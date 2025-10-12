ETV Bharat / bharat

भारत को खनिजों में निवेश के लिए अफगान विदेश मंत्री का निमंत्रण

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत को देश के खनिजों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है. साथ ही उन्होंने वाघा सीमा को खोलकर व्यापार को सुगम बनाने में मदद करने का अनुरोध भी किया है. उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच सबसे तेज व्यापार मार्ग बताया है.

रविवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुत्तकी ने कहा, "मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था, व्यापार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की." उन्होंने आगे कहा, "बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने काबुल स्थित अपने मिशन को दूतावास स्तर का बनाने की घोषणा की और काबुल के राजनयिक नई दिल्ली पहुंचेंगे."

भारत को खनिज में निवेश करने का निमंत्रण

इसके अलावा मुत्ताकी ने कहा कि दोनों देश व्यापार और अर्थव्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं. संभावित सहयोग के क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत को खनिज, कृषि और खेल जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है.

वाघा सीमा खोलने का अनुरोध

उन्होंने कहा, "हमने भारतीय पक्ष को विशेष रूप से खनिज, कृषि और खेल में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया. हमने चाबहार बंदरगाह पर भी चर्चा की... हमने वाघा सीमा को खोलने का भी अनुरोध किया क्योंकि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे तेज और आसान व्यापार मार्ग है."