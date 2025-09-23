ETV Bharat / bharat

पूनम पांडे को 'रामलीला' से क्यों बाहर किया गया? जानिये पूरा मामला

लव-कुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका नहीं निभाएगी.

Poonam Pandey
पूनम पांडे. (फाइल फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः दिल्ली के ऐतिहासिक लव-कुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका नहीं निभाएगी. रामलीला समिति ने यह फैसला लिया. समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने स्पष्ट किया कि पूनम पांडे को पहले आमंत्रित किया गया था, लेकिन भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए भूमिका किसी अन्य कलाकार को सौंपी जाएगी.

दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले के मैदान पर आयोजित होने वाली लव-कुश रामलीला में इस साल कई नए कलाकारों को शामिल किया गया है. समिति ने 19 सितंबर को घोषणा की कि पूनम पांडे 29-30 सितंबर को मंदोदरी का किरदार निभाएंगी. पूनम ने खुद एक वीडियो में उत्साह जताते हुए कहा था, "मैं नवरात्रि के नौ दिनों तक व्रत रखूंगी ताकि शरीर और मन शुद्ध होकर इस सुंदर किरदार को निभा सकूं. जय श्री राम."

लव-कुश रामलीला के पदाधिकारी. (ETV Bharat)

पूनम पांडे का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विवाद भड़क उठा. VHP के दिल्ली प्रांत सचिव सुरेंद्र गुप्ता ने समिति को पत्र लिखकर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "रामलीला केवल एक नाटक नहीं, बल्कि भारतीय मूल्यों और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है. यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस आयोजन में मंदोदरी का किरदार सतीत्व, गरिमा और पतिव्रता का प्रतीक है. पूनम पांडे की छवि और अतीत की विवादास्पद घटनाएं भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं."

VHP ने सुझाव दिया कि पारंपरिक रंगमंच पृष्ठभूमि वाली या सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त अभिनेत्री को चुना जाए. इस मुद्दे पर BJP ,बीजेपी और साधुओं के विरोध को देखते हुए कमेटी को ये निर्णय लेना पड़ा. दिल्ली BJP के मीडिया सेल प्रमुख और रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शंकर कपूर ने भी समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल को पत्र लिखा था.

इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि "समाज पुरुषों को सुधार का एक मौका देता है, तो महिलाओं को क्यों नहीं? हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि विरोध बढ़ने के साथ ही 23 सितंबर को समिति ने फैसला बदल लिया.

सुभाष गोयल ने कहा कि, "पूनम पांडे ने समिति के निमंत्रण पर मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए सहमति दी थी. लेकिन विभिन्न वर्गों की आपत्तियों के बाद समिति ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इस साल यह भूमिका किसी अन्य कलाकार को सौंपी जाएगी."

बता दें कि लव-कुश रामलीला समिति 45 वर्ष पुरानी है. दिल्ली में सबसे लोकप्रिय रामलीलाओं में से एक है. इसमें 500 से अधिक कलाकार भाग लेते हैं. इस साल BJP सांसद मनोज तिवारी परशुराम की भूमिका निभाएंगे. विवाद के बावजूद रामलीला 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 3 अक्टूबर तक चलेगी.

लव कुश रामलीला समितिPOONAM PANDEYपूनम पांडेमंदोदरीRAM LEELA 2025

