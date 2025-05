ETV Bharat / bharat

आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा 2025 का आगाज, पहले दिन करीब 200 लोगों ने किए दर्शन - ADI KAILASH YATRA 2025

आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा हुई शुरू ( फोटो सोर्स- Pilgrims )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 2, 2025 at 10:29 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 10:36 PM IST 4 Min Read

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): सीमांत पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा 2025 का आगाज हो गया है. आज पार्वती कुंड के पास मौजूद शिव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए. मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही करीब 150 स्थानीय ग्रामीण और 50 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर पुण्य कमाया. वहीं, आदि कैलाश के दर्शन कर यात्री अभिभूत नजर आए. दोपहर 12 बजे खोले गए शिव मंदिर के कपाट: आज यानी 2 मई को आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के तहत पार्वती कुंड के पास विराजमान भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के कपाट दोपहर 12 बजे शुभ मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ खोल दिए गए. इस दौरान मंदिर परिसर 'हर हर महादेव' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. पार्वती कुंड की है ये मान्यता: बता दें कि आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर पार्वती कुंड एक अहम पड़ाव है. पार्वती कुंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. कुंड के पास ही शिव मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर आगे की तरफ बढ़ते हैं. आदि कैलाश के दर्शन कर अभिभूत नजर आए यात्री (फोटो सोर्स- Pilgrims)

वहीं, मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार यात्रा के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. ताकि, सभी श्रद्धालु आसानी और सुगमता के साथ दर्शन कर सकें. इसके अलावा मंदिर समिति यात्रियों से यात्रा के दौरान पवित्रता बनाए रखने और पर्यावरण का सम्मान करने की अपील की. वहीं, श्रद्धालुओं में शिव मंदिर के कपाट खुलने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला. पार्वती कुंड के पास तस्वीर लेते श्रद्धालु (फोटो सोर्स- Pilgrims) "मेरे साथ अन्य कई यात्रियों ने अपनी यात्रा की शुरुआत मंदिर में दर्शन के साथ की और भगवान शिव से आशीर्वाद लिया. यह मंदिर आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है. इसके कपाट खुलने से यात्रा और भी ज्यादा मंगलमय हो गई." - कार्तिक भाटिया, श्रद्धालु इनर लाइन परमिट जरूरी: वहीं, यात्रा शुरू होने को लेकर धारचूला क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिली है. अगर आप भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले इनर लाइन परमिट बनवाना होगा. कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के जरिए रजिस्ट्रेशन किया सकता है. यात्रा पर आने के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और इनर लाइन परमिट जरूरी है. शिव मंदिर के कपाट खुले (फोटो सोर्स- Pilgrims) भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत: आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में करीब 6,191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एक पवित्र पर्वत है. इस पवित्र पर्वत यानी आदि कैलाश को पंच कैलाशों में से एक माना जाता है. आदि कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान भी माना जाता है. नाभिढांग से पर्वत पर बर्फ से 'ॐ' की आकृति दिखती है. जिसे वजह से इसे ओम पर्वत कहा जाता है. आदि कैलाश यात्रा में शामिल लोग (फोटो सोर्स- Pilgrims) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके दर्शन: गौर हो कि बीती 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांत पिथौरागढ़ जिले के गुंजी पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन कर चुके हैं. पीएम मोदी के दौरे के बाद से ही आदि कैलाश दर्शन के लिए श्रद्धालु की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. आदि कैलाश जाने के पहले पिथौरागढ़ जाना होगा, फिर धारचूला पहुंचना होगा. इसके बाद गुंजी जाना होगा. जहां से आदि कैलाश के करीब जाया जा सकता है. ये भी पढ़ें- धरती पर दो कैलाश: जानिए कैसे अलग है आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा

