ETV Bharat / bharat

भारत को खनिजों में निवेश के लिए अफगान विदेश मंत्री का निमंत्रण

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारतीय को खनिज, कृषि और खेल में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है.

Afghan Foreign Minister
भारत को खनिजों में निवेश के लिए अफगान विदेश मंत्री का निमंत्रण (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत को देश के खनिजों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है. साथ ही उन्होंने वाघा सीमा को खोलकर व्यापार को सुगम बनाने में मदद करने का अनुरोध भी किया है. उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच सबसे तेज व्यापार मार्ग बताया है.

रविवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुत्तकी ने कहा, "मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था, व्यापार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की." उन्होंने आगे कहा, "बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने काबुल स्थित अपने मिशन को दूतावास स्तर का बनाने की घोषणा की और काबुल के राजनयिक नई दिल्ली पहुंचेंगे."

भारत को खनिज में निवेश करने का निमंत्रण
इसके अलावा मुत्ताकी ने कहा कि दोनों देश व्यापार और अर्थव्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं. संभावित सहयोग के क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत को खनिज, कृषि और खेल जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है.

वाघा सीमा खोलने का अनुरोध
उन्होंने कहा, "हमने भारतीय पक्ष को विशेष रूप से खनिज, कृषि और खेल में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया. हमने चाबहार बंदरगाह पर भी चर्चा की... हमने वाघा सीमा को खोलने का भी अनुरोध किया क्योंकि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे तेज और आसान व्यापार मार्ग है."

'तकनीकी समस्या'
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उनके आगमन के बाद नई दिल्ली में आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी, बल्कि एक तकनीकी समस्या के कारण थी. भारतीय मीडिया और राजनेताओं की बढ़ती आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुत्तकी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय लैंगिक भेदभाव पर आधारित नहीं था.

महिला पत्रकारों को भी निमंत्रण
मुत्तकी ने कहा, "प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट नोटिस पर आयोजित की गई थी और पत्रकारों की एक छोटी लिस्ट तय की गई थी." "जो भागीदारी सूची प्रस्तुत की गई थी, वह बहुत स्पेसिफिक थी. यह एक तकनीकी समस्या थी... हमारे सहयोगियों ने पत्रकारों की एक स्पेसिफिक लिस्ट को निमंत्रण भेजने का निर्णय लिया था और इसके अलावा कोई अन्य इरादा नहीं था." मुत्तकी ने आज एक और प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें इस बार महिला पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया.

यह भी पढ़ें- सुरेश गोपी ने पद छोड़ने की पेशकश की, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस नेता अपनी जगह देने की इच्छा जताई

For All Latest Updates

TAGGED:

AFGHAN FOREIGN MINISTERWAGHA BORDERAMIR KHAN MUTTAQIAMIR KHAN MUTTAQI INVITES INDIAAFGHAN FOREIGN MINISTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.