दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: आश्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा, 4 की मौत

मित्रपुरा थाने के हेड कांस्टेबल कैलाश ने बताया कि बोली क्षेत्र में पड़ने वाले भेडोली आश्रम से कुछ श्रद्धालु वापस लौट रहे थे. वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पैदल चल रहे थे. अचानक पीछे से आए एक ट्रक ने पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया. जिसमें मौके पर ही चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. घायलों को लालसोट अस्पताल पहुंचाया गया. सभी श्रद्धालु लालसोट गांव के चिमनपुरा के निवासी थे, जो बोली के भेडोली आश्रम में दर्शन कर वापस लौट रहे थे.

सवाई माधोपुर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों को लालसोट अस्पताल पहुंचाया गया. विधायक रामविलास मीणा और तहसीलदार महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे.

सूचना पर मित्रपुरा, बोली और लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मृतकों के शवों और घायलों को लालसोट पहुंचाया गया. पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया. वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. सवाई माधोपुर पुलिस ने घटना की पुष्टि सोशल मीडिया पर की. घटना की सूचना पर विधायक रामविलास मीणा और तहसीलदार महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने लालसोट अस्पताल में जाकर घायलों की स्थिति जानी. घटना के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जुट गई.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने जताया दुख: इस घटना पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया है. उन्होंने लिखा, 'लालसोट के समीप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं'.