Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

यूपी में हादसे; मथुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, राजस्थान के तीन युवकों की मौत, बहराइच में दो की गई जान - ACCIDENTS IN UP

सभी मजदूरी करते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली से ग्वालियर की तरफ जा रहे थे, एक घायल की हालत गंभीर

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 9:40 AM IST

2 Min Read

मथुरा : मथुरा-बरेली हाईवे पर गुरुवार सुबह तड़के तीन बजे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से हादसा हो गया. इसमें ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे तीन लोगों की मौके पर मौत हुई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. मरने वाले राजस्थान में भरतपुर बयाना के रहने वाले थे. तीनों मजदूरी करते थे. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी है.

मथुरा में हादसा. (Video Credit; ETV BHARAT)

पुलिस के मुताबिक, भीम पुत्र होली राम, भूपेंद्र पुत्र देवी सिंह, बबली पुत्र किशन सिंह एक ही गांव के रहने वाले थे. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि ये सभी ग्वालियर की ओर जा रहे थे. टायर फट जाने के कारण ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और तीन लोगों की मौत हो गई. टायर फटने से वाहन में आग भी लग गई थी. हादसे में घायल एक अन्य व्यक्ति का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बहराइच में तेज रफ्तार ने ले ली दो की जान: जनपद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला. दो अलग-अलग सड़क हादसों में महिला समेत दो की जान चली गई.खैरीघाट थाना क्षेत्र के इमामगंज रोड स्थित बागेश्वरी मंदिर के पास डंपर व पिकअप में भिड़ंत हो गई. इसमें पूर्वी लौकियां की रहने वाली 55 वर्षीय सावित्री पत्नी संभारी गंभीर रूप से घायल हो गई. मौका देखकर डंपर व पिकअप चालक मौके से फरार हो गए. घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जामकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया. खैरी घाट थाने की पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. खैरीघाट थाना अध्यक्ष राशिद अली खान ने बताया कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

वहीं दूसरी घटना डीएम कार्यालय के पास स्थित मेडिकल कॉलेज के पास की है. जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मटेरा थाना क्षेत्र के मटेरा धनौली ग्राम निवासी 26 वर्षीय गोविंद सिंह पुत्र अमोलक सिंह किसी कार्य से लखनऊ रोड की तरफ अपनी बाइक से जा रहा. कोतवाली देहात के प्रभारी दद्दन सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल भेजा जाता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपये का हर्जाना; बिना ठोस आधार के दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दाखिल न करने का निर्देश

मथुरा : मथुरा-बरेली हाईवे पर गुरुवार सुबह तड़के तीन बजे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से हादसा हो गया. इसमें ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे तीन लोगों की मौके पर मौत हुई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. मरने वाले राजस्थान में भरतपुर बयाना के रहने वाले थे. तीनों मजदूरी करते थे. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी है.

मथुरा में हादसा. (Video Credit; ETV BHARAT)

पुलिस के मुताबिक, भीम पुत्र होली राम, भूपेंद्र पुत्र देवी सिंह, बबली पुत्र किशन सिंह एक ही गांव के रहने वाले थे. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि ये सभी ग्वालियर की ओर जा रहे थे. टायर फट जाने के कारण ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और तीन लोगों की मौत हो गई. टायर फटने से वाहन में आग भी लग गई थी. हादसे में घायल एक अन्य व्यक्ति का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बहराइच में तेज रफ्तार ने ले ली दो की जान: जनपद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला. दो अलग-अलग सड़क हादसों में महिला समेत दो की जान चली गई.खैरीघाट थाना क्षेत्र के इमामगंज रोड स्थित बागेश्वरी मंदिर के पास डंपर व पिकअप में भिड़ंत हो गई. इसमें पूर्वी लौकियां की रहने वाली 55 वर्षीय सावित्री पत्नी संभारी गंभीर रूप से घायल हो गई. मौका देखकर डंपर व पिकअप चालक मौके से फरार हो गए. घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जामकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया. खैरी घाट थाने की पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. खैरीघाट थाना अध्यक्ष राशिद अली खान ने बताया कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

वहीं दूसरी घटना डीएम कार्यालय के पास स्थित मेडिकल कॉलेज के पास की है. जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मटेरा थाना क्षेत्र के मटेरा धनौली ग्राम निवासी 26 वर्षीय गोविंद सिंह पुत्र अमोलक सिंह किसी कार्य से लखनऊ रोड की तरफ अपनी बाइक से जा रहा. कोतवाली देहात के प्रभारी दद्दन सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल भेजा जाता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपये का हर्जाना; बिना ठोस आधार के दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दाखिल न करने का निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

MATHURA ACCIDENT THREE DEADBAHRAICH ACCIDENT TWO DEADMATHURA RAJASTHAN THREE DEATHSयूपी में हादसेACCIDENTS IN UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

नई टाउनशिप स्कीम की सौगात; सीएम योगी बोले- 12 लेन के एक्सप्रेस-वे के साथ हो रही मेरठ की पहचान

अब कहीं से भी भगवान शिव को कर सकेंगे जल अर्पित, बस ऑनलाइन करना होगा ये काम, जानिए कैसे?

महज 10 ग्राम का नैनो जनरेटर करेगा ऐसी करामात, बिना बिजली, बिना पावर बैंक, चलते-फिरते चार्ज होगा मोबाइल

यूपी की 5 बड़ी अफवाहें, रात में 6 जिलों को कैसे डरा रहे, हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर की अफवाहों की सच्चाई आई सामने

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.