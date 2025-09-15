ETV Bharat / bharat

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, संस्कृत में ली शपथ...तेजस एक्सप्रेस से पहुंचे मुंबई

गवर्नर आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार संभाला, संस्कृत में ली शपथ ( ETV Bharat )

देवव्रत 2019 से गुजरात के राज्यपाल हैं. हिंदी और इतिहास में स्नातकोत्तर देवव्रत के पास प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री है. आचार्य देवव्रत का जन्म 18 जनवरी, 1959 को हरियाणा के समालखा में हुआ था. उन्होंने कुरुक्षेत्र के एक गुरुकुल के प्रधानाचार्य के रूप में पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति का प्रसार किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित थे. देश का अगला उपराष्ट्रपति चुने जाने के कारण सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले सप्ताह गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था.

मुंबई: आचार्य देवव्रत ने सोमवार को संस्कृत में महाराष्ट्र के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली. बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने उन्हें शपथ दिलाई.

आचार्य देवव्रत अगस्त 2015 से जुलाई 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, जबकि जून 2019 से वे गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने गुजरात में शैक्षिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों को बढ़ावा दिया. उन्होंने विशेष रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय कार्य किया.

राज्यपाल आचार्य देवव्रत साथ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

उन्होंने स्वयं 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती का सफल प्रयोग किया और 10 लाख से अधिक किसानों को प्रेरित किया. उन्होंने पद्मश्री सुभाष पालेकर के सहयोग से 'जीवामृत' उर्वरक को बढ़ावा दिया. आर्य समाज के प्रचारक के रूप में विख्यात आचार्य देवव्रत ने समाज सुधार, गौरक्षा और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है.

राज्यपाल की सादगी

राज्यपाल संबंधित राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है. उन्हें मुख्यमंत्री से अधिक सुविधाएं भी मिलती हैं. हालांकि, इन सभी सुविधाओं का त्याग करके, महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित कार्यवाहक राज्यपाल आचार्य देवव्रत ट्रेन से कार्यभार संभालने मुंबई पहुंचे. ऐसे में उनकी सादगी ने सबका ध्यान खींचा.

राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

गवर्नर आचार्य देवव्रत ट्रेन से मुंबई पहुंचे

रविवार सुबह राज्यपाल आचार्य देवव्रत अपनी पत्नी दर्शना देवी के साथ तेजस एक्सप्रेस से गुजरात से मुंबई के लिए रवाना हुए. वे दोपहर 1.20 बजे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया.

