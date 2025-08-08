नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आई है. अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या की खबर है. बताया जा रहा है कि पार्किंग विवाद में आसिफ कुरैशी नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है. दिल्ली पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.

दिल्ली के निज़ामुद्दीन की ये पूरी घटना है, बताया जा रहा है कि पार्किंग विवाद देर रात हुआ. आसिफ कुरैशी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

आसिफ कुरैशी की पत्नी ने कहा

मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी ने कि जानबूझ कर साजिश के तहत मेरे पति को मारा गया है. रात करीब 9.30-10.00 बजे गेट पर स्कूटी लगा दी. हमने कहा थोड़ा साइड कर लो. वो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे. वो बहुत सारे थे मेरा आसिफ अकेड़े खड़ा था. आसिफ ने कहा कि बेटा गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी कर दो, लेकिन वह लड़का गाली देने लगा और कहने लगा कि अभी आकर बताता हूं. इसके बाद लड़का ऊपर से नीचे उतर कर आया और कोई नुकीली चीज आसिफ के सीने में मारा. आसिफ के सीने से खून ही खून निकलने लगा. मैंने तुरंत देवर जावेद को फोन कर के घर बुलाया, लेकिन तब तक आसिफ की मौत हो चुकी थी.

आसिफ के चाचा सलीम कुरैशी ने बताया

आसिफ के चाचा सलीम कुरैशी ने बताया, आसिफ की उम्र 42 साल थी, वो रेस्टोरेंट में चिकन सप्लाई का काम करता था. मुझे फोन आया, कि स्कूटर खड़ा करने पर विवाद हुआ. दरवाजे के आगे स्कूटर लगाया था. ये दो लोग थे. उन्होंने मिलकर उसे मारा.

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

दिल्ली पुलिस के मुताबिक भोगल, जंगपुरा निवासी 42 वर्षीय आसिफ कुरैशी पुत्र इलियास कुरैशी की 07/8/25 को रात लगभग 10:30 बजे आरोपियों के साथ स्कूटर पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई. विवाद के दौरान, एक आरोपी ने पीड़ित के सीने पर किसी नुकीली चीज (पोकर) से वार किया, जिससे पीड़ित की मौत हो गई. 08.08.25 को धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के तहत एफआईआर संख्या 233/25 दर्ज की गई. आरोपियों की पहचान 19 वर्षीय उज्ज्वल और 18 वर्षीय गौतम के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

