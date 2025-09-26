ETV Bharat / bharat

गुजरात में 'एरोबिक गरबा' : जहां महिलाएं भक्ति के साथ-साथ फिटनेस का भी रख रही हैं ख्याल

जूनागढ़ में डॉ. नीति गढ़वी की पहल से महिलाओं को एक साथ फिटनेस, भक्ति और गरबे के आनंद का मौका मिल रहा.

AEROBIC GARBA
जूनागढ़ में एरोबिक गरबा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जूनागढ़ः नवरात्रि का उत्साह और गरबे की धूम हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देती है. जूनागढ़ में इस बार नवरात्रि को खास बनाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू हुई है, जहां महिलाएं गरबा खेलने के साथ-साथ अपनी फिटनेस का भी ख्याल रख रही हैं. डॉ. नीति गढ़वी के मार्गदर्शन में चल रहे एरोबिक गरबा सेंटर में महिलाएं नौ दिनों तक मां जगदंबा की भक्ति में डूबकर और कसरत के जरिए स्वस्थ रहकर उत्सव मना रही हैं.

क्यों पड़ी इसकी जरूरतः

नवरात्रि के नौ दिन हर गरबा प्रेमी के लिए खास होते हैं. बच्चे, युवा और बुजुर्ग, हर उम्र के लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं. लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कई गृहिणियां और कामकाजी महिलाएं गरबा पंडाल में जाकर अपने इस शौक को पूरा नहीं कर पातीं. जूनागढ़ में इस कमी को पूरा करने के लिए डॉ. नीति गढ़वी ने अपने फिटनेस सेंटर में एरोबिक गरबा शुरू किया है.

AEROBIC GARBA
जूनागढ़ में एरोबिक गरबा. (ETV Bharat)

फिटनेस के साथ गरबा का अनोखा संगमः

नवरात्रि में गरबा न केवल एक नृत्य है, बल्कि यह मां जगदंबा की भक्ति और उत्साह का प्रतीक भी है. जूनागढ़ के फिटनेस सेंटर में डॉ. नीति गढ़वी ने इस परंपरा को फिटनेस के साथ जोड़कर एक नया आयाम दिया है. यहां महिलाएं नवरात्रि के नौ दिनों तक एरोबिक गरबा के जरिए न सिर्फ अपनी सेहत सुधार रही हैं, बल्कि गरबे की लय पर थिरककर मां की आराधना भी कर रही हैं. रंग-बिरंगे परिधानों और नए-नए स्टेप्स के साथ महिलाएं इस अनुभव को और भी खास बना रही हैं.

गरबा का आनंद दोगुना हो जाताः

पिछले दस सालों से जूनागढ़ में फिटनेस सेंटर चला रहीं डॉ. नीति गढ़वी नवरात्रि के दौरान खास तौर पर एरोबिक गरबा का आयोजन करती हैं. सामान्य दिनों में महिलाएं यहां वजन कम करने और फिट रहने के लिए कसरत करती हैं, लेकिन नवरात्रि में यह सेंटर गरबा और फिटनेस का अनूठा मेल बन जाता है. डॉ. नीति की देखरेख में महिलाएं विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ एरोबिक गरबा करती हैं, जिससे उनकी सेहत को फायदा होता है और गरबे का आनंद भी दोगुना हो जाता है.

डॉ. नीति बताती हैं कि बिना मार्गदर्शन के कोई भी व्यायाम, खासकर एरोबिक गरबा, शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है. लेकिन उनके सेंटर में प्रशिक्षित ट्रेनर की निगरानी में यह कसरत सुरक्षित और प्रभावी होती है. इससे महिलाएं न केवल फिट रहती हैं, बल्कि नवरात्रि के उत्साह को भी जी भरकर जीती हैं.

AEROBIC GARBA
जूनागढ़ में एरोबिक गरबा. (ETV Bharat)

महिलाओं में उत्साहः

जूनागढ़ की महिलाओं के लिए यह फिटनेस सेंटर नवरात्रि के दौरान एक खास जगह बन गया है. यहां आने वाली महिलाएं कहती हैं कि एरोबिक गरबा उनके लिए एक ताजगी भरा अनुभव है. यह न केवल उनकी शारीरिक सेहत को बेहतर करता है, बल्कि गरबा पंडाल की तरह ही उत्साह और भक्ति का माहौल भी देता है. नवरात्रि के इन नौ दिनों में महिलाएं अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बन रही हैं.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI IN JUNAGADHGARBA DURING NAVRATRIजूनागढ़ में एरोबिक गरबागुजरात में गरबाAEROBIC GARBA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.