना की है.

तालिबान के कई प्रमुख अधिकारी नई दिल्ली का दौरा कर चुके

पिछले कुछ महीनों में, तालिबान के कई प्रमुख अधिकारी नई दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जिनमें अफगानिस्तान के चिकित्सा एवं खाद्य उप मंत्री हमदुल्ला ज़ाहिद भी शामिल हैं, जो पिछले महीने फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के 11वें संस्करण के लिए भारतीय राजधानी में थे.

गौरतलब है कि सुरक्षा और रणनीतिक मामलों को संभालने वाले एक अन्य शीर्ष तालिबान अधिकारी, जिनकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती, पिछले महीने दिल्ली आए थे और पिछले हफ़्ते ही गए.