नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना सरकार के उस डोमिसाइल नियम को बरकरार रखा, जिसके तहत पिछले चार वर्षों से राज्य में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कर रहे छात्रों को राज्य कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति दी गई थी.

यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ द्वारा सुनाया गया. पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने का निर्णय लिया.

हाई कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल प्रवेश में डोमिसाइल कोटा का लाभ पाने के लिए स्थायी निवासी को तेलंगाना में लगातार 4 वर्षों तक अध्ययन या निवास करने की आवश्यकता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश (Admission into MBBS & BDS Courses) नियम, 2017 को बरकरार रखा, जिसे 2024 में संशोधित किया गया.

राज्य सरकार ने तेलंगाना मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश (Admission into MBBS & BDS Courses) नियम, 2017, जिसे 2024 में संशोधित किया गया है, के माध्यम से केवल उन छात्रों को राज्य कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश का हकदार बनाया है, जिन्होंने राज्य में कक्षा 12 तक पिछले चार वर्षों से अध्ययन किया है.

5 अगस्त को मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से पूछा था कि यदि राज्य के किसी न्यायाधीश का बिहार तबादला हो जाता है और उनका बच्चा कक्षा 9 से 12 तक बिहार में पढ़ता है, तो क्या उस बच्चे को अपने गृह राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने से वंचित कर दिया जाएगा.

हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य के स्थायी निवासियों को केवल इसलिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कुछ समय के लिए राज्य से बाहर रह चुके हैं.

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने अपने मुवक्किल के चार साल के निवास मानदंड का दृढ़ता से बचाव किया और तर्क दिया कि एक बार निवास नियम स्थापित हो जाने पर, "एक सीमा अपरिहार्य हो जाती है."

पीठ ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति चार साल तक तेलंगाना में बेकार रहता है, तो वह योग्य है, और आगे कहा, "लेकिन जो पढ़ाई करने के लिए जाता है, वह योग्य नहीं है. क्या यह एक विसंगति नहीं है?"

राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी निवास को केवल राज्य ही परिभाषित कर सकता है, न कि न्यायालय. मुख्य न्यायाधीश ने एक उदाहरण देते हुए राज्य सरकार से इस नियम के व्यावहारिक परिणामों पर विचार करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर "तेलंगाना के किसी न्यायाधीश का बिहार तबादला हो जाता है और उनका बेटा बिहार में कक्षा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ता है, तो वह लड़का अपने गृह राज्य में दाखिला लेने का हकदार नहीं है."

मुख्य न्यायाधीश ने एक अन्य परिदृश्य का उदाहरण देते हुए कहा कि तेलंगाना में जन्मे और पले-बढ़े एक छात्र को सिर्फ 10वीं और 11वीं की पढ़ाई के लिए कोटा जाना पड़ता है और वह कोचिंग के लिए कोटा चला जाता है.

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "या फिर दिल्ली में तैनात तेलंगाना का एक आईएएस अधिकारी, जिसका बच्चा दो साल राज्य से बाहर पढ़ता है. क्या ऐसे बच्चों को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए?"

पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य के स्थायी निवासियों या यहां रहने वालों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लाभ से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अपनी पढ़ाई या निवास के लिए कुछ समय के लिए तेलंगाना से बाहर रहे हैं. राज्य ने 2024 में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 135 छात्रों को एक बार छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी.

ये भी पढ़ें- 2021 से सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई महिला जज की नियुक्ति, SCBA ने जताई गंभीर चिंता