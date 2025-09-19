ETV Bharat / bharat

दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे ही बनेंगी मंदोदरी, कमेटी ने किया साफ, विश्व हिंदू परिषद ने जताई थी आपत्ति

रामलीला आयोजकों ने विहिप की आपत्ति के जवाब में कहा है कि मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे ही करेंगी, कोई बदलाव नहीं होंगे.

POONAM PANDEY IN LUVKUSH RAMLILA
पूनम पांडे निभाएंगी मंदोदरी का किरदार, विश्व हिंदू परिषद ने उठाए सवाल (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला कमेटी में इस साल 'मंदोदरी' के किरदार में अभिनेत्री पूनम पांडे नजर आयेंगी. जिस पर विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है. विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. दरअसल विहिप ने पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार देने पर आपत्ति जताई है.

वहीं आयोजनकर्ताओं का कहना है कि मंदोदरी की भूमिका अभिनेत्री पूनम पांडे ही निभाएंगी. विहिप दिल्ली के प्रांत मंत्री, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ने लव कुश रामलीला समिति को एक औपचारिक पत्र भेजकर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.

वहीं कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला के मंचन बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों का चयन किया गया है. इसी कड़ी में मंदोदरी की भूमिका अभिनेत्री पूनम पांडे ही निभाएंगी.

लवकुश रामलीला मंचन कमेटी ने किया साफ-पूनम पांडे ही बनेंगी मंदोदरी (SOURCE: ETV BHARAT)

विहिप ने किस बात पर जताई आपत्ति?
पत्र में विहिप के सुरेंद्र गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि रामलीला केवल एक नाट्य-प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कारों का एक जीवंत हिस्सा है. संगठन ने यूनेस्को द्वारा रामलीला को दिए गए सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पारंपरिक प्रदर्शन के रूप में पहचाना जाता है.

POONAM PANDEY IN LUVKUSH RAMLILA
रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री, विहिप ने उठाए सवाल (SOURCE: ETV BHARAT)

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ने कहा, "हमारा उद्देश्य किसी कलाकार का व्यक्तिगत विरोध करना नहीं है, बल्कि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों से जुड़े सार्वजनिक आयोजनों की सांस्कृतिक वैधता और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करना है." उन्होंने आगे कहा कि रामलीला का प्राथमिक उद्देश्य धर्म, नैतिकता और संस्कारों को बढ़ावा देना है, और हर निर्णय इसी भावना को प्रतिबिंबित करना चाहिए.

POONAM PANDEY IN LUVKUSH RAMLILA
अभिनेत्री पूनम पांडे (SOURCE: ETV BHARAT)

पत्र में यह भी लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद को उम्मीद है कि लव कुश रामलीला समिति इस मामले की गंभीरता को समझेगी और एक सम्मानजनक समाधान निकालेगी.

POONAM PANDEY IN LUVKUSH RAMLILA
लवकुश रामलीला (SOURCE: ETV BHARAT)

इस बाबत लवकुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार बताते हैं कि पूनम पांडे एक मशहूर अभिनेत्री हैं और वह ब्राह्मण भी हैं, अगर वह मंदोदरी के किरदार में रावण को सत्य का मार्ग दिखाएंगी तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है.

VHP की चिट्ठी में लिखा-

  • सांस्कृतिक और नैतिक संवेदनशीलता- संगठन का आग्रह है कि रामायण-आधारित प्रस्तुतियों में पात्रों का चुनाव केवल अभिनय क्षमता पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उपयुक्तता और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
  • 'मंदोदरी' चरित्र का महत्व-'मंदोदरी' का चरित्र गुण, मर्यादा, संयम और आदर्श पतिव्रता के गुणों का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, इस भूमिका को निभाने वाले कलाकार का चयन इन आदर्शों को ध्यान में रखकर होना चाहिए.
  • सार्वजनिक छवि पर चिंता-पत्र में कहा गया है कि श्रीमती पूनम पांडे की सार्वजनिक छवि और अतीत में हुए विवादों के कारण श्रद्धालुओं में असमंजस या आक्रोश की भावना उत्पन्न हो सकती है.
  • वैकल्पिक सुझाव-विहिप ने समिति को सुझाव दिया है कि वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और मंदोदरी की भूमिका के लिए किसी ऐसी अभिनेत्री का चयन करें जिनकी पारंपरिक नाट्य पृष्ठभूमि हो या जिनका सार्वजनिक रिकॉर्ड सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हो.

ये भी पढ़ें- 'सब पाप धुल गए मेरे', पूनम पांडे ने महाकुंभ पहुंच संगम में लगाई डुबकी, तस्वीरें-वीडियो वायरल

ये भी पढ़ें- पूनम पांडे ने सच से हटाया पर्दा, मौत की झूठी खबर पर फंसीं एक्ट्रेस, मिला लीगल नोटिस

ये भी पढ़ें- अब क्या नया करने वाली हैं पूनम पांडे?, डिलीट किए सर्वाइकल कैंसर के सारे पोस्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

VHP QUESTIONS ON POONAM PANDEYPOONAM PANDEY AS MANDODARIलवकुश रामलीला में पूनम पांडेPOONAM PANDEY MANDODARI ROLEPOONAM PANDEY IN LUVKUSH RAMLILA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.