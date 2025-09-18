बिहार में 14 लोगों पर तेजाब से हमला, एक दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती
अररिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर 14 लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने तेजाब फेंक दिया है.
Published : September 18, 2025 at 10:10 AM IST
अररिया: जिले के आरएस थाना क्षेत्र के मटियारी वार्ड संख्या एक में आपसी विवाद में एक पक्ष के 14 लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया है. जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. जिसमें से तीन लोगों की हालत नाजुक है.
नशे के लेकर हुआ विवाद: मटियारी गांव वार्ड संख्या 1 में गांव के ही सुरेंद्र साह का बेटा कुछ अन्य युवकों के साथ रंजीत जादव नाम के व्यक्ति के घर में बैठकर स्मैक का सेवन कर रहा था, तभी रंजीत वहां पहुंचे और मौजूद युवक को समझाया. इसके बाद वो अपने घर लौट आये.
नशाबाज युवकों ने बंद किया कमरा: ये बात नशाबाज युवकों को नगंवारा गुजरी. जिससे एक नशाबाज युवक ने रंजीत जादव के भांजे की साइकिल को तोड़ दिया. वहीं, जब ग्रामीणों को जानकारी मिली तो वो भी घटनास्थल पर पहुंचे. इसी बीच नशाबाज युवकों ने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया.
1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे: इसके बाद सुरेंद्र साह के पुत्र महेश साह और महिला सहित अन्य लोगों ने वहां मौजूद लोगों पर तेजाब फेंक दिया. जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं. आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार हो रहा है.
सभी घायल अस्पताल में भर्ती: घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सुशील कुमार, नगर थानाध्यक्ष मनीष कुमार और आरएस थानाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए छह लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. घटना देर रात की बताई जा रही है. पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है.
