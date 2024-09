ETV Bharat / bharat

राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, UP पुलिस ने भागलपुर से धर दबोचा - Threat To Blow Up Ram Mandir

By ETV Bharat Bihar Team Published : 12 hours ago | Updated : 10 hours ago

राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी मकसूद गिरफ्तार ( ETV Bharat )

भागलपुरः अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मामले में यूपी और बिहार पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक मकसूद नाम के शख्स को भागलपुर से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस ने शुक्रवार की शाम में की. आरोपी बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर स्थित मस्जिद गली में छिपा हुआ था. शुक्रवार की शाम ही पुलिस भागलपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले गयी थी लेकिन तबीयत खराब होने के कारण पेश नहीं कर पायी थी. राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई (ETV Bharat GFX) रिमांड पर लेने की तैयारी में यूपी पुलिसः मकसूद अंसारी(26) के पिता का नाम मरहूम हाजी जौहर अंसारी है, जो बरारी खंजरपुर के निवासी है. शुक्रवार की शाम बरारी थाना में घंटों पूछताछ के बाद उसे भागलपुर कोर्ट लेकर पहुंची थी. यूपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए अर्जी थी लेकिन जरूरी कागजात नहीं होने के कारण पेशी नहीं हो सका. इसी दौरान मकसूद की तबीयत खराब हो गयी. उल्टी होने के कारण उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से मायागंज रेफर कर दिया गया. शनिवार को मकसूद को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा. क्या है मामला? 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर का उद्घाटन हुआ. जून 2024 में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गयी थी. धमकी भरे मैसेज मिलने के बाद यूपी पुलिस सहित देश की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गयी थी. इस धमकी के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया था. जानकारी के मुताबिक एक ऑडियो मैसेज के माध्यम से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी. इस मामले में राम जन्मभूमि थाना में केस दर्ज किया गया था. बिहार से जुड़ा ताड़ः यूपी पुलिस सहित देश की सुरक्षा एजेंसी आरोपियों की तलाश कर रही थी. इसी क्रम में यूपी पुलिस को उस मोबाइल के बारे में जानकारी मिली जिससे धमकी वाला मैसेज भेजा गया था. छानबीन में पता चला कि यह मोबाइल किसी मकसूद अंसारी नामक शख्स का है. इसके बाद जांच एजेंसी छानबीन में जुट गयी. छानबीन में खुलासा हुआ कि मकसूद अंसारी बिहार के भागलपुर का रहने वाला है. इसकी जानकारी मिलते ही यूपी पुलिस बिहार पुलिस के सहयोग से मकसूद को भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया.

Last Updated : 10 hours ago