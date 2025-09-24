ETV Bharat / bharat

बस्तर में बड़ी साइबर ठगी के पांच आरोपी बिहार से गिरफ्तार, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर लगाया लाखों का चूना

जगदलपुर में पुलिस न बड़े साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया है. कुल पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

Cyber ​​fraud incident in Bastar
बस्तर में साइबर ठगी की वारदात (ETV BHARAT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

September 24, 2025

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार स्थानीय नागरिक साइबर ठगी का शिकार हो रहे है. साइबर ठगी का एक और केस सामने आया है. बस्तर पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. सभी आरोपी मशहूर कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करते थे.

बस्तर एसपी ने किया बड़ा खुलासा: बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि आरोपियों ने साढ़े 11 लाख रुपये की ठगी की है. कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तार आरोपी मनरेगा का काम दिलाने के नाम पर नए अकॉउंट खोलकर उसका प्रयोग सायबर ठगी के लिए करते थे. आरोपियों ने 150 से अधिक फर्जी बैंक अकाउंट फ्रॉड के लिए खोला था. पुलिस ने इस मामले में 355000 रुपये होल्ड करवाया था.

बस्तर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि जगदलपुर निवासी देवांश कुमार बजाज ने 28 मार्च 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच 11 लाख रुपये के ठगी की वारदात की शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत पर पुलिस ने साइबर की एक विशेष टीम का गठन किया. इस टीम को कार्रवाई के लिए बिहार के पटना रवाना किया. टीम ने पूर्व में गोपाल कुमार शर्मा निवासी पटना बिहार को गिरफ्तार किया था. इस आरोपी से पूछताछ के बाद टीम को अन्य आरोपियों का पता चला. उसके बाद झारखंड और पटना में कार्रवाई की गई. यहां से कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

Fraud In Bastar
ठगी के दस्तावेज बरामद (ETV BHARAT)

5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 2 कीपैड मोबाइल, 24 बैंक पासबुक, 8 आधार कार्ड और 4 पैन कार्ड जब्त किया है- शलभ सिन्हा, एसपी, बस्तर

आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट का लिया सहारा: आरोपियों ने फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट का सहारा लिया. आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज भी पीड़ित को भेजा था.

Bastar SP Shalabh Sinha
बस्तर एसपी शलभ सिन्हा (ETV BHARAT)

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी

  1. आयुष कुमार राय, उम्र 20 साल, डोरीगंज छपरा निवासी
  2. नितीश कुमार, उम्र 20 साल, कोईलवर, आरा निवासी
  3. रॉकी कुमार , उम्र 20 साल, कोईलावर, आरा, बिहार
  4. धमेन्द्र कुमार उर्फ धीरज, उम्र 28 साल, नालंदा निवासी
  5. रेड रोज उर्फ गोरेलाल, उम्र 30 साल, नालंदा निवासी

