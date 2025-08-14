ETV Bharat / bharat

पांच लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा, स्व-रोजगार के लिए सब्सिडी, इस राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा - SANITATION WORKERS SPECIAL SCHEMES

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है.

Thangam Thennarasu
तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 7:08 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट बैठक में सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष योजनाओं को मंजूरी दी गई है. इस बात की जानकारी वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने दी. यह बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता मेंचेन्नई सचिवालय में हुई ती.

इस बैठक के बाद वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु मीडिया से रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष योजनाओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही सफाई कर्मचारियों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था और विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया था."

परिवारों को आर्थिक सहायता
उन्होंने कहा कि कल्याण बोर्ड के लिए धन के प्रावधान के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो. मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं, तो उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

चूंकि सफाई कर्मचारियों को कचरा हैंडल करने के दौरान फेफड़ों और स्किन संबंधी बीमारियों का खतरा अधिक होता है, इसलिए उनके ट्रीटमेंट के लिए एक अलग योजना लागू की जाएगी. इसके अनुसार अगर सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो कल्याण बोर्ड के माध्यम से उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

5 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा
वित्त मंत्री ने बताया कि अब ड्यूटी पर मृत सफाई कर्मचारियों के परिवारों की सहायता के लिए 5 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा निशुल्क प्रदान किया जाएगा. इसके माध्यम से ड्यूटी पर मृत इन कर्मचारियों के परिवारों को 10 लाख रुपये तक की राहत प्रदान की गई है.

थेन्नारसु ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्व-रोजगार शुरू करने पर उन्हें 3.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो कर्मचारी सही तरीके से राशि का भुगतान करेंगे, उन्हें छह फीसदी की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इसके लिए प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा.

'30,000 नए घर बनाए जाएं'
उन्होंने बताया कि एक नई सब्सिडी योजना भी लागू की जाएगी ताकि सफाई कर्मचारियों के बच्चे न केवल अपनी उच्च शिक्षा की फीस, बल्कि छात्रावास शुल्क और किताबों की फीस भी चुका सकें, चाहे वे किसी भी स्कूल में दाखिला लें. जिन सफाई कर्मचारियों के पास शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है, उनके लिए सफाई कर्मचारी कल्याण बोर्ड की मदद से तमिलनाडु आवास बोर्ड और तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड की योजनाओं के तहत 30,000 नए घर बनाए जाएंगे.

इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सफाई कर्मचारियों को 'कलैगनार कनवु इल्लम' योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी. सफाई कर्मचारियों को सुबह जल्दी काम शुरू करने के कारण खाना पकाने की समस्या से बचाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. यह योजना पहले चरण में चेन्नई में शुरू की जाएगी और बाद में अन्य स्थानों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा.

मंत्री थंगम थेन्नारसु ने सफाई कर्मचारियों से कहा, "स्थायी रोजगार की मांग अदालत और श्रम न्यायाधिकरण में लंबित है, इसलिए इन योजनाओं को देखते हुए उन्हें विरोध प्रदर्शन छोड़कर काम पर लौट जाना चाहिए." सफाई कर्मचारियों की गिरफ़्तारी के बारे में पूछे जाने पर मंत्री थंगम थेन्नारसु ने कहा, "12 दौर की बातचीत हुई, विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद किसी को भी जबरन गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें अदालत के आदेश पर ही हटाया गया."

सफाई कर्मचारियों के सम्मान से समझौता नहीं
इस बीच,तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि डीएमके सरकार सफाई कर्मचारियों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी. इस संबंध में, उन्होंने एक्स साइट पर कहा, "हमारी द्रविड़ मॉडल सरकार उन सफाई कर्मचारियों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी जो हमारे शहरों को चलाने के लिए दिन-रात अथक परिश्रम करते हैं, चाहे तूफ़ान हो, बारिश हो या बाढ़."

बता दें कि सफाई कर्मचारी पिछले 13 दिनों से चेन्नई निगम मुख्यालय की रिपन बिल्डिंग के सामने सफाई का काम निजी संस्थाओं को सौंपने के निगम के फैसले का विरोध कर रहे हैं. वहीं, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर उन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया था.

