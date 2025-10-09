ETV Bharat / bharat

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान भारत पहुंचे, द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई धार

यद्यपि भारत तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता है, एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने 3 अक्टूबर को अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के साथ निरंतर संपर्क की पुष्टि की. इस क्षेत्र में हाल ही में आए भूकंप के बाद राजनयिक आदान-प्रदान और मानवीय सहायता दोनों पर प्रकाश डाला.

टोलो न्यूज ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में जनसंपर्क प्रमुख जिया अहमद तकाल के हवाले से बताया कि इस यात्रा के दौरान, मुत्ताकी अपने भारतीय समकक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर "काबुल और नई दिल्ली के बीच संबंधों को मजबूत करने" सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

गौर करें तो मुत्ताकी की 9-16 अक्टूबर की यात्रा, अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से काबुल से नई दिल्ली आने वाला पहला उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर उनके आगमन की घोषणा करते हुए एक पोस्ट में कहा, "हम उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं."

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी गुरुवार को एक सप्ताह की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे.

इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मई में मुत्ताकी से फोन पर बात की थी, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस साल की शुरुआत में दुबई में उनसे मुलाकात की थी.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों पर एक अस्थायी छूट को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें 9 अक्टूबर से एक सप्ताह के लिए भारत में रहने की अनुमति मिल गई है. मुत्ताकी की पिछले महीने भारत की योजनाबद्ध यात्रा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि वह यात्रा के लिए वीजा छूट प्राप्त करने में असमर्थ थे.

इस वर्ष जुलाई में, रूस, इस्लामिक अमीरात को मान्यता देने वाला पहला देश बना. 7 अक्टूबर को मॉस्को में आयोजित परामर्श में अफगानिस्तान, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए.

एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रतिभागियों ने सीमा पार आर्थिक गलियारों और बुनियादी ढांचे की पहल में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए "क्षेत्रीय संपर्क की प्रणाली में अफगानिस्तान के सक्रिय एकीकरण" का समर्थन किया.

इस बीच, टोलो न्यूज के साथ पहले के एक साक्षात्कार में, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने बगराम एयर बेस पर नियंत्रण वापस लेने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, यह घोषणा करते हुए कि "अफगानिस्तान की एक मीटर भी जमीन अमेरिकियों को नहीं दी जाएगी."

इससे पहले, पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है जो दर्शाती है कि दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की ओर हाथ बढ़ा रही है.

उन्होंने कहा, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि यह दर्शाती है कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत की ओर हाथ बढ़ा रही है. किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि तालिबान के साथ संबंध इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, जहां उनके विदेश मंत्री की आधिकारिक यात्रा होगी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है."