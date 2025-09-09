ETV Bharat / bharat

दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IAS और 17 दानिक्स अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें तबादलों की ल‍िस्‍ट

2018 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह परिहार विशेष सचिव के तौर पर की प्लानिंग डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी देख रहे थे, अब उन्हें शाहदरा जिला का उपायुक्त बनाया गया है. इसी तरह, 2019 बैच की आईएएस अधिकारी ऋषिता गुप्ता शाहदरा उपायुक्त पद से मुक्त होकर एमसीडी में कार्यभार देखेंगी. वर्ष 2021 बैच की आईएएस अधिकारी आयुषी जो कंझावाला में एसडीएम के पद पर तैनात थीं, अब उनका तबादला वसंत विहार कर दिया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और दनिक्स अधिकारियों की जिम्मेदारियां में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया गया है. वर्ष 2003 बैच की आईएएस अधिकारी नंदिनी पालीवाल जो ट्रेड एंड टैक्स में कमिश्नर की जिम्मेदारी निभा रही थी, अब वह सेवा विभाग में भी सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगी.

2023 बैच की अनुजा त्रिवेदी जो अभी कार्यभार मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी, उन्हें कापसहेड़ा का एसडीम बनाया गया है. 2023 बैच के आईएएस अधिकारी जरद प्रतीक अनिल जिन्हें भी अभी तक कोई कार्यभार नहीं मिला था, इन्हें नरेला एसडीम की जिम्मेदारी दी गई है. 2023 बैच के ही पीयूष कुमार को साकेत जिले का एसडीम बनाया गया है.

दिल्ली में 22 IAS और 17 DANIPS अधिकारियों का ट्रांसफर (ETV Bharat)

17 दानिक्स अधिकारी इधर से उधर: 17 दानिक्स अधिकारियों की जिम्मेदारियां में भी फेरबदल किया गया है. 2014 बैच के दानिक्स अधिकारी कमलेश कुमार जो एमसीडी में तैनात थे, अब वह उत्तर पूर्वी जिले के एडीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. प्रेम सिंह मीणा जो जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी देख रहे थे, अब वह साउथ-वेस्ट जिले के एडीएम के तौर पर कार्यभार देखेंगे. आदित्य कुमार झा जो सेल टैक्स ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे उन्हें करोल बाग जिले का एसडीम बनाया गया है. इसी तरह अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए गई है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा जारी आदेश में वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशांत गोयल जो कमिश्नर (फाइनेंस) के तौर पर अभी तक कार्यभार देख रहे थे, अब उन्हें इसके अलावा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. सुरबीर सिंह वर्ष 2004 बैच के आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी में भी बढ़ोतरी की गई है. कुल 22 आईएएस और 17 दानिक्स उक्त अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिहाज से किए गए हैं और विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

