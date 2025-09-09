ETV Bharat / bharat

संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने स्वर्गीय पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 10 सितंबर को सुनवाई करेगा.

करिश्मा कपूर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका :करिश्मा कपूर ने अपनो दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ किया. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं.

संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही : यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है. संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही है. इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा.वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी.