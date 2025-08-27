ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में घट रही पहाड़ों की सहनशीलता! (ETV Bharat)
देहरादून, नवीन उनियाल: उत्तराखंड में लैंडस्लाइड जोन की संख्या लगातार बढ़ रही है. स्थिति ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लैंडस्लाइड को लेकर उत्तराखंड शुरुआती 3 राज्यों में शामिल हैं. खास बात ये है कि इसमें संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन की भी अच्छी खासी संख्या है, जो प्रदेश के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है.

उत्तराखंड के ऐसे कई क्षेत्र हैं, जो हर साल मानसून में सरकार के लिए चिंता बने रहते हैं. हालांकि यहां प्राकृतिक आपदाओं का एक लंबा इतिहास मौजूद है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि हर मानसून एक नया क्षेत्र लैंडस्लाइड के रूप में पहचान बना लेता है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए हैं.

उत्तराखंड में लैंडस्लाइड को लेकर जीएसआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट (Video- ETV Bharat)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का आंकड़ा: खास बात यह है कि सर्वेक्षण के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने जो आंकड़ा सार्वजनिक किया है, वो देश के कई राज्यों के साथ ही उत्तराखंड के लिए भी चिंता पैदा करने वाला है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) देश में लैंडस्लाइड का पूर्वानुमान भी देता है.

landslide
देश के कई राज्यों में लैंडस्लाइड को लेकर बढ़ी चिंता. (ETV Bharat)

देश में लैंडस्लाइड जोन के लिहाज से उत्तराखंड का नंबर: आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 14,780 लैंडस्लाइड क्षेत्र मौजूद हैं. लैंडस्लाइड क्षेत्र के हिसाब से उत्तराखंड देश में तीसरे नंबर पर आता है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 26,213 लैंडस्लाइड जोन मौजूद हैं, जो पहले नंबर है. इसी तरह दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, यहां 17,102 लैंडस्लाइड जोन हैं. उत्तराखंड की बात करें तो GSI ने उत्तराखंड में कुल 39,009 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया. इसमें 14,780 लैंडस्लाइड क्षेत्र मिले हैं.

landslides
उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चिंताजनक स्थिति. (ETV Bharat)

53 लैंडस्लाइड क्षेत्र चिन्हित: उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य भी अपने स्तर पर लगातार भूस्खलन क्षेत्र चिह्नित करता रहा है. राज्य में इस समय 53 लैंडस्लाइड क्षेत्र चिन्हित हैं, जिनका पूरा डाटा आपदा प्रबंधन के पास मौजूद है. इन सभी लैंडस्लाइड क्षेत्रों पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, ताकि उनकी संवेदनशीलता को कम किया जा सके.

landslides
हर साल बढ़ रहे लैंडस्लाइड जोन (ETV Bharat)

देश के 179 जिलों में भूस्खलन क्षेत्र मौजूद: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूस्खलन के खतरों और इसके लिए पूर्वानुमान देने को लेकर एक सिस्टम तैयार किया है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि देश में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन के खतरों के लिए संवेदनशील है. राष्ट्रीय स्तर पर 179 जिलों के हिस्सों में इस तरह के भूस्खलन क्षेत्र मौजूद हैं.

landslide
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट. (ETV Bharat)

उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात: इसके लिए बाकायदा भूस्खलन क्षेत्र का संवेदनशीलता के आधार पर मानचित्र भी GSI ने तैयार किया है. खास बात यह है कि देश में 87,474 सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों की सूची भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तैयार की है. उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हर मानसून में करीब 80 से 100 नए लैंडस्लाइड क्षेत्र तैयार हो रहे हैं. हालांकि कुछ पुराने लैंडस्लाइड क्षेत्र इस दौरान कम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इनके कभी भी बढ़ने का खतरा बना रहता है.

landslide
उत्तराखंड लैंडस्लाइड के आंकड़े (ETV Bharat)

उत्तराखंड के चार जिलों में संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र: उत्तराखंड के मुख्य रूप से चार जिले लैंडस्लाइड को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित दिखते हैं. इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी जिले शामिल हैं. हालांकि भूस्खलन को लेकर राज्य के 9 जिलों में कहीं ना कहीं संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र मौजूद हैं.

landslides
चार तरह के होते हैं भूस्खलन. (ETV Bharat)

उत्तराखंड में 22 प्रतिशत लैंडस्लाइड क्षेत्र अतिसंवेदनशील: संवेदनशीलता के रूप में देखें तो उत्तराखंड में 22 प्रतिशत लैंडस्लाइड क्षेत्र अतिसंवेदनशील में रिकॉर्ड किए गए हैं. राष्ट्रीय स्तर पर कुल 15 प्रतिशत भूस्खलन क्षेत्र संवेदनशील रिकॉर्ड किए गए हैं. उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में 26 प्रतिशत अति संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र हैं. लद्दाख में 21 प्रतिशत और जम्मू कश्मीर में 11 प्रतिशत अति संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र रिकॉर्ड किए गए हैं.

पहाड़ों में हो रही छेड़छाड़ बड़ा कारण: जियोलॉजिस्ट प्रो डीके शाही बताते हैं कि भूस्खलन के क्षेत्र में कई संस्थाएं काम कर रही हैं. यहां बात केवल उत्तराखंड की नहीं है बल्कि पूरे हिमालय रीजन में यदि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव होता है तो भूस्खलन की आशंका बहुत ज्यादा बन जाती है. इसके अलावा फॉरेस्ट फैलिंग के चलते भी पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि लगातार हो रहे विकास कार्यों के कारण पहाड़ों में हो रही छेड़छाड़ ने ऐसी घटनाओं को और बढ़ा दिया है.

जियोलॉजिस्ट प्रो डीके शाही कहते हैं कि ये बात पूर्व में भी कही जाती रही है कि जिन क्षेत्रों में जितना ज्यादा विकास कार्य हो रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जोन भी बढ़ रहे हैं. इस दौरान कई जगह पर बड़े लैंडस्लाइड क्षेत्र भी रिकॉर्ड हुए हैं, जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों के बंद होने की भी वजह बने हैं.

उत्तराखंड में पिछले एक दशक के भीतर कई बड़ी योजनाएं संचालित की गई हैं. इन क्षेत्रों में भी लैंडस्लाइड रिकॉर्ड किया जा रहे हैं. जानकार यह भी बताते हैं कि हिमालय क्षेत्र में बारिश की मात्रा बढ़ रही है और यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए भूस्खलन को लेकर अच्छी बात नहीं है. जाहिर है कि इन स्थितियों के कारण भूस्खलन की घटनाओं को बल मिला है और इस तरह के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है.

