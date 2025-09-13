ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में महिला की हत्या करने वाले रांची से गिरफ्तार, घर में नौकर थे दोनों युवक

हैदराबाद पुलिस को इनपुट मिला था कि हत्याकांड को अंजाम देने वाला हर्षा नाम का आरोपी रांची में पनाह लिए हुए हैं. हैदराबाद पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए रांची से हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हैदराबाद पुलिस रांची आई हुई थी, गिरफ्तार दोनों आरोपियों को हैदराबाद पुलिस को सौंप दिया गया है.

दरअसल, हैदराबाद में रेणु के मकान में हर्षा नाम का युवक नौकर के रूप में कार्यरत था और उसी के द्वारा उस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया. डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हैदराबाद के कुकटपल्ली स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले 50 वर्षीय महिला रेणु अग्रवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

हैदराबाद के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हुए जघन्य हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है. रेणु नाम की महिला की बड़ी ही बेरहमी के साथ घर में काम करने वाले दो नौकरों ने हत्या कर दी थी. इन आरोपियों को रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है.

रांचीः डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार हैदराबाद में हुए एक खौफनाक हत्याकांड के दो आरोपियों को रांची से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार युवकों ने हैदराबाद में रेणु नाम की महिला की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी.

हैदराबाद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेणु अग्रवाल अपने पति और 26 साल के बेटे के साथ सवाल लोग अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर रहा करती थी. बीते बुधवार के करीब 10 बजे जब उनके बेटे और पति अपने काम के सिलसिले में बाहर चले गए.

इसी दौरान जब रेणु अग्रवाल के पति ने उन्हें फोन करना चाहा तो किसी ने फोन नहीं उठाया. किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए जब रेणु अग्रवाल के पति घर पहुंचे तो दरवाजा बाहर से बंद था. एक प्लंबर की सहायता से दरवाजा को किसी तरह से खोला गया. घर के अंदर का नजारा भयावह था रेणु की लाश खून से लथपथ अवस्था में पड़ी थी उनके हाथ पैर बंधे थे.

हैदराबाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी तो उन्हें यह जानकारी मिली कि अज्ञात चोरों के द्वारा घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह पता चला कि घर के नौकर हर्षा के द्वारा ही हत्या के इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है. इसके बाद हैदराबाद पुलिस हर्षा की तलाश में जुट गई थी.

एजेंसी के जरिए रखा था काम पर

हैदराबाद के रहने वाले अग्रवाल दंपती ने हर्षा नाम के घरेलू नौकर को एक एजेंसी के जरिए कम पर रखा था लेकिन हर्षा के मन में लालच आ गया था. उसने अपने एक साथी की मदद से पहले रेणु की हत्या की और फिर घर में रखे सारे गहने लेकर फरार हो गया. टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर हर्षा के रांची में होने की सूचना मिली थी जिसके बाद रांची पुलिस की सहायता से हर्षा को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हर्षा की गिरफ्तारी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से की गई है.

इसे भी पढ़ें- गोड्डा में पति ने पत्नी का रेता गला, सास-ससुर को भी नहीं बख्शा, फिर खुद दे दी जान

इसे भी पढ़ें- पहले हत्या फिर घर में दफना दिया पत्नी का शव, पांच साल पहले पिता का किया था मर्डर

इसे भी पढ़ें- अंधविश्वास में हुई महिला की हत्या! किलर्स को मिली थी 80 हजार की सुपारी, पड़ोसी समेत दो गिरफ्तार