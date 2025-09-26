ETV Bharat / bharat

रायपुर के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की मौत, 6 मजदूर घायल

raipur steel plant mishap छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक निजी स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है.

raipur steel plant mishap
रायपुर के स्टील प्लांट में हादसा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 7:35 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 9:03 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. एक निजी कंपनी गोदावरी इस्पात लिमटेड प्लांट में संयत्र का ढांचा भरभरा कर गिर गया. इस दुर्घटना में छह मजदूरों की मौत हो गई और छह मजदूर घायल हैं.

रायपुर पुलिस ने घटना की पुष्टि की: रायपुर पुलिस इस घटना की पुष्टि की है. रायपुर पुलिस के एसएसपी ने कहा कि यह घटना राजधानी के बाहरी इलाके के सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया में हुई है. हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल था. मौके पर बचाव अभियान शुरू किया गया.

RAIPUR STEEL PLANT
हादसे के बाद मची अफरा तफरी (ETV BHARAT)

कब हुआ हादसा?: रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम 5 बजे यह हादसा हुआ है. धरसीवा थाना के सिलतरा चौकी अंतर्गत स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात फैक्ट्री में ढांचा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई और 6 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. कुछ और मजदूरों के फंसने की आशंका है. राहत बचाव कार्य जोरों पर जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है. कुछ कर्मचारियों के मलबे में दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है- लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर

जिला प्रशासन घटना की जांच में जुटा: इस घटना की सूचना रायपुर पुलिस के साथ साथ रायपुर कलेक्टर को भी दी गई है. अभी मौके पर अफरा तफरी का माहौल है. रायपुर जिला प्रशासन ने घटना की जांच की बात कही है. जिला प्रशासन का कहना है कि उद्योग से जुड़े सभी सेफ्टी नियमों की जांच की जाएगी.

Last Updated : September 26, 2025 at 9:03 PM IST

