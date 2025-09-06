ETV Bharat / bharat

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: आश्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा, 4 की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचल दिया. दुर्घटना में 4 की मौत हो गई.

People present at the spot
घटनास्थल पर मौजूद लोग (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read

सवाई माधोपुर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों को लालसोट अस्पताल पहुंचाया गया. विधायक रामविलास मीणा और तहसीलदार महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे.

मित्रपुरा थाने के हेड कांस्टेबल कैलाश ने बताया कि बोली क्षेत्र में पड़ने वाले भेडोली आश्रम से कुछ श्रद्धालु वापस लौट रहे थे. वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पैदल चल रहे थे. अचानक पीछे से आए एक ट्रक ने पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया. जिसमें मौके पर ही चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. घायलों को लालसोट अस्पताल पहुंचाया गया. सभी श्रद्धालु लालसोट गांव के चिमनपुरा के निवासी थे, जो बोली के भेडोली आश्रम में दर्शन कर वापस लौट रहे थे.

पढ़ें: पुलिस वैन को टक्कर मारने के बाद कार में लगी आग, 9 घायल, जालौर में चचेरे भाइयों की मौत

सूचना पर मित्रपुरा, बोली और लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मृतकों के शवों और घायलों को लालसोट पहुंचाया गया. पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया. वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. सवाई माधोपुर पुलिस ने घटना की पुष्टि सोशल मीडिया पर की. घटना की सूचना पर विधायक रामविलास मीणा और तहसीलदार महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने लालसोट अस्पताल में जाकर घायलों की स्थिति जानी. घटना के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जुट गई.

पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हादसा, एक की मौत, किन्नर सभा से लौट रहे थे सभी

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने जताया दुख: इस घटना पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया है. उन्होंने लिखा, 'लालसोट के समीप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं'.

For All Latest Updates

TAGGED:

4 DIED IN ROAD ACCIDENTTRUCK CRUSHED 4 IN SAWAI MADHOPURदिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसाTRUCK RAN OVER 4 DEVOTEESACCIDENT ON DELHI MUMBAI EXPRESSWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया

पुष्कर में श्राद्ध के महत्व को जानें, त्रेतायुग में श्रीराम तो द्वापर में श्री कृष्णा-पांडव भी यहां आए

बेटियों के कहने पर 40 साल बाद पकड़ी 'कलम', 67 की उम्र में विधायक कर रहे PHD की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.