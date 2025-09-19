ETV Bharat / bharat

दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे ही बनेंगी मंदोदरी, कमेटी ने किया साफ, विश्व हिंदू परिषद ने जताई थी आपत्ति

पूनम पांडे निभाएंगी मंदोदरी का किरदार, विश्व हिंदू परिषद ने उठाए सवाल ( SOURCE: ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला कमेटी में इस साल 'मंदोदरी' के किरदार में अभिनेत्री पूनम पांडे नजर आयेंगी. जिस पर विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है. विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. दरअसल विहिप ने पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार देने पर आपत्ति जताई है.

वहीं आयोजनकर्ताओं का कहना है कि मंदोदरी की भूमिका अभिनेत्री पूनम पांडे ही निभाएंगी. विहिप दिल्ली के प्रांत मंत्री, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ने लव कुश रामलीला समिति को एक औपचारिक पत्र भेजकर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.

वहीं कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला के मंचन बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों का चयन किया गया है. इसी कड़ी में मंदोदरी की भूमिका अभिनेत्री पूनम पांडे ही निभाएंगी.

लवकुश रामलीला मंचन कमेटी ने किया साफ-पूनम पांडे ही बनेंगी मंदोदरी (SOURCE: ETV BHARAT)

विहिप ने किस बात पर जताई आपत्ति?

पत्र में विहिप के सुरेंद्र गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि रामलीला केवल एक नाट्य-प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कारों का एक जीवंत हिस्सा है. संगठन ने यूनेस्को द्वारा रामलीला को दिए गए सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पारंपरिक प्रदर्शन के रूप में पहचाना जाता है.