रायपुर के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की मौत, 6 मजदूर घायल
raipur steel plant mishap छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक निजी स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2025 at 7:35 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 9:03 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. एक निजी कंपनी गोदावरी इस्पात लिमटेड प्लांट में संयत्र का ढांचा भरभरा कर गिर गया. इस दुर्घटना में छह मजदूरों की मौत हो गई और छह मजदूर घायल हैं.
रायपुर पुलिस ने घटना की पुष्टि की: रायपुर पुलिस इस घटना की पुष्टि की है. रायपुर पुलिस के एसएसपी ने कहा कि यह घटना राजधानी के बाहरी इलाके के सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया में हुई है. हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल था. मौके पर बचाव अभियान शुरू किया गया.
कब हुआ हादसा?: रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम 5 बजे यह हादसा हुआ है. धरसीवा थाना के सिलतरा चौकी अंतर्गत स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात फैक्ट्री में ढांचा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई और 6 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. कुछ और मजदूरों के फंसने की आशंका है. राहत बचाव कार्य जोरों पर जारी है.
#WATCH | Raipur, Chhattisgarh | SP Lal Umed Singh says, " we received information that some people were trapped after a roof collapsed near the godavari ispat... the police and other officials reached the spot, and the rescue operation was started. six dead bodies were recovered…
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है. कुछ कर्मचारियों के मलबे में दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है- लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर
जिला प्रशासन घटना की जांच में जुटा: इस घटना की सूचना रायपुर पुलिस के साथ साथ रायपुर कलेक्टर को भी दी गई है. अभी मौके पर अफरा तफरी का माहौल है. रायपुर जिला प्रशासन ने घटना की जांच की बात कही है. जिला प्रशासन का कहना है कि उद्योग से जुड़े सभी सेफ्टी नियमों की जांच की जाएगी.