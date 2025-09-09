ETV Bharat / bharat

संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जानें पूरा मामला

करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

करिश्मा कपूर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
करिश्मा कपूर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2025 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने स्वर्गीय पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 10 सितंबर को सुनवाई करेगा.

करिश्मा कपूर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका :करिश्मा कपूर ने अपनो दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ किया. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं.

संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही : यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है. संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही है. इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा.वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी.

संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही
संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही (ETV Bharat)

संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान हुई : बता दें कि संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान विंडसर, ब्रिटेन में हो गई थी. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने कहा है कि उनका संजय कपूर के काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे. संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे.

संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग: याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं एश्वर्या राय बच्चन, AI जेनरेटेड तस्वीरों को लेकर की ये अपील

लैंड फॉर जॉब मामला: FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे लालू यादव, जरूरी अनुमति नहीं मिलने का दिया हवाला

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGH COURT KARISHMA KAPOORKARISMA CHILDREN APPROACH DELHI HCKARISHMA EX HUSBAND SANJAY KAPOORSANJAY KAPOOR PROPERTY DISPUTESANJAY KAPOOR PROPERTY DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.