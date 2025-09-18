ETV Bharat / bharat

बिहार में 14 लोगों पर तेजाब से हमला, एक दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 18, 2025 at 10:10 AM IST 2 Min Read