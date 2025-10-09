ETV Bharat / bharat

आरकेएम प्लांट प्रबंधन पर एक्शन, मालिक सहित आठ लोगों एफआईआर दर्ज, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

प्लांट में हुए हादसे को लेकर आईजी और एसपी ने जरुरी दिशा निर्देश कानूनी कार्रवाई को लेकर दिए गए हैं. पर्याप्त संख्या में प्लांट के आस पास पुलिस बल तैनात किया गया है: हरीश यादव,एएसपी,सक्ती

हमने मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दे दिए हैं. मुआवजे के लिए भी हमने निर्देशित किया है. प्लांट प्रबंधन से कहा कि वो पीड़ितों को उचित मुआवजा और मिलने वाली सुविधाएं तुरंत देने की कार्रवाई करें. पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी देने की भी व्यवस्था करें: अमृत विकास तोपनो,कलेक्टर, सक्ती

हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश: कलेक्टर ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है. जांच टीम में डभरा एसडीएम का नाम शामिल है. जांच टीम 30 दिनों के भीतर हादसे की रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को सौंपेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही पाए गए लोगों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने प्लांट के मालिक सहित प्लांट प्रबंधन के 8 अधिकारियों के खिलाफ बीएनएस के तहत धारा 106(1), 289, और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है.

सक्ती: 7 अक्टूबर को आरकेएम पावर प्लांट के मजदूर बॉयलर मरम्मत के लिए जा रहे थे तभी बड़ा हादसा हो गया. बॉयलर ठीक कर रहे 10 मजदूरों से भरी लिफ्ट 130 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे आ गिरी. हादसे में कुल 4 मजदूरों की मौत हो गई. घटना में 6 कर्मचारियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. पुलिस प्रशासन ने हादसे के बाद अब सख्त कार्रवाई प्लांट प्रबंधन पर किया है. पुलिस ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है.

अंजनी कन्नौजिया, पिता सिंहनाथ, उम्र - 35 वर्ष, निवासी पोखरा, सोनभद्र उ. प्र.

मिश्री लाल देवांगन, पिता मोहरसाय उम्र - 49 वर्ष, निवासी बजिया, सोनभद्र उ.प्र.

बबलु गुप्ता उम्र 28 वर्ष, निवासी उ.प्र.

रविन्दर रवि, पिता कृष्ण राम, उम्र 36 वर्ष, निवासी रामबांध, पोस्ट कोसियार, थाना हैदरनगर, जिला पलामू, झारखण्ड



घायलों के नाम

विजय सिंह उम्र 32 साल, निवासी सोनभद्र, उत्तरप्रदेश

राम सिंह उम्र 27 साल, निवासी सोनभद्र, उत्तरप्रदेश

संजय कुमार उम्र 22 वर्ष, निवासी सोनभद्र, उत्तरप्रदेश

रामकेश उम्र 26 वर्ष, निवासी सोनभद्र, उत्तरप्रदेश

बलराम 38 वर्ष, निवासी सोनभद्र उत्तरप्रदेश

रतन सिंह उम्र 34 वर्ष, निवासी सोनभद्र उत्तरप्रदेश

कुल 8 लोगों को मामला दर्ज: सक्ती एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि दिनांक 07.10.2025 को आर.के.एम. पावर प्लांट, डभरा स्थित बॉयलर सेक्शन में लिफ्ट टूटकर गिर जाने से लगभग 10 श्रमिक घायल हो गए थे. सभी घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिंदल फोर्टिस अस्पताल, रायगढ़ में भर्ती कराया गया. उपचार के दौरान 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए सक्ती पुलिस द्वारा स्थल पर तत्काल पहुंचकर निरीक्षण किया गया. प्रारंभिक विवेचना के बाद आर.के.एम. पावर जेनरेशन कंपनी के निदेशकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर लापरवाही एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के प्रकरण में अपराध दर्ज किया गया है. प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1), 289 एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.

सक्ती पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर दर्ज हुआ मामला

डॉ. अंडल अरमुगम, डायरेक्टर

टी.एम. सिंगरवेल, डायरेक्टर

प्लांट हेड एवं एडिशनल डायरेक्टर

सम्मुख राव, फैक्ट्री मैनेजर

कमलेश कुमार अग्रवाल, बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड

मनोज राउत, सेफ्टी ऑफिसर

वेसलीमणि, पी एंड एम मेंटेनेंस अधिकारी

लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरव साथ ही अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं.



सक्ती पुलिस की कार्रवाई: घटना के बाद सक्ती पुलिस द्वारा पीड़ित परिजनों की देखरेख, आवश्यक सहायता, एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल सुबह से ही प्लांट परिसर में तैनात रहा. पुलिस अधीक्षक सक्ती द्वारा मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं. दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ऐसा भरोसा दिया गया है.



कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश: कलेक्टर ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं. घटना की जांच के लिए अमृत विकास तोपनो ने डबरा एसडीएम बालेश्वर राम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है.

इन बिंदुओं पर होगी जांच

घटना कब और कैसे घटित हुई ?

घटना स्थल पर कौन-कौन मजदूर कार्यरत थे एवं घटना में किन-किन मजदूरों की मृत्यु हुई तथा कौन-कौन मजदूर घायल हुये ?

किन परिस्थितियों के कारण घटना घटित हुई ?

सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला - जांजगीर चांपा / सक्ती द्वारा मेसर्स आर.के.एम. पावजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम उच्चपिंडा, पोस्ट घुरकोट, तहसील डभरा जिला सक्ती (छ०ग०) में उत्पादन प्रारंभ होने से लेकर घटना दिनांक तक कब-कब निरीक्षण किया गया? क्या निरीक्षण में कोई खामियां पायी गई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

घटना घटित होने का कारण तकनीकी या मानवीय क्या कारण है ?

घटना घटित होने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इस हेतु रोकथाम के उपाय एवं सुझाव.

अन्य कोई बिन्दु जिन पर जांच अधिकारी अभिमत देना उचित समझें.

जांचकर्ता अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है.

