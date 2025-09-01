रोहित कुमार सोनी, देहरादून: देश के तमाम शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक (NARI 2025) में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार, देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर भी शामिल है.

इसके बाद से ही राष्ट्रीय महिला आयोग के सर्वे पर सवाल उठाए जाने लगे हैं. जहां एक ओर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस रिपोर्ट को फर्जी करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर सवाल उठाती नजर आ रही है.

दरअसल, राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक ने एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट को देशभर के 31 शहरों में 12,770 महिलाओं पर सर्वे कर तैयार किया गया है. इस सर्वे रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा धारणा, उत्पीड़न की घटनाओं और संस्थागत प्रतिक्रिया समेत अन्य तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है.

इस रिपोर्ट के आधार पर देहरादून का इस स्थिति में पहुंचना प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है. राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक नारी 2025 के अनुसार, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 64.6 फीसदी है.

नारी 2025 के महिला सुरक्षा सूचकांक में टॉप शहर में कोहिमा काबिज है. जो 82.29 फीसदी के साथ नंबर 1 रैंक पर है. जबकि, देहरादून 60.6 फीसदी के साथ 24 वें स्थान पर है. यानी देशभर के 31 शहरों में देहरादून का नंबर 24 वां है. इस तरह से देहरादून देश के टॉप 10 महिला असुरक्षित शहरों में शामिल हुआ है.

सर्वे के मुताबिक, देहरादून शहर में 21 फीसदी महिलाओं का शारीरिक और 10 फीसदी महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है. इसके साथ ही 19 फीसदी महिलाओं को पड़ोसियों, 13 फीसदी महिलाओं से कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा है.

उत्पीड़न की शिकार करीब 40 फीसदी महिलाओं ने शिकायत करने के बजाय उस क्षेत्र में जाना ही छोड़ दिया है. जबकि, 26 फीसदी महिलाओं ने उत्पीड़न की शिकायत अधिकारियों को दी और सिर्फ 4 फीसदी उत्पीड़न की शिकार महिलाओं ने पुलिस विभाग से मदद मांगी है.

महिला सुरक्षा में देहरादून फिसड्डी? वहीं, देहरादून शहर, राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर औसत से पीछे छूट गया है. क्योंकि, सर्वे में देहरादून शहर का सुरक्षा स्कोर 60.6 फीसदी पाया गया है. सर्वे में शामिल 50 फीसदी महिलाओं ने बताया कि वे अपने शहर में कम सुरक्षित या असुरक्षित मानती हैं.

देहरादून में दिन और रात के समय सुरक्षा को लेकर महिलाओं की अलग-अलग धारणाएं है. जिसके तहत 70 फीसदी महिलाएं दिन के समय सुरक्षित महसूस करती हैं. जबकि, रात में सुरक्षित महसूस करने वाली महिलाओं का अनुपात घटकर 44 फीसदी रह जाता है. रात के समय 33 फीसदी महिलाएं सामान्य और 14 फीसदी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं.

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने रिपोर्ट को किया खारिज: राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक (नारी 2025) जारी होने के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घमासान मच गया है. इस रिपोर्ट पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सवाल उठाते इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है.

कुसुम कंडवाल का कहना है कि 'इस रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष से उनकी बात हो गई है. बातचीत के दौरान आयोग की अध्यक्ष की ओर से बताया कि इस तरह का कोई भी सर्वे नहीं किया गया है. उत्तराखंड के साथ देहरादून में भी महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं. महिलाओं के साथ सरकार खड़ी हैं. इसके साथ ही महिलाओं के बीच जाकर राज्य महिला आयोग काम कर रहा है.'

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया राज्य की छवि धूमिल करने का आरोप: वहीं, मामले में बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने सरकार का बचाव कर कांग्रेस पर ही राज्य की छवि खराब करने का आरोप मढ़ दिया है. उनका कहना है कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस गलत रिपोर्ट पेश कर रही है.

"कांग्रेस की ओर से गलत रिपोर्ट पेश कर उत्तराखंड की छवि को धूमिल किया जा रहा है. कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, लेकिन आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है."- आशा नौटियाल, विधायक, बीजेपी

"कई मामलों में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी गई है. उत्तराखंड सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में तमाम निर्णय ले रही है. बावजूद इसके कांग्रेस देवभूमि की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है."- आशा नौटियाल, विधायक, बीजेपी

क्या बोली कांग्रेस? इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने राज्य महिला आयोग और बीजेपी विधायक के आरोपों पर पलटवार कर जवाब दिया है. गरिमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 'बीजेपी के नेता ही इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जा रहे हैं. एक तरह से जंगल राज कायम हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रिपोर्ट को नकार दिया जा रहा है. जिस रिपोर्ट की बात उत्तराखंड में हो रही है, उस रिपोर्ट को लेकर राज्य महिला आयोग कुसुम कंडवाल और बीजेपी विधायक आशा नौटियाल कह रही हैं कि इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है.'

ऐसे में गरिमा मेहरा दसौनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'दूसरों के कहने पर कठपुतलियों की तरह ये नेत्रियां बयान देने लग जाती हैं.' साथ ही कहा कि 'राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट में इस कार्यक्रम और सर्वे का जिक्र किया गया है. यदि महिला सुरक्षा की रिपोर्ट सरकार को अलार्म नहीं कर रही है या रोंगटे खड़ी नहीं कर रही है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा?'

