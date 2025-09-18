ETV Bharat / bharat

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पिथौरागढ़: आखिरकार आदि कैलाश की दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो गई है. आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा का दूसरा चरण बुधवार को शुरू हुआ. पहले दिन 195 यात्री गुंजी के लिए रवाना हुए. 400 यात्री अभी धारचूला में इनर लाइन परमिट जारी होने के इंतजार में हैं. यात्रा का दूसरा चरण अक्टूबर अंत तक चलेगा.



यात्रा का दूसरा चरण 15 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते प्रशासन ने इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए थे. धारचूला में यात्रियों की बढ़ती संख्या और टूर आपरेटरों की डिमांड पर प्रशासन ने बुधवार से इनर लाइन परमिट जारी करने शुरू कर दिए हैं. उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने बताया पहले दिन 195 यात्रियों को परमिट जारी किए गए हैं. 15 सितंबर से पहले धारचूला पहुंच गए कई यात्री पहले ही इनर लाइन छियालेक से नीचे गुंजी पहुंच गए थे. कई यात्री नारायण आश्रम में रुके थे.

बुधवार को इनर लाइन परमिट जारी होने के बाद यात्री गुंजी के लिए रवाना हो गए हैं. अक्टूबर माह के अंत तक यह यात्रा संचालित होगी. गुंजी से यात्री आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए जाएंगे. उन्होंने बताया अभी 400 और यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी किए जाने हैं. मौसम के रूख को देखते हुए परमिट एक साथ जारी नहीं किए जाएंगे.

गुरुवार आज और शुक्रवार को 200-200 परमिट जारी किए जाएंगे. यात्रा शुरू हो जाने से यात्री और स्थानीय पर्यटन कारोबारी गदगद हैं. आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा का पहला चरण मई से जून माह तक संचालित हुआ. जिसमें लगभग 50 हजार लोगों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए.