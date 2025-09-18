आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे
आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण अक्टूबर अंत तक चलेगा. पहले चरण की यात्रा मई से जून के बीच हुई थी.
पिथौरागढ़: आखिरकार आदि कैलाश की दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो गई है. आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा का दूसरा चरण बुधवार को शुरू हुआ. पहले दिन 195 यात्री गुंजी के लिए रवाना हुए. 400 यात्री अभी धारचूला में इनर लाइन परमिट जारी होने के इंतजार में हैं. यात्रा का दूसरा चरण अक्टूबर अंत तक चलेगा.
यात्रा का दूसरा चरण 15 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते प्रशासन ने इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए थे. धारचूला में यात्रियों की बढ़ती संख्या और टूर आपरेटरों की डिमांड पर प्रशासन ने बुधवार से इनर लाइन परमिट जारी करने शुरू कर दिए हैं. उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने बताया पहले दिन 195 यात्रियों को परमिट जारी किए गए हैं. 15 सितंबर से पहले धारचूला पहुंच गए कई यात्री पहले ही इनर लाइन छियालेक से नीचे गुंजी पहुंच गए थे. कई यात्री नारायण आश्रम में रुके थे.
बुधवार को इनर लाइन परमिट जारी होने के बाद यात्री गुंजी के लिए रवाना हो गए हैं. अक्टूबर माह के अंत तक यह यात्रा संचालित होगी. गुंजी से यात्री आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए जाएंगे. उन्होंने बताया अभी 400 और यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी किए जाने हैं. मौसम के रूख को देखते हुए परमिट एक साथ जारी नहीं किए जाएंगे.
गुरुवार आज और शुक्रवार को 200-200 परमिट जारी किए जाएंगे. यात्रा शुरू हो जाने से यात्री और स्थानीय पर्यटन कारोबारी गदगद हैं. आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा का पहला चरण मई से जून माह तक संचालित हुआ. जिसमें लगभग 50 हजार लोगों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए.
आदि कैलाश का महत्व
- भगवान शिव का निवास – इसे “छोटा कैलाश” भी कहा जाता है. मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का निवास आदि कैलाश में ही है
- कैलाश का प्रतीक – कैलाश पर्वत (तिब्बत) तक यात्रा कठिन और लम्बी होती है, इसलिए भक्त आदि कैलाश को उसका प्रतिरूप मानकर दर्शन करते हैं.
- आध्यात्मिक शक्ति – यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है.
- तीर्थयात्रा मार्ग – आदि कैलाश यात्रा में परिक्रमा का विशेष महत्व है, जिसे करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है.
- धार्मिक पर्व – यहां सालभर साधु-संत ध्यान और साधना के लिए आते हैं.
ॐ पर्वत का महत्व
- प्राकृतिक चमत्कार – इस पर्वत की चोटी पर बर्फ जमने के बाद उसका स्वरूप स्वतः ॐ (ॐ) जैसा दिखता है. यह अद्वितीय प्राकृतिक घटना है.
- ॐ का प्रतीक – ॐ हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे पवित्र ध्वनि मानी जाती है. पर्वत पर ॐ का अंकित होना इसे और पवित्र बना देता है.
- धार्मिक शक्ति – मान्यता है कि ॐ पर्वत के दर्शन मात्र से आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है.
- सिद्ध स्थल – योग और ध्यान करने वालों के लिए यह स्थान एक विशेष ऊर्जावान स्थल है.
- आस्था का केंद्र – कैलाश-मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु ॐ पर्वत के दर्शन को यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं.
