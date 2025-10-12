ETV Bharat / bharat

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी आज करेंगे ताजमहल का दीदार, ऐसी रहेगी व्यवस्था

शिल्पग्राम से गोल्फ कार्ट में सवार होकर वीवीआईपी गेट से करेंगे प्रवेश, दोनों इंट्री गेट पर फोर्स तैनात.

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी आज करेंगे ताजमहल का दीदार.
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी आज करेंगे ताजमहल का दीदार. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 7:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी रविवार करीब 11 बजे सुबह आगरा पहुंचेंगे. शिल्पग्राम से गोल्फ कार्ट में सवार होकर ताजमहल में वीवीआईपी गेट से प्रवेश करेंगे. इसके बाद मौलवी आमिर खान मुत्ताकी करीब एक घंटे तक ताजमहल का दीदार करेंगे. मुत्ताकी के ताजमहल विजिट के दौरान सुरक्षा कड़ी रहेगी. मुत्ताकी से आगरा के शहर मुफ्ती मजीद रूमी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल ​मुलाकात करना चाहता था, मगर जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी.

बता दें कि, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए हैं. दिल्ली में उन्होंने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात और वार्ता की है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की आगरा यात्रा और ताजमहल विजिट को लेकर पुलिस और प्रशासन बेहद सतर्क है. ताजमहल विजिट में सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया जा रहा है. शिल्पग्राम की पार्किंग से लेकर ताजमहल के दोनों ही एंट्री गेट पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी.

ताजमहल में सुरक्षा कड़ी.
ताजमहल में सुरक्षा कड़ी. (Photo Credit; ETV BHARAT)

ऐसी रहेगी सुरक्षा: बता दें कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की ताजमहल विजिट के दौरान पर्यटकों की एंट्री बंद रहती है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं. इसलिए, विजिट के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल बंद नहीं होगा. ताजमहल में देशी और विदेशी पर्यटक भी होंगे. ऐसे में पुलिस और प्रशासन के साथ ही सीआईएसएफ ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की है. होटल में लंच भी निजी होगा. जिसमें उनके दोस्तों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा. ताजमहल में पहुंचने पर सुरक्षा घेरा में मुत्ताकी को भ्रमण कराया जाएगा. जिससे दूसरे पर्यटकों कोई परेशानी ना हो.

यह रहेगा ताजमहल विजिट का समय : आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी शिल्पग्राम पहुंचेंगे. यहां से गोल्फ कार्ट में सवार होकर 11:10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ताजमहल का दीदार करेंगे. इसके बाद होटल ओबराय अमर विलास में दोपहर का भोजन करेंगे, फिर दारुल उलूम जाएंगे. अफगान विदेश मंत्री के आगरा दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं.

मुस्लिम समाज में नाराजगी : बता दें कि, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी की आगरा यात्रा को लेकर शहर मुफ्ती मजीद रूमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी. मगर, जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी. जिससे हाजी जमीलउद्दीन कुरैशी, शहर काजी सैय्यद अहमद अली, दाऊद इकबाल, इरफान अहमद और दाऊद शेख ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि यह पुलिस और प्रशासन की मनमानी है. जिससे ही सम्मानित नेता से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल को मिलने से रोका गया है. जो गलत है.

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का दारुल उलूम देवबंद में स्वागत, मुत्तकी को देखने के लिए उमड़ी भीड़ - AFGHAN FOREIGN MINISTER IN DEOBAND

For All Latest Updates

TAGGED:

AAMIR KHAN MUTTAKI TAJ MAHALDARUL ULOOM SAHARANPURFOREIGN MINISTER S JAISHANKARAFGHANISTAN AAMIR KHAN MUTTAKIMAULVI AAMIR KHAN MUTTAKI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.